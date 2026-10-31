Kouč Slavie měl perfektní náladu. Ještě nikdy nevyhrál v Jablonci rozdílem několika tříd. Obhájci titulu po dvou ligových ztrátách zabrali a v součtu s úterním přídělem Zbrojovce mají za tento týden výživné skóre 9:0.
Trpišovského družinu nevykolejila ani nemoc, která poslala do postele tiskového mluvčího Michala Býčka nebo praváka Samuela Isifeho, s nímž se počítalo do základu.
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Trenére, co zdraví?
Já jsem naštěstí jeden z mála nezasažených. Isife musel odjet dopoledne před zápasem z hotelu. Zažili jsme to loni v Liberci, kdy někteří hráči nepřijeli a další zase na poslední chvíli odjížděli domů. Je to kolorit všech týmů ve fotbale nebo hokeji. Je důležité, aby hráči uměli říct, v jakém jsou stavu, protože se to každý den mění. A je důležité je nahradit.
To se zjevně podařilo. Jak se rodila výhra v Jablonci?
Měli jsme respekt, v Jablonci se hrají těžké zápasy a víme, jaké výkony podal v evropských pohárech doma proti Rangers nebo Brightonu. Přitom po minutě hry jsme při lepším řešení situace mohli vést už 1:0. Celkově někdy žehrám, že nemáme kvalitu nebo nejsme dostatečně dobří na nějaké straně hřiště. Na to, jak těžký zápas to byl, jsme podali dobrý týmový i individuální výkon. Soupeře jsme vůbec nepouštěli do šancí. Byli jsme dominantní v zadní řadě a vepředu byli nebezpeční, měli jsme i dobrý pohyb. Taky pomohli střídající hráči.
V útoku stejně jako v poháru se Zbrojovkou běhal vytáhlý záložník Nowak. Jak se vám zamlouvá v nové roli?
Líbí se nám, protože jsme dvakrát vyhráli. Když tady byli útočníci Standa Tecl nebo Milan Škoda, trošku jsme jim uzpůsobovali hru. S Wiktorem je to docela stejné. Je to univerzální voják, který umí zahrát na víc postech. Viděl jsem ho v Polsku, kdy jeho tým hrál 3-5-2. On zvládl střeďáka, halfbeka, ale taky se pohyboval v útočné dvojce vedle klasické devítky. Při remíze 1:1 s Mladou Boleslaví hrál celý zápas útočník Mojma Chytil a věděli jsme, že bude potřebovat odpočinek. Na hrotu jsme nechtěli Ayaosiho, jehož největší devíza je hrát zprava, odkud dokáže vytvářet šance.
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Jablonec - Slavia 0:5, rekordní výsledek sezony, dva góly dal Suleiman
Takže z nouze ctnost?
S Wiktorem získáte pohyb a tlak jako se Standou Teclem. Wiktor umí i vyřešit situace s míčem. Mínus je, že nám chybí středový hráč, který dobře doplňuje útok a velké vápno. Řešili jsme na hrotu i Oskara Kubiaka, kterého jsme ale potřebovali na levé straně. Děkujeme Wiktorovi, že to zvládl. Hra s ním má dynamiku.
Nowak tvořil ofenzivní trio s Ayaosim a Suleimanem. Je to nezvyk, když Slavia donedávna v útoku sázela na Čechy?
Kluci vepředu byli dnes skvělí. Už před zápasem jsem vtipkoval, že budeme nebezpeční, když máme Nigeria wingers. Na svůj věk jsou Ayaosi i Suleiman komplexní. Umějí dát gól nebo i na něj přihrát. Je neskutečné, jak Ayaosi pracuje s míčem. Když nefunguje defenziva, jste i v ofenzivě na vratkých nohách. Stopeři nám dodali jistotu, vyhrávali souboje. Za míči jsme běhali jako hladoví vlčáci.
Co dál pomohlo?
Soupeřům vypadl klíčový stoper Tekijaški. Sami víme, jak je těžké důležité hráče nahradit. Povedlo se nám spojit aktivní proběhový fotbal s delšími prostorovými míči. Vyhrávali jsme první souboje. Hodně se mi líbilo, že s Brnem i proti Jablonci jsme hráli ve velkém pohybu a nebyli statičtí jako s Boleslaví. Pomohl nám návrat k trojce vzadu a struktuře posledních dvou mistrovských sezon, rozestavení je nám vlastní. Čtyřku musíme hrát v Evropě.
Jak je na tom zraněný Lukáš Provod? Zaznívalo, že proti Jablonci mohl být k dispozici.
Teď byl na rezonanci a upřímně nevím, jak dopadla. Zjistilo se, že duel s Boleslaví odehrál s určitým diskomfortem nebo trhlinkou. Na dva zápasy nebyl, výsledky ještě nevím. Vypadalo to, že by možná mohl být na Arsenal. Nejnovější výsledky ale nemám.