Slavia podlehla až v devětadvacátém utkání, i tak má pořád k obhajobě titulu poměrně blízko. Souboj v Hradci je však pro ni varováním.
Dvě červené karty, penalta a gól na 2:1 pro Hradec. Všechno v samém závěru.
„Přitom jsme podali celkově dobrý výkon, ale zápas jsme ztratili tím, že v každém poločase na nás přišla nějaká slabá chvilka, nekoncentrovanost a série chyb. Udělali jsme nepochopitelný rozhodnutí,“ láteřil Trpišovský na tiskové konferenci.
Co vám zápas prohrálo?
Sami jste to viděli. Trefíme tyč, máme další tři gólovky. A pak všechno otočí jednoduchá situace po autu. Nebo první gól. Udělali jsme snad sedm chyb za sebou.
Po přestávce jste měli hru ve své moci. Proč z toho nic nebylo?
Chvílemi jsme tam měli až drtivou převahu. A pak ta šance, co snad ani nešla neproměnit. Na konci uděláme špatné rozhodnutí v defenzívě, soupeř nám jde sám na bránu a je z toho série tří věcí. Tří věcí. A dobře rozehraný zápas jsme totálně zahodili. Přito to bylo minimálně na remízu, za druhou půli a za ty šance jsme to měli strhnout na svou stranu.
Komu vyčiníte nejvíc?
Mbodji udělá věc, která do dnešního fotbalu nepatří. Hradec byl v druhém poločase snad jednou za polovinou hřiště. A jsou z toho dvě červené a penalta. Měli jsme to ve svých rukách. Kdybychom proměnili ty šance... Místo toho jsme udělali hlouposti a soupeři to darovali.
Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené
A kapitán Bořil? Po nařízení penalty dostal nejdřív žlutou kartu za zdržování a poté se zuřivě sápal na rozhodčího, který ho následně za nevhodné projevy vyloučil.
Nevím, co se tam stalo. U první karty jsem viděl, že Mbodji měl ruku na rameni hráče. My řešili střídání a bavili se o tom, co uděláme.
Budete k mužstvu tvrdý?
Musíme si to vyhodnotit. Ze zápasu jsme měli mít minimálně bod, možná jsme měli i vyhrát. Nemáme nic a jsme minus dva hráči. Do konce ligy zbývá šest zápasů a my potřebujeme hráče na hřišti. A ne dávat trumfy do rukou soupeři.