Proč nehrál Zafeiris, jehož chtějí v Řecku? Trpišovský: Nebyl nachystaný mentálně

Slavii to v Jablonci celkově skřípalo, i ve středu pole. Český reprezentant Michal Sadílek i řecký reprezentační záložník Zafeiris do hry nešli.
Před Sadílkem dostal přednost Oscar Dorley. „A v druhé půli byl zase naším motorem,“ řekl kouč.
U Zafeirise, jehož nahradil Moses, který se s míčem moc nepotkal, šlo o jiné důvody. V posledních dnech rodáka z Atén lákají domů, PAOK Soluň byl dotěrný a na Slavii poslal nabídku na přestup. Situaci sonduje i největší řecký klub Olympiakos.
Slavia ho uvolnit nehodlá a dvaadvacetiletý středopolař má z toho ze všeho zamotanou hlavu.
Zafeiris podepsal se Slavií na další dva roky. Klub pro mě hodně znamená, říká
„Do zápasu potřebujeme hráče, který je správně nastavený. Po domluvě s ním to prostě takhle dopadlo. Je to lepší, než kdyby hrál a nepředvedl stoprocentní výkon,“ přemítal Trpišovský.
V červnu Zafeiris podepsal ve Slavii novou smlouvu do léta 2028, klub ho zároveň odmítl prodat Olympiakosu, který dával údajně jen kolem šesti milionů eur. PAOK nabídku vylepšil, Slavia by si podle řeckých médií přišla i s bonusy na dvakrát tolik. Ale klubový šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že Zafeiris v letním přestupovém období neodejde.
„Souhlasím, měl by být u nás, má tady Ligu mistrů. S klubem se na něčem domluvil a přece to nejde hned měnit. Věřím, že to pochopí, že se během příštího týdne srovná, dá se do kupy a bude připravený,“ řekl Trpišovský.
Příští víkend nastoupí Slavia proti posledním Pardubicím, což bude zase papírově nejjednodušší zápas v dosavadním průběhu sezony.
Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra
Na dotaz, jestli Slavia dala Zafeirisovi definitivně najevo, že ho opravdu nikam nepustí, Trpišovský reagoval: „Upřímně, tohle vůbec nevím. Já s ním řešil jen účast v zápase v Jablonci. Nevím, co padlo mezi tím.“
Přitom před soubojem v Jablonci s ním počítal do základní sestavy. „Měl jsem ho tam, ale řešili jsme tohle téma. Byl bych rád, kdyby zůstal, je pro nás důležitým hráčem a nemá kam spěchat,“ zdůraznil kouč. „Máme před sebou skvělý podzim, my ho potřebujeme.“