Samé hlouposti. Soupeři jsme to darovali, litoval Trpišovský po první prohře v lize

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský po utkání v Hradci Králové (1:2) pro Oneplay Sport. Slavia poprvé v lize prohrála a tabulku vede už jen o pět bodů.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci | foto: ČTK

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...
Královéhradecký záložník Vladimír Darida z pokutového kopu překonává Jakuba...
Slávisté Erik Prekop a Jan Bořil během utkání proti Hradci Králové
Slávistický kapitán Jan Bořil fauluje Adama Vlkanovu z Hradce.
Slavia podlehla až v devětadvacátém utkání, i tak má pořád k obhajobě titulu poměrně blízko. Souboj v Hradci je však pro ni varováním.

Dvě červené karty, penalta a gól na 2:1 pro Hradec. Všechno v samém závěru.

„Přitom jsme podali celkově dobrý výkon, ale zápas jsme ztratili tím, že v každém poločase na nás přišla nějaká slabá chvilka, nekoncentrovanost a série chyb. Udělali jsme nepochopitelný rozhodnutí,“ láteřil Trpišovský na tiskové konferenci.

Co vám zápas prohrálo?
Sami jste to viděli. Trefíme tyč, máme další tři gólovky. A pak všechno otočí jednoduchá situace po autu. Nebo první gól. Udělali jsme snad sedm chyb za sebou.

Po přestávce jste měli hru ve své moci. Proč z toho nic nebylo?
Chvílemi jsme tam měli až drtivou převahu. A pak ta šance, co snad ani nešla neproměnit. Na konci uděláme špatné rozhodnutí v defenzívě, soupeř nám jde sám na bránu a je z toho série tří věcí. Tří věcí. A dobře rozehraný zápas jsme totálně zahodili. Přito to bylo minimálně na remízu, za druhou půli a za ty šance jsme to měli strhnout na svou stranu.

Komu vyčiníte nejvíc?
Mbodji udělá věc, která do dnešního fotbalu nepatří. Hradec byl v druhém poločase snad jednou za polovinou hřiště. A jsou z toho dvě červené a penalta. Měli jsme to ve svých rukách. Kdybychom proměnili ty šance... Místo toho jsme udělali hlouposti a soupeři to darovali.

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

A kapitán Bořil? Po nařízení penalty dostal nejdřív žlutou kartu za zdržování a poté se zuřivě sápal na rozhodčího, který ho následně za nevhodné projevy vyloučil.
Nevím, co se tam stalo. U první karty jsem viděl, že Mbodji měl ruku na rameni hráče. My řešili střídání a bavili se o tom, co uděláme.

Budete k mužstvu tvrdý?
Musíme si to vyhodnotit. Ze zápasu jsme měli mít minimálně bod, možná jsme měli i vyhrát. Nemáme nic a jsme minus dva hráči. Do konce ligy zbývá šest zápasů a my potřebujeme hráče na hřišti. A ne dávat trumfy do rukou soupeři.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

ONLINE: City ve šlágru s Arsenalem opět vede. Liverpool rozhodl derby v závěru

Sledujeme online
Eberechi Eze z Arsenalu s míčem před Matheusem Nunesem z Manchesteru City

Je to zápas, který možná rozhodne o titulu. Ještě než však fotbalisté vedoucího Arsenalu od 17.30 rozehráli utkání proti druhému Manchesteru City, nabídla nedělní porce 33. kola anglické Premier...

19. dubna 2026  18:52

Žižkov zachránil remízu s rezervou Baníku, Opava doma podlehla béčku Slavie

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z gólu.

Fotbalisté Žižkova díky gólu v nastavení zachránili doma ve 24. kole druhé ligy s Ostravou B alespoň remízu 2:2. Viktoria ztratila další body po minulé porážce s vedoucí Zbrojovkou Brno. Třetí Opava,...

