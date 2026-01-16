Ve třetím zápase během soustředění ve Španělsku slávisté mířili opět k nezdaru, ale v posledních pěti minutách duel s norským protivníkem díky brankám Vasila Kušeje a Youssouphy Mbodjiho otočili na 2:1. Na oba góly přihrál Muhammed Cham.
„Odehrál svůj nejlepší zápas tady. Ukázal kvalitu, byl hodně v pohybu, aktivní v prostoru. To, co jsme po něm chtěli zlepšit, splnil. Je silný s míčem, ale bude si muset dokázat i ubránit hráče ve svém postu,“ citoval Trpišovského klubový web. „Musíte být komplexní, dobře bránit, ale zároveň musíte dostatečně hrát s míčem.“
Co ještě Trpišovský po posledním přípravném utkání řekl?
O výhře nad Bergenem. „Každé vítězství potěší. Je to dobré i pro hráče, stejně jako každý gól i asistence. Na druhou stranu jsme tady hlavně proto, abychom si vyzkoušeli určité věci. To je důležitější než samotné výsledky přípravných zápasů. V létě jsme všechna utkání vyhráli a hned v prvním kole pak remizovali s Hradcem. Nedávám tomu velkou váhu. Pro hráče je důležité, že si mohou některé věci vyzkoušet. Pozitivní je, že se nám utkání podařilo otočit. Po většinu zápasu jsme byli aktivnější a lepší.“
|
Slavia v závěru rozhodla generálku s Bergenem, Sparta podlehla Malmö
O absencích Douděry a Holeše. „Doudis měl teploty a vypadl z tréninku. Holi cítil lehký svalový problém, takže jsme ho šetřili. Určitě směrem k Barceloně k nějakým změnám dojde. Chtěli jsme vidět určité varianty, třeba Hashiho. Několik změn určitě uděláme.“
O návratu Oscara po zranění, který odehrál necelou půlhodinu. „Pro nás je jednoznačně důležité, že je zpátky. Bylo to dlouhé zranění. Hodně času strávil s kondičními trenéry a myslím si, že mu to pomohlo. Zesílil, nabral svalovou hmotu. Teď je důležité, aby byl zdravý. Je pro nás hodně důležitý a představuje další variantu.“
O Barceloně. „Díval jsem se na jejich poslední zápas v Copa del Rey. S analytiky jsme si už něco pouštěli. Ale do této chvíle to nebylo prioritou, chtěli jsme se věnovat hlavně nácvikům a hráčům. Raphinhu a další samozřejmě známe. Mají svůj herní styl, který příliš nemění. Líbí se mi hodně. Mám rád přímočarost a pohyb. Zažil jsem éru Xaviho, Iniesty a dalších, kdy hráli specifickým stylem.“
„Nechci se pouštět do debat, kdy byla Barcelona nejsilnější... Určitou dobu jsem četl jen knihy, protože nebyly dostupné záznamy. Tahle Barcelona je podle mě nejkomplexnější a nejsilnější směrem dopředu. Je to dobrý mix. Lewandowski, další hráči… Hodně jim pomohl trenér. Spojila se španělská škola s německou precizností, disciplínou a kondicí. V tom jsou teď nejsilnější za poslední roky. Hodně chodí za obranu, typické jsou náběhy Raphinhy. Když jsme s nimi hráli před necelými sedmi lety, bylo to spíš o jednotlivcích jako Semedo nebo Dembélé. Dnes hrají mnohem atletičtější fotbal.“