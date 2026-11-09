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Chance Liga 2026/2027

Trpišovský: Snažíme se, aby nejlepší čeští hráči byli u nás. A Sparta? To je jejich věc

Autor:
  7:00
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Jindřich Trpišovský během duelu s Artisem.

Jindřich Trpišovský během duelu s Artisem. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Richard Kašík z Artisu zasahuje v pražském Edenu.
Roman Nádvorník gestikuluje v zápase se Slavií.
Lukáš Provod překonává brankáře Kašíka.
Slávista Chaloupek a jeho střela hlavičkou v zápase s Artisem.
19 fotografií
Během přerušení si v prvním poločase k sobě zavolal stopera Davida Zimu a cosi mu důrazně vysvětloval. „Trápili jsme v některých rozhodnutích. Už od stoperů jsme předržovali míč. Jako bychom po zápase s Arsenalem nepočítali s tím, že nás čeká úplně jiné utkání. Byli jsme tím překvapení,“ říkal Jindřich Trpišovský, trenér fotbalistů Slavie, po výhře nad Artisem Brno (4:1).

Slavia v týdnu v Lize mistrů sehrála parádní druhý poločas proti Arsenalu, byť nakonec podlehla 1:2. V neděli ve 14. kole první ligy proti Artisu Brno po dvou minutách vedla, od jedenácté minuty hrála v přesile. Zbývající tři branky dala až díky zlepšené hře po pauze.

Slavia - Artis 4:1, rychlý gól, pak hra v přesile. Lídr se však rozstřílel až po půli

„Po Arsenalu jsme nebyli připravení na dobývaní. O přestávce jsme si k tomu něco řekli a hru zrychlili. To bylo důležité,“ podotkl kouč.

Před reprezentační přestávkou má tak Slavia za sebou úspěšný týden. Vyhrála 5:0 v Jablonci, porazila Artis a v Lize mistrů sehrála důstojnou roli s velkým favoritem.

„Po minulé reprezentační přestávce jsme těžko nahazovali motory. Teď jsme se rozjeli, uzdravili se nám hráči, jsme v optimální pohodě. A zase jdeme do reprezentační přestávky, to je takový kolorit,“ říkal Trpišovský se smíchem.

Chance Liga 2026/27

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O čem ještě kouč Slavie mluvil?

O nasazení Šturma na wingbeka. „Hlavní důvod byl, že máme hodně hráčů dopředu a chtěli jsme na hřišti mít Ayaosiho se Suleimanem, k nim Chytila na hrotu, protože jsme tušili, že budeme hrát do plné obrany. Nejvíc jsme tak řešili pravou stranu. V předchozích zápasech jsme se na ní trápili se zakládáním útoků a zkusili jsme tam Šturma. Soupeř nás dostupoval, on naznačil a pak mezi nohama poslal přihrávku nahoru na Mojmu. To jsme tam chtěli mít. Na levé straně nám to dělají Jurásek s Kubiakem a chtěli jsme to mít i na pravé straně.

Richard Kašík z Artisu zasahuje v pražském Edenu.
Roman Nádvorník gestikuluje v zápase se Slavií.
Lukáš Provod překonává brankáře Kašíka.
Slávista Chaloupek a jeho střela hlavičkou v zápase s Artisem.
19 fotografií

O spokojenosti s N’Guessanem, který střídal krátce po půli. „Bylo to připravené střídání, protože jsme Chaloupkovi chtěli dát víc minut. Proto vám přišlo správně, že Ange byl celý zápas tak aktivní. Věděl, že nebude hrát celé utkání. Udělal velký posun v intenzitě i objemu práce, což bylo po jeho letním příchodu největším problémem. Zlepšil agresivitu při útočné hře hlavou. Mohl dát gól proti Arsenalu, kdyby do toho šel ještě víc. Byla to ta situace, jak to pak Gabriel vyhlavičkoval Chytilovi z prázdné brány. Zvyká si, víc mu sedí hra ve čtyřech vzadu, my víc hrajeme v trojce, kdy musí hráče nahánět. Měl i velký kondiční deficit, zlepšil dostupování, získává míče předtím, než ho soupeř dostane pod kontrolu.“

O vyloučení na Slavii se trenéři přeli. Když tohle bude procházet..., dumal Trpišovský

O Glossoovi, který hostuje v Artisu a na Slavii hrát nemohl. „Budeme se zamýšlet, jestli ho v zimě nestáhnout. Pravou stranu potřebujeme vyřešit. Glossoa by nám dával věci, které potřebujeme. Hraje pravidelně, zvyká si na Česko, to jsou plusy jeho hostování. Musí zlepšit komunikaci na hřišti, jazyk. Artis hraje ve čtyřce, my spíš řešíme wingbeka. Viděl jsem ho v Hradci, kde odehrál fantastický zápas. Má zajímavý potenciál, fyziologicky je to přesně hráč pro nás. Jednoznačně s ním počítáme. Teď řeknu, že ho v zimě budeme chtít, ale za dva měsíce může být situace jiná.“

O šesti slávistech v reprezentaci a žádném sparťanovi. „Celou dobu se snažíme, abychom měli skupinu českých hráčů, proto se logicky nabízejí pro národní mužstvo. To třeba ze zahraničí moc adeptů nemá. Takže když hrajete Ligu mistrů, máte tam dobré zápasy jako s Lens, na Fenerbahce, s Arsenalem, tak se po nich logicky sahá. Budeme se snažit, aby nejlepší čeští hráči byli u nás, to je naše filozofie. V poslední době jsme jich několik ztratili, Douděru, Staňka, Bořila, Chorého. Jak to mají jinde, je jejich věc.“

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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