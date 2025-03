Trpišovský: Už na tréninku jsem viděl nedokonalosti. Musíme zase přepnout

Vadil mu především výkon jeho týmu v prvním poločase.

„Hledali jsme se, byli jsme rozháraní, nepřesní, nedostupovali jsme soupeře a volili špatná řešení. Místo abychom si domácí připravili a utahali, ztratili jsme spoustu míčů a pak honili brejky. Stálo nás to hodně sil. Po přestávce jsme do hry dobře vstoupili, měli dvě šance, ale pak taky hluchou pasáž, kdy nás podržel Jindra Staněk v bráně,“ hodnotil slávistický kouč pátou ligovou ztrátu v sezoně.

I po ní mají červenobílí pohodlný náskok na první místě. Před druhým Baníkem vedou o dvanáct bodů, před Spartou, která v neděli večer hostí Plzeň, zatím o čtrnáct.

Překvapilo vás, kolik technických nedokonalostí se na Julisce do vaší hry vloudilo?

Mě to bohužel nepřekvapilo, viděl jsem je už na tréninku. Víme, jaké bývají naše první zápasy po reprezentační pauze. V kompletním složení jsme absolvovali jediný trénink. A navíc jsme ještě přišli o Ogbua. Jeden den navíc by se nám určitě hodil, ale i tak jsme to proti Dukle měli zvládnout. Hráli jsme do plné obrany, což je potřeba zlomit kombinací, souhrou. Ztráta je trest za první půli, kdy jsme měli spoustu náběhů skrz obranu, ale balony tam přišly pozdě, nebo vůbec.

Co přesně se Ogbuovi přihodilo?

Má problém s přitahovačem, detailnější zprávu zatím nemám. Teprve uvidíme, kdy se vrátí. Už jednou měl být zraněný déle, ale byl připravený v polovičním termínu. Snad to bude podobné.

Do stoperské trojice se i kvůli jeho absenci zasunul Oscar, jak se vám líbil?

Díky tomu, že hrál vzadu, jsme měli trochu jiné postavení. Ve druhé půli se přesunul na pozici levého obránce, kde byl jeho výkon výborný. Právě přes levou stranu jsme se dostávali do šancí. Na to, jaký má za sebou program, že v úterý a ve středu cestoval, ve čtvrtek měl jen regenerační trénink, to zvládl velmi dobře, spolehlivě.

Po 111 dnech se do ligové sestavy vrátil i kapitán Bořil.

Naplno trénuje teprve dva týdny. Už minule jsem o tom mluvil: dlouho se dostával z nemoci, měl antibiotika, do toho problémy s kolenem. Ale vypadá dobře. Překvapil nás tím, jak zachytával brejky soupeře, v první půli patřil k nejlepším hráčům, musel řešit spoustu situací, při nichž ukázal svou předvídavost. Všude, kde měl být, byl včas.

Zápas naopak nedohrál Chorý, který odkulhal. Co se mu stalo?

Nemohl se pořádně zapřít do souboje, je to problém s třísly.

I proto jste končili bez typického útočníka.

A bylo to pro nás nezvyklé a nepříjemné. Ve chvíli, kdy se hraje v poslední třetině hřiště a potřebujete dostat balony do vápna, nám chyběla výška. I tak jsme se ale dostávali do dobrých pozic, které jsme bohužel nevyřešili. Měli jsme víc chodit do střel zpoza vápna, terén byl rychlý.

Nejnebezpečnější byla nakonec Teahova hlavička do tyče, Pech z vyložené pozice v poslední minutě přestřelil.

Oběma jsme dost věřili. Teah má skvělou střelu i driblink, Pechy měl za sebou výborná utkání za devatenáctku, po kterých se vrátil včas a pohybově i v tréninku vypadal dobře. Po zápase byl zničený z toho, že svou šanci neproměnil. Je to kluk, který chce být u klíčových momentů.

Nemohl mít slabší výkon souvislost s tím, že se blížíte k titulu? Nepřepadla vás nervozita?

Nemyslím si. Víme, že cesta je dlouhá a poslední kroky nejsložitější. Musíme zase přepnout do pracovního módu Slavie. Mělo by to být automatické a jednoduché, ale poslední dva týdny jsme zůstali v šesti nebo sedmi lidech. Znovu opakuju: I tak jsme to měli zvládnout.

Ale?

Každopádně kluci mají nějaké návyky, v národních týmech je příprava odlišná. Kladli jsme velký důraz na vstup do zápasu, chtěli jsme být dostatečně důrazní, agresivní, nešetřit krokem, ale nestalo se. Všechno zlé je ale k něčemu dobré. Nevyhráli jsme, neskutečně mě to mrzí, ale je to pro nás zdvižený prst.

Abyste závěr sezony nepodcenili?

Ve Slavii musíte být koncentrovaní na každou minutu, žádný zápas není jednoduchý a vždycky musíte jet na maximum. Tím nechci snižovat Duklu, která předvedla skutečně pracovitý a organizovaný výkon. Udělali přesně to, co udělat měli. A my? Příští sobotu musíme proti Hradci vyběhnout v úplně jiném nastavení.