Bořil opět řešil koleno, ale návrat je blízko. Trpišovský i o cenovce Ogbua a Mosesovi

Slavia má nedostižný třináctibodový náskok před druhou Spartou, třetí Baník ztrácí čtrnáct a čtvrtá Plzeň patnáct bodů.

„Celý týden jsme z kluků cítili správné nastavení a koncentraci, kterou se nám podařilo přenést i do začátku zápasu,“ ocenil kouč. „Po dlouhé době jsme herně i výsledkově dominovali, byli jsme produktivní a z prvních čtyř nebezpečných situací jsme třikrát udeřili.“

„Přitom proti nám stál skvělý soupeř, který udělal obrovský progres. Ve srovnání s minulostí je Jablonec jako vyměněný. Má skvělou strukturu hry, nebezpečné hráče, velkou kvalitu,“ pokračoval Trpišovský.

O čem ještě po duelu 26. kola hovořil?

O náskoku v tabulce: „V zimě jsme si stanovili, že chceme být nejlepším týmem jara, za tím si dál jdeme. Když se nám to podaří, nemusíme se ohlížet na nic dalšího. Že soupeři o víkendu ztratili a my měli možnost navýšit náskok a udělali jsme to, je samozřejmě důležitý krok. Ale už od začátku týdne jsme vnímali, že po prohře v minulém kole je extrémně důležité zvládnout utkání bez ohledu na ostatní výsledky.“

O reakci na derby: „Chtěli jsme navázat na obrannou fázi. Možná to tak nevypadá, ale i když jsme byli šedesát minut v deseti, soupeře jsme pustili do jediné šance ze hry. Gól jsme dostali ze standardky a druhý jsme nabídli po vlastní hrubce. Do těžkých zápasů často vstupujeme s tím, že je chceme mít pod kontrolou, jenže nám kontrolovaný průběh ne vždy vyhovuje. Možná bychom i taková utkání měli hrát na větší riziko, protože pak vyniknou naše silné stránky. Je to pro nás ponaučení.“

O vysokém napadání a gólu Ogbua proti Jablonci: „Předpokládali jsme, že by k takové situaci mohlo dojít. Igy to dohrál výborně. Defenzivně, fyzicky i emočně byl vždycky skvělý, v poslední době se však zklidnil i v rozhodování s míčem. Pro tým je ohromně důležitý a jeho výkony jsou určitě na vyšší úrovni než jeho aktuální cenovka na Transfermarktu (8 milionů euro). Kdyby takové výkony předváděl hráč ve velkém týmu v zahraniční soutěži, suma by byla možná pětkrát taková. Stal se z něj komplexní hráč.“

⚽️ Slavia udeřila po strašidelné chybě Jablonce! Rozehrávku vystihl Igoh Ogbu. #chanceliga pic.twitter.com/OaVnU8cIPP — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) March 16, 2025

O návratu stopera Vlčka, jenž nastoupil v neděli dopoledne za béčko a v lize byl podruhé na lavičce: „Skvělá zpráva pro všechny a hlavně pro něj. Absolvoval dobrý test, ale rozhodně není kam spěchat. Víme, že má kvality a dispozice pro náš způsob fotbalu. Do konce sezony mu budeme určitě chtít nějaké minuty dát, ale zápasovou praxi může sbírat i v béčku, které jen a tom bodově i tabulkově velice dobře.“

O Mosesovi, který nahradil vykartovaného Oscara: „Nedávno jsem říkal, že se těším, až ti dva nastoupí spolu. Minule jsme je nasadili a paradoxně prohráli. Z Mosese mám velkou radost, pečlivě jsme ho sledovali už v dorostu, hned jsme byli přesvědčení, že je to hráč pro Slavii. Pochybovali jsme pouze o tom, jestli zvládne náš celoplošný fotbal, on se přitom adaptoval neskutečně rychle a fakt mě překvapuje. Boří mýtus o tom, že to u nás hráči během prvního půlroku mají těžké. Na hřišti působí, jako by tu byl rok a půl nebo dva.“

O Bořilovi, který na jaře dál nehraje: „Během soustředění měl nejtěžší průběh nemoci a pak se objevil menší problém s kolenem. Má individuální plán, týden byl dokonce na klinice v Německu, kde ho předtím operovali. Všechno nyní směřuje k tomu, že se po reprezentační pauze před utkáním proti Dukle připojí k týmu. Dvakrát se to posunulo, doufejme, že to teď už vyjde. Při absenci Dioufa může být variantou i na levý kraj, i když Ondra Zmrzlý to v těžkém zápase s Jabloncem zvládl skvěle.“

O incidentu po derby, kdy Bořil polil fanouška Sparty vodou: „Řešilo to s ním vedení klubu, osobně se zapojil i pan Tvrdík. Já u toho ovšem nebyl, takže výstup neznám.“

O zlepšené prognóze u Dioufa: „Je v péči fyzioterapeutů. Výhoda je, že může od příštího týdne část tréninku absolvovat na odlehčeném páse, fyzicky se může udržovat a v momentě, kdy dojde ke srůstu a zacelení praskliny, by měl být připravený do zápasu. Záleží i na jeho pocitu, je to dost individuální. Pokud nedojde ke zhoršení a komplikacím, je šance, že se zhruba za čtyři týdny objeví na hřišti.“