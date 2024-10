Trpišovský po derby: Těžší zápas než v Evropě. A tabulka? Teď nesmí být téma

Aby ne, když po vítězství 2:1 nad Spartou vede jeho Slavia ligu už o šest bodů, ač je odehráno teprve deset zápasů.

„Ale pro nás v kabině v tuhle chvíli tabulka není a nesmí být sebemenší téma,“ říká.

Opravdu ne?

Sezona je dlouhá a my se musíme soustředit jen na sebe. Kolik máme bodů? Jaký máme náskok? Klíčové je, jak pracujeme a jaké podáváme výkony. Vážím si výsledků od poslední repre pauzy, kdy jsme v lize všechny zápasy přesvědčivě zvládli a k tomu jsme uspěli v Razgradu a remizovali s Ajaxem.

Vrcholem bylo derby se Spartou, kterou jste zlomili rychlým nástupem a góly Chytila se Zafeirisem.

K absolutní spokojenosti nám scházel třetí gól. Jo, vstup do zápasu byl výborný. Rychlý gól pomohl nejen nám, ale fotbalu obecně. Hlavně v první půli bylo tempo až zběsilé, hrálo se v obrovské intenzitě, k tomu běžecké souboje, masakr. Bylo to mnohem náročnější než některá utkání v Evropě. Možná to technicky třeba nebyl top zápas, ale pro lidi to jistě bylo strašně zajímavé. Hrálo se nahoru dolů, všechny to stálo hrozně sil.

V předchozí sezoně jste v derby ani jednou nezvítězili. Potřeboval si tým tuhle výhru prožít?

Určitě. Ale nejvíc jsme to chtěli zvládnout pro lidi. Ve čtvrtek jsme tady sice hráli velký zápas s Ajaxem, ale cítili jsme, že všechno směřuje k neděli. Pro tým a všechny kolem bylo důležité potvrdit, co jsme předváděli v minulých týdnech. A vyhrát derby, to je prostě nejvíc.

I za stavu dva jedna jste vyráželi ve velkém počtu dopředu a pouštěli Spartu do brejků. Nezatrnulo vám chvílemi?

Takoví jsme a jiní nebudeme. Když někam zalezeme, většinou do blbě dopadne. Naopak jsme docela silní v chytání rychlých protiútoků, dokážeme hrát jeden na jednoho, umíme tyhle rychlostní věci řešit.

Takže po triumfu v derby vyzdvihnete především pevnou defenzivu?

Ne, bylo to skvělé představení celého týmu. Králem je pro mě David Zima, který podal absolutně úžasný výkon a v soubojích s Olatunjim, který nám přitom v minulosti dělal dost problémů, zase ukázal, jak neskutečně zastoupil zraněného Ogbua. Ale nechci, aby to vyznělo, že hrál lépe než ostatní. Podívejte se na skvělého Bořila, spolehlivého Holeše. To samé Chorý, který byl kolikrát v hlubokém postavení a pomáhal s bráněním, když to bylo potřeba. Výborný individuální výkon předvedl i Oscar.

Jenže ten dojem pokazil zbytečnou červenou kartou, když hlavou trefil Rrahmaniho do krku. Co jste mu na to řekl?

Tu situaci jsem neviděl, ale mám zprávy, že to bylo dost zbytečné. Řešili jsme s ostatními, jak nakrátko rozehrajeme roh. Po něm už měl být konec. Nevím, co přesně se odehrálo před tím soubojem a co po něm, ale je to pro nás oslabení i vzhledem k dalšímu programu. Oscar je náš klíčový hráč a tohle byla asi jediná kaňka na jinak skvělém zápase.

Mimochodem, je velký rozdíl připravovat tým na Spartu trenéra Friise ve srovnání se Spartou kouče Priskeho?

Nechci moc hodnotit soupeře. Vzhledem k tomu, že tyhle zápasy často sklouznou ke hře nahoru dolů, nejvíc musíte být připravení na kvalitu individualit. Každý hráč má jinou typologii, charakteristiku, přednosti. A já jsem rád, že se nám dařilo ofenzivní hráče převážně eliminovat.

Takže?

Ano, používali jsme i některé věci z derby v minulé sezoně, ale tím, jak se hráči mění a přišli třeba Krasniqi s Rrahmanim, jsou tam změny. U soupeře vidím jednu věc v postavení na hřišti, kterou řeší trochu jinak než dřív. Ale obecně víme, že současný trenér tam měl velké slovo i v minulých letech a teď na to navazují.