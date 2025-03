Vyloučení? Bez komentáře. Faul na Hůlku? Na zlomení nohy, zlobil se kouč Bohemians

Derby dvou klubů, jejichž stadiony jdou od sebe vzdáleny jen kilometr, mělo v první půlhodině spád. Bohemians nezalezli a se Slavií chtěli hrát otevřeně, pak ale dostal hostující Aleš Čermák červenou kartu za bizarních okolností.

„A my museli změnit strategii, přejít do hlubšího bloku,“ vysvětlil Veselý.

Čermák přebíral přihrávku čelem k vlastní bráně, remplován zezadu Oscarem šel k zemi a vzápětí míč stáhl rukou pod sebe, aby se domácí záložník nemohl hnát do šance. Hlavní rozhