Slavii v nedělním derby na Spartě kvůli svalovým potížím chyběli brankář Staněk s krajním obráncem Douděrou, dlouhodobě je mimo stoper Ogbu, poslední dva týdny chybí další stoper Holeš. Mezitím se týmem prohnala viróza.
„Poslední dny se situace pořád měnila. Někdo přišel, že už mu je líp, jinému se přitížilo, další, že nemůže trénovat. Ale musíme se s tím vyrovnat, během sezony to potká i jiné týmy,“ řekl Trpišovský.
Podle čeho jste se rozhodovali?
Podle toho, jak se kdo před zápasem cítil. Nechtěli jsme udělat chybu jako v týdnu na Interu Milán, že by šel někdo přes závit. Třeba Provod byl před Interem skvěle naladěný, ale po utkání byl úplně mrtvý a další den lehnul. Proto jsme s ním na derby nepočítali, ale pak to najednou zase šlo. Nejhorší to bylo právě po Interu, ale za poslední dva tři dny se situace zlepšila a na výkonu to bylo vidět. Věděli jsme, že to nebude nic jednoduchého. Klobouk dolů před brankářem Markovičem a dalšími kluky vzadu. Soupeř je v poslední třetině hřiště hodně silný.
Uzdravil se kapitán Bořil. Bylo pro vás důležité, že ho můžete nasadit právě v derby?
Jednoznačně to ukázal. Za posledních pětadvacet minut vystřídal asi čtyři posty. Že jsme to zvládli v defenzivě, byla hlavně jeho zásluha.
Hrál poprvé od srpna a vydržel celé utkání.
V průběhu týdne dostal od lékařů zelenou. Samozřejmě, že jsme řešili, jestli dohraje, nedohraje. Pomohlo, že v druhé půli bylo derby rozkouskované, byly tam hluché pasáže. Když vezmete, kdo na něj hrál, tak to zvládl. Pro mě byl neuvěřitelný. Po takové době se nachystat na tenhle zápas, vzít na sebe ten terč. Je to obdivuhodné. Dvěma souboji strhne hráče kolem sebe a ti to potřebují. Už dřív jsem říkal, že jako Blanický rytíř vyjede ve zbroji a vytáhne nás z nejhoršího.
Potřebovali jste to, v úvodu jste měli vzadu problémy. Souhlasíte?
Zápas se rychle rozběhl, bylo tam hodně přímočarých akcí od obou týmů. My jsme měli problémy zachytit ty náběhy, řešili jsme těžké situace, domácí byli živější než my. Postupně jsme hru vyrovnali, dali jsme gól, pak byl zápas vyrovnaný. Bohužel, v poslední vteřině půle jsme udělali chybu. To byla naše největší chyba v prvním poločase. Už tím postavením po autu, pak jsme to ještě namazali do gólovky, těžký moment. I loni se nám to tady stalo.
I v úvodu druhého poločasu to vypadalo, že vás Sparta přehrává.
Do červené karty byl zápas hodně vyrovnaný. Pak bylo důležité, jak jsme bránili ve vápně, v soubojích jsme byli první. A kdybychom měli porci štěstí, Chorý nás mohl poslat do vedení. Před klukama smekám. Pět hráčů dohrávalo na pozicích, kde snad hráli poprvé. Nebylo to nic jednoduchého. Vymáčkli jsme se, vydali jsme se a děkujeme fanouškům za podporu. Jsem rád, jak jsme to zvládli vzhledem k tomu, jak jsme byli před zápasem i během něj rozbití.
Chybu před gólem Sparty udělal stoper Vlček, který pak dostal i červenou kartu. Co jste mu řekl?
Chvíli jsem s ním mluvil. On sám víc nejlíp, co udělal špatně. Paradoxně v první půli byl skvělý, až do toho momentu to od něj byl bezchybný výkon. Pak udělal druhou chybu, za obě draze zaplatil. Tu druhou situaci soupeř dobře zahrál, my jsme ji nezachytili. Ale když se neprohraje, tak to všechno berete líp, než když to má na výsledek fatální vliv. Před měsícem a půl ani nemohl běhat a teď hrál derby. Je to srdcař, slávista, všechno dává ve prospěch týmu. Chyby k tomu patří.
Během první půle se derby zase zvrhlo ve válku. Jak je pro vás těžké hráče ukočírovat, aby nedošlo ke zkratu?
Asi i na vás na tribuně to dýchne, u hřiště je to tisíckrát větší, emoce stříkají. Oba týmy hrají hodně kontaktní fotbal, myslím to v dobrém slova smyslu. Vytváří tlak na soupeře s míčem a pak k zákrokům dojde, někdy to eskaluje, řeší se to. Ale nemyslím si, že tam bylo nějak víc ostrých zákroků. Někdy musíte soupeři ukázat neústupnost. Bylo to tvrdé, v české lize to tak je. Kdo se nepřizpůsobí, tahá za kratší konec. Byl tam jeden souboj, to všichni víme. Schranzův kotník nevypadá dobře, odjel do nemocnice.
Jak jste zákrok sparťana Vydry viděl?
Pro mě neuvěřitelný, že to není ani faul, dokonce měl soupeř výhodu. Chápu, že pro rozhodčího na hřiště je to rychlé, nemusí to vidět. Bohužel tento moment byl zásadní pro celý zápas. Nechápu, že do toho nevstoupil VAR, když vidíme, za co se jinde dávají červené karty. Na pana Roučka máme prostě tuhle sezonu smůlu opakovaně. Tohle nevidět... Bylo to pro všechny do očí bijící.