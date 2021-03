Trpišovský vyzdvihl střídající hráče a chválil Slovácko: Může pošilhávat i výš

Však také Slovácko, překvapení sezony a třetí tým tabulky, nad lídrem na domácím hřišti dvakrát vedlo.



„Když jsme inkasovali druhý gól v poslední vteřině prvního poločasu, bylo to pro nás velice složité. Slovácko hrálo nesmírně zodpovědně, kvalitně. Navíc tady byl strašně složitý terén, který oběma týmům znemožňoval kombinaci,“ tvrdil Trpišovský na tiskové konferenci.

Přesto jste ve druhém poločase převrátili vývoj duelu na svou stranu.

Díky zvýšenému úsilí, větší agresivitě a kvalitě v rozhodujících situacích...

Co trojí střídání, které jste provedl po hodině hry?

Byl to důležitý faktor, protože bez hráčů, kteří přišli na hřiště, bychom těžko našli cestu k vítězství. Domácí do té doby veškeré věci vzadu odsoubojovali, chodili jednoduše do ofenzivy, zatímco nám střídající kluci hodně pomohli svým důrazem. A k tomu Stanciův trestný kop, to byl druhý klíč, který nám k obratu pomohl.

Možná se čekalo, že sestavu proměníte výrazněji. Na Slovácku jste hráli necelé tři dny po zápase v Leicesteru.

Hrát ve čtvrtek v poháru i v neděli v lize venku je nejtěžší možný program, ale v sestavě jsme chtěli zachovat sebevědomí i určitou sehranost – i s ohledem na kvalitu terénu. Troufnu si říct, že kdyby jsme byli v létě, na kvalitnější trávě, asi bychom provedli výraznější rotaci, ale už před týdnem v Teplicích, kde jsme remizovali, bylo znát, že pro hráče, kteří nemají takové vytížení a nejsou sehraní, je složitější v těchto podmínkách naskočit.

Ve srovnání s Leicesterem nenastoupili jen Hromada a Kúdela.

Hromada měl drobné zdravotní problémy, Ondru Kúdelu jsme chtěli ušetřit, aby nedostal čtvrtou žlutou kartu, kterou po vystřídání paradoxně stejně dostal. Ale mysleli jsme i na to, že zápas na Slovácku bude hodně o vzdušných soubojích, a proto jsme zvolili dvojici Zimu s Delim.

Soubojů i faulů bylo v zápase opravdu mnoho: vám statistici napočítali 24 nedovolených zákroků, domácím polovinu. Není to příliš?

Celkově je to hrozné číslo, když to srovnám třeba se zápasem v Leicesteru (poměr faulů 15 - 8 z pohledu Slavie - pozn.). Znovu se k tomu vrátím, ale myslím si, že na vině jsou terény, které jsou složité, rozbité, suché, vidíme spoustu ztrát i chyb v rozehrávce, hodně to svádí k osobním soubojům. Neřekl bych, že bychom byli nějak výraznější agresivnější než soupeř. Možná, že i vzhledem k řadě tvrdých zákroků v poslední době, jsou sudí opatrnější, nechtějí dopustit nějaká zranění, což je samozřejmě dobře.

Mimochodem, co říkáte na jízdu Slovácka, kterému patří třetí místo a útočí na poháry?

Věřím, že pokud budou v podobném stylu pokračovat, nemusí to pro ně být konečná stanice, můžou pošilhávat i výš. Tým má jasný rukopis, těžko se proti němu hraje, je to organizovaný a velice zodpovědný mančaft se zkušenými hráči, jsou silní v soubojích, hodně efektivní. Ukázali to i proti nám, výsledek jsme otočili jen díky mimořádným individuálním výkonům.