19. dubna 2026  13:05,  aktualizováno  18:45

Zápas Sigmy se Slováckem v režii VAR. Ty prostoje jsou hrozné, reagoval Skuhravý

Patrik Blahút ze Slovácka opouští po červené kartě hřiště v utkání s Olomoucí.

Videoblázinec v Olomouci. Pětkrát šel v neděli odpoledne do akce VAR a až na poslední případ, který skončil nerozhodně, vždy v neprospěch Slovácka. To ve dvojnásobném oslabení statečně vzdorovalo,...

19. dubna 2026  18:33

ONLINE: Plzeň - Pardubice 0:0, domácí mohou přeskočit třetí Jablonec

Sledujeme online
Pardubický stoper Mikuláš Konečný skluzem zastavuje plzeňského Matěje Vydru.

Aby třetí Jablonec přeskočili a zároveň se od něj odpoutali, potřebují plzeňští fotbalisté zvítězit. Ve třicátém kole Chance Ligy hostí deváté Pardubice, utkání sledujte v podrobné online reportáži...

19. dubna 2026  17:59

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

19. dubna 2026  14:59,  aktualizováno  17:30

Olomouc - Slovácko 2:1, úspěšná Hapalova premiéra, hosté dohrávali v devíti

Hráči Olomouce slaví gól proti Slovácku.

Úspěšnou premiéru na lavičce fotbalistů Olomouce má za sebou Pavel Hapal. Ve 30. kole Chance Ligy si jeho svěřenci doma poradili se Slováckem 2:1, když hosté dohrávali v devíti po červených kartách...

19. dubna 2026  15:32

Chybí urputnost. Bídné výkony Baníku trápí i první šampiony klubu z roku 1976

Vedení Baníku Ostrava ocenilo před utkáním s Bohemians Praha mistry republiky z...

V duchu setkání šampionů se nesla fotbalová sobota v Ostravě. Členové spolku Baník Baníku se zástupci klubu připravili setkání někdejších úspěšných ostravských hráčů v čele se šampiony z roku 1976....

19. dubna 2026  13:56

Vrbovi jsme občas volali ve tři ráno, směje se Kolář. Na titul mysleli rok dopředu

Premium
Daniel Kolář v dresu Plzně

Hrát kámen, nůžky, papír o zaplacení útraty v restauraci? To bývala důležitá „střižba“ a ukázka zdravé nálady v partě plzeňských fotbalistů, která Viktorii před 15 lety dotáhla k prvnímu titulu v...

19. dubna 2026

Stoper Bammens se těší na Plzeň: Hrošovský je u nás legenda, každý ho zná

Pardubický obránce Simon Bammens se snaží zastavit útočnou akci Bohemians.

Nedělní bitvu v Plzni by nedočkavě vyhlížel tak jako tak. Ale pro Simona Bammense, belgického stopera fotbalových Pardubic, má duel první ligy ještě další přidanou hodnotu. Na trávníku totiž narazí i...

19. dubna 2026  10:22

Jízdné během MS? Za 150 dolarů. FIFA pod tlakem, stát New Jersey od ní žádá dotace

Na stadionu MetLife Stadium v East Rutherfordu se chystá semifinále MS klubů...

Za cestu vlakem z New Yorku ke stadionu v New Jersey, který bude hostit osm zápasů mistrovství světa včetně finále, a zpět zaplatí fotbaloví fanoušci 150 dolarů (přes 3000 korun). Jedna cesta trvá...

19. dubna 2026  9:57

Messi dvěma trefami pomohl k výhře Miami i úspěšné premiéře trenéra Hoyose

Útočník Interu Miami Lionel Messi vede balon během utkání MLS proti Coloradu.

Lionel Messi zařídil v zámořské fotbalové lize MLS dvěma góly vítězství Interu Miami 3:2 na hřišti Colorada, kde se úřadující mistři poprvé museli obejít bez trenéra Javiera Mascherana. S klubem se...

19. dubna 2026  9:11

