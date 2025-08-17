Chance Liga 2025/2026

Proč nehrál Zafeiris, jehož chtějí v Řecku? Trpišovský: Nebyl nachystaný mentálně

Autor:
  7:40
V předchozích čtyřech zápasech letošní sezony byl pokaždé v základní sestavě, až na závěr duelu na Bohemians odehrál plný počet minut. Jenže v sobotu v Jablonci (1:1), který byl pro Slavii dosud jasně nejtěžším protivníkem, proseděl důležitý záložník Christos Zafeiris celé utkání na lavici. „Nebyl připravený mentálně. Je aspoň fér, že to řekne,“ prohlásil slávistický trenér Jindřich Trpišovský.
Slávistický Christos Zafeiris slaví gól do sítě Hradce Králové.

Slávistický Christos Zafeiris slaví gól do sítě Hradce Králové. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Slávistický Christos Zafeiris slaví gól do sítě Teplic.
Slávistický Christos Zafeiris slaví gól do sítě Hradce Králové.
Slávistický Christos Zafeiris dává gól do sítě Hradce Králové.
Christos Zafeiris v novém dresu Slavie
8 fotografií

Slavii to v Jablonci celkově skřípalo, i ve středu pole. Český reprezentant Michal Sadílek i řecký reprezentační záložník Zafeiris do hry nešli.

Před Sadílkem dostal přednost Oscar Dorley. „A v druhé půli byl zase naším motorem,“ řekl kouč.

U Zafeirise, jehož nahradil Moses, který se s míčem moc nepotkal, šlo o jiné důvody. V posledních dnech rodáka z Atén lákají domů, PAOK Soluň byl dotěrný a na Slavii poslal nabídku na přestup. Situaci sonduje i největší řecký klub Olympiakos.

Slavia ho uvolnit nehodlá a dvaadvacetiletý středopolař má z toho ze všeho zamotanou hlavu.

Zafeiris podepsal se Slavií na další dva roky. Klub pro mě hodně znamená, říká

„Do zápasu potřebujeme hráče, který je správně nastavený. Po domluvě s ním to prostě takhle dopadlo. Je to lepší, než kdyby hrál a nepředvedl stoprocentní výkon,“ přemítal Trpišovský.

V červnu Zafeiris podepsal ve Slavii novou smlouvu do léta 2028, klub ho zároveň odmítl prodat Olympiakosu, který dával údajně jen kolem šesti milionů eur. PAOK nabídku vylepšil, Slavia by si podle řeckých médií přišla i s bonusy na dvakrát tolik. Ale klubový šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že Zafeiris v letním přestupovém období neodejde.

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík objímá řeckého záložníka Christose Zafeirise po podpisu nové smlouvy.

„Souhlasím, měl by být u nás, má tady Ligu mistrů. S klubem se na něčem domluvil a přece to nejde hned měnit. Věřím, že to pochopí, že se během příštího týdne srovná, dá se do kupy a bude připravený,“ řekl Trpišovský.

Příští víkend nastoupí Slavia proti posledním Pardubicím, což bude zase papírově nejjednodušší zápas v dosavadním průběhu sezony.

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Na dotaz, jestli Slavia dala Zafeirisovi definitivně najevo, že ho opravdu nikam nepustí, Trpišovský reagoval: „Upřímně, tohle vůbec nevím. Já s ním řešil jen účast v zápase v Jablonci. Nevím, co padlo mezi tím.“

Přitom před soubojem v Jablonci s ním počítal do základní sestavy. „Měl jsem ho tam, ale řešili jsme tohle téma. Byl bych rád, kdyby zůstal, je pro nás důležitým hráčem a nemá kam spěchat,“ zdůraznil kouč. „Máme před sebou skvělý podzim, my ho potřebujeme.“

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

5. kolo

3. kolo

6. kolo

Kompletní los

4. kolo

5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
2. AC Sparta PrahaSparta 4 3 1 0 8:4 10
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. MFK KarvináKarviná 4 3 0 1 6:3 9
6. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
7. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 7:5 5
9. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
10. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 1 1 2 10:11 4
12. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 0 3 1:6 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Fotbalové přestupy ONLINE: Podpisy talentů, Lipsko má náhradu za Šeška

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

Proč nehrál Zafeiris, jehož chtějí v Řecku? Trpišovský: Nebyl nachystaný mentálně

V předchozích čtyřech zápasech letošní sezony byl pokaždé v základní sestavě, až na závěr duelu na Bohemians odehrál plný počet minut. Jenže v sobotu v Jablonci (1:1), který byl pro Slavii dosud...

