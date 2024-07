Do brány Kinský, Jurásek v ráži. Co další reprezentanti? Chce to sladit, říká kouč

Ač tři roky nezískali titul, pro bookmakery sázkových kanceláří jsou slávisté největším favoritem.

Ve víkendové generálce smetli Žilinu 5:1, přestože nastoupili ještě bez většiny odpočívajících opor a reprezentantů.

„V prvním poločase jsme prohrávali souboje v ofenzivní třetině hřiště, což se pak změnilo. Za první půli bych pochválil defenzivu, za tu druhou se k ní přidala i rozdílová ofenzivní složka,“ prohlásil Trpišovský pro klubový web.

V přípravě odehrála Slavia pět zápasů, až na remízu ve značně kombinované sestavě s Pardubicemi ostatní čtyři utkání vyhrála. Co lze od ní v úvody sezony čekat?

Rozestavení a brankář. Slavia vyrukovala s rozestavením se třemi stopery, dvěma středopolaři , dvěma wingbeky a třemi útočníky. V bráně dlouhodobě zraněného Jindřicha Staňka zastoupil Antonín Kinský, jemuž kouč zřejmě svěří roli jedničky.

Návraty reprezentantů. Do generálky se zapojila už část reprezentantů, kteří na právě skončeném mistrovství Evropy měli nízké nebo žádné vytížení. Tomáš Vlček zvládl celé utkání, poločas si zahráli David Zima, Petr Ševčík a Matěj Jurásek.

Do zápasů ještě vůbec nezasáhli Tomáš Holeš, David Douděra, Mojmír Chytil i Lukáš Provod, chyběli také ještě čerstvá posila Tomáš Chorý a Ivan Schranz, který se Slovenskem došel do osmifinále.

„Proto v úvodu sezony s námi zůstane víc hráčů. Čekají nás velmi náročné zápasy v lize a kvalifikace o Ligu mistrů. Reprezentanty tedy potřebujeme zapojit co nejdřív, i když práce s každým z nich bude trochu jiná. Mají individuální tréninkové plány, se všemi si sedneme a rozhodneme se, jak to bude ideální. Musíme se rychle sladit,“ zdůraznil kouč.

Jindřich Trpišovský s malým fanouškem Slavie při přípravném zápase v Roudnici, ruku měl zafixovanou kvůli zlomenině klíční kosti.

Juráskův hattrick. Tři góly dal v posledním přípravném utkání Jurásek, který naskočil do druhého poločasu místo Václava Jurečky.

„Bylo na něm vidět, jak se do hrÿ těší. V nohách nenastřádal tolik zátěže z předešlých tréninků, v tom měl výhodu. Ve finální fázi předvedl parádní výkon. Ale teď je podle mě schopný zvládnout jen ten poločas, potřebuje ještě trénovat,“ řekl kouč.

Nová Slavia. Půlhodiny proti Žilině dostali dorostenec Mikuláš Konečný s Lukášem Vorlickým, který se na jaře rozehrával v třetiligové rezervě. Poločas odehrál Alexander Bužek, posila ze Zlína, a Filip Prebsl, jenž hostoval v Liberci.

Sestava Slavie v generálce Kinský – Vlček, Ogbu (46. Zima), Bořil (60. Konečný) – Tomič (60. Vorlický), Ševčík (46. Bužek), Oscar (46. Prebsl), Zmrzlý (60. Diouf) – Jurečka (46. Jurásek), Fila, Wallem.

„Třeba Alex Bužek nám vyřešil problém z první půle, kdy nám ve středu hřiště nefungoval pohyb. On i ostatní hráči to dokázali skvěle rozhýbat. Už několikrát jsme zažili, že hráči vypadali dobře v přípravě, ale v ostrých zápasech formu nepotvrdili. Směrem ke startu sezony naznačili, že se jednoznačně chtějí tlačit do základu a svými výkony vytvoří na ostatní velký tlak,“ podotkl Trpišovský.

„Snažíme se vytvořit nové jádro, které by mělo Slavii táhnout. Máme z něj skvělý pocit, kluci sbírají zkušenosti a věřím, že ten mix bude velmi kvalitní. Jediná kaňka jsou jen zranění Christose Zafeirise a Štěpána Chaloupka, který si obnovil problémy se svalem.“

Ligový start na Slovácku. Slavia vstoupí do nového ročníku v neděli odpoledne na Slovácku (17.00), kde v minulé sezoně obě utkání vyhrála.

„Těším se neskutečně. Všichni chtějí hrát ostré zápasy před plnými stadiony, na to se nejde netěšit. Pauza byla dostatečně dlouhá, všichni si odpočinuli, stihli nasbírat síly a teď jsou připraveni porvat se za Slavii o každý metr. Loni měla liga obrovskou diváckou i fotbalovou úroveň. Troufnu si říct, že letos se posuneme zase o krok výš,“ prohlásil Trpišovský.

Odchod Van Burena. Po osmi letech odešel ze Slavie nizozemský útočník Mick van Buren, oblíbenec fanoušků. Jedenatřicetiletý nizozemský útočník přestoupil do Cracovie Krakov, polskému prvoligovému týmu se upsal na dva roky.

„Na novou soutěž se po osmi letech v Česku těším. Myslím si, že změnu v současné fázi kariéry potřebuju,“ řekl Van Buren.

Se Slavii čtyřikrát vyhrál ligu a čtyřikrát český pohár, zažil Ligu mistrů. Během angažmá působil na hostováních v Haagu, Českých Budějovicích a Liberci. V minulé sezoně už nepatřil do základní sestavy. Za Slavii odehrál 159 soutěžních zápasů, dal 27 branek a připsal si 15 asistencí. Nezapomenutelný je především gól z pohárového duelu proti Seville, kdy v prodloužení vyrovnal na 3:3. Poté Slavia skórovala ještě jednou a na jaře 2019 postoupila do čtvrtfinále Evropské ligy.