Jsem spokojený se vším, chválil Trpišovský. Ocenil, že Bořilovi nemusí platit dovolenou

Slavia se blíží mistrovským oslavám, chybí už jen málo, což může zvyšovat nervozitu. K tomu minulý krajně nevydařený zápas na Dukle (0:0) a spousta absencí v sestavě proti Hradci. A aby toho na psychiku nebylo málo, tak soupeř skóroval po pětatřiceti vteřinách.

„Jsme rádi za výhru, za fantastickou kulisu, od první minuty to mělo grády. Jsem šťastný, že jsme to zvládli. Sice jen o gól, ale jsme spokojeni se vším. Výborný výkon, celý projev týmu, pohyb, obrovská intenzita, spousta šancí,“ pochvaloval si Trpišovský.

„Když se sečtou absence, dobře hrající Hradec, který moc gólů nedostává, rychlý gól v naší síti, tak to byl náročný zápas. Pro tým to byla těžká prověrka,“ pronesl kouč.

Opravdu byste na vašem výkonu nenašel nic špatného?

Možná bychom si představovali víc vítězných soubojů vzadu, hlavně v prvních dvaceti třiceti minutách. Slončík se tam pak dostával hodně k balonům, ale zase tohle přispělo k atraktivitě zápasu. A škoda, že jsme nedali víc gólů, ty šance po tom volaly. Mohli jsme mít klid, ale zase pro hráče bylo dobré si zkusit takové utkání zvládnout.

Chyběl Chorý i další hroťák Chytil, což vás donutilo hrát víc po zemi. Tak jste to chtěli?

Jsem hodně spokojený, proti Hradci je těžké hrát v poslední třetině hřiště. Tím spíš, že jsme prohrávali a oni mohli hrát tak, jak jim to vyhovuje. Třeba Douděra, co toho naběhal. Soupeře jsme si unavili, byla tam spousta náběhů skrz obranu. Na devítku musel Schranz a zvládl to skvěle. Seskakoval si pro míče a tím otvíral náběhy do stran. Vážím si toho hodně.

Slávističtí fanoušci během utkání proti Hradci Králové

I toho, že jste napravili poslední duel na Dukle?

Ukázali jsme jinou tvář. Na Dukle jsme se poločasem protrápili, pak jsme se zvedli, ale zase jsme soupeře pustili do tří šancí. Za týden jsme přepnuli do našeho módu, hráli ve velké rychlosti a intenzitě. Všichni odvedli velkou práci. Přispěl k tomu i Hradec, že hrál aktivně. Finální produkt z naší strany byl skvělý.

Poprvé jste do základní sestavy nasadil Kušeje, který vstřelil obě branky. Pochválíte ho?

Nejen za góly, ale i za výkon. Udělal hodně metrů driblinkem, byl aktivní, kvalitně řešil situace. Skvělý výkon. Ocenil bych i jeho souboje s Petráškem, jak je ustál. Když má den, je takřka nebránitelný. A to byl jeho den.

Poprvé od loňského července a po vážném zranění kolene nastoupil Vlček. Bylo těžké rozhodnutí ho tam dát?

Dva dny před zápasem jsme se definitivně rozhodli. Odehrál zápas ve druhé lize za béčko, potřebovali jsme tam hlavičkáře. Začátek měl těžký, když jsme hned z první akce dostali gól. Ale zvládl to skvěle.

Postupně se vrací i Bořil, který delší dobu nehrál. Prý jste mu slíbil, že když dá gól, tak mu zaplatíte dovolenou.

Byl jsem úplně v klidu, protože Bóřa gól dát nemůže. Ne vážně, občas něco takového v kabině padne. Na tréninku dával gól za gólem, tak jsem ho chtěl vyhecovat. Pak ve mně hrklo, protože mi před zápasem vyhrožoval všemožnými destinacemi. On by neměl radost z toho, že by ušetřil, ale že si mě může dobírat. Jsem rád, že to Vasil vzal na sebe, takže nějakou prémii musím vypsat pro něj.

Před zápasem jste věděli, že pronásledovatelé Baník se Spartou remizovali. Potěšilo vás to?

Upřímně, výsledek jsem moc neřešil. S chutí jsem se podíval na první poločas. Čekal jsem skvělý zápas a užil jsem si to. Pro nás bylo hlavní, abychom napravili výkon a výsledek z Dukly. Bylo důležitější, abychom se ukázali v jiném světle. Soustředíme se na náš zápas a jak dopadne jiný výsledek, to pro nás není rozhodující.