17. srpna 2025  7:40

Deset bodů? Skvělý start. Janotka chválil Syllu: Stoper pro Slavii, zvládá to na pána

Hubená a pragmatická výhra 1:0 v nehezkém sobotním souboji Olomouc proti skvěle rozjetému nováčkovi netrápí. Zlín, oslabený od 19. minuty, jen stínoval, Sigma marně bušila a snažila se vytvořit...

17. srpna 2025  6:40

Úspěšný vstup do sezony, Barcelona si poradila s Mallorkou. Ta dohrávala v devíti

Obhájci titulu z Barcelony na úvod španělské fotbalové ligy zvítězili na hřišti Mallorky 3:0. Domácí hráli od 39. minuty bez dvou vyloučených hráčů. Valencie doma hrála s Realem Sociedad 1:1, Alavés...

16. srpna 2025  21:48,  aktualizováno  23:42

Proč ta křeč? Douděra si užil gól a vyzdvihl Jablonec: Zápas měl evropskou úroveň

Vzpomínáte, jak slávista David Douděra v květnu 2023 rozhodl finále poháru na Spartě? Parádní trefu z rohu velkého vápna předvedl také v neděli v Jablonci, kde v nastavení zařídil aspoň remízu 1:1....

16. srpna 2025  23:16

Jedenáctý triumf v Superpoháru. Výhru Bayernu nad Stuttgartem řídil Kane a Díaz

Fotbalisté Bayernu Mnichov v německém Superpoháru porazili Stuttgart 2:1 a jedenáctým triumfem v soutěži vylepšili vlastní rekord. K zisku trofeje na startu nové sezony přispěl i Luis Díaz, letní...

16. srpna 2025  22:55

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Aktualizujeme

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

16. srpna 2025  19:04,  aktualizováno  22:02

Dioufovi debut zhořkl, West Ham vycvičil nováček. City i Tottenham slaví jasné výhry

El Hadji Malick Diouf si odkroutil v dresu West Hamu soutěžní premiéru, na hřiště se dostal i Tomáš Souček. Ani duo bývalých slávistů ale v prvním kole Premier League nezabránilo porážce 0:3 s...

16. srpna 2025  13:20,  aktualizováno  20:59

Koubek: Jako by hráči nevěřili, že bude Dukla kousat. Wiegeleho stížnosti? Naivita

Po parádním výkonu proti Rangers (2:1) tvrdý náraz. Třetí ligová ztráta v řadě. Rozpaky a pochybnosti. „Hlavně první půle byla zklamání,“ mračil se trenér Miroslav Koubek, trenér plzeňských...

16. srpna 2025  20:55

Zbrojovka opět zaváhala, nestačila na Prostějov. Budějovice protrhly sérii proher

Fotbalisté Zbrojovky Brno prohráli v 6. kole druhé ligy doma s Prostějovem 1:2, utrpěli první soutěžní porážku pod trenérem Martinem Svědíkem a mohou přijít o vedení v tabulce. České Budějovice...

16. srpna 2025  13:36,  aktualizováno  20:47

Olomouc - Zlín 1:0, nováček hrál většinu času v deseti, v závěru rozhodl Vašulín

Zlínští fotbalisté poprvé po návratu mezi elitu prohráli. V pátém kole Chance Ligy nestačili na Olomouc, proti níž hráli od 19 minuty bez Černína, který byl vyloučen po druhé žluté kartě. O domácí...

16. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  19:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Slovácko - Teplice 2:1, první výhra pro domácí, k obratu jim pomohlo vyloučení

Fotbalisté Slovácka poprvé v sezoně vyhráli. V pátém kole Chance Ligy si poradili s Teplicemi, ačkoliv po Trubačově trefě ztráceli. Po vyloučení hostujícího Radosty ale v závěru otočili stav díky...

16. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:28

Dukla - Plzeň 2:0, skvělý výkon outsidera, rozhodl Peterka. Trápení hostů pokračuje

Plzeňští fotbalisté se v domácí soutěži nadále trápí. V pátém kole překvapivě padli na hřišti Dukly 0:2 a potřetí v řadě ztratili body. Skóre otevřel Peterka, ještě v prvním poločase pak na konečných...

16. srpna 2025,  aktualizováno  19:16

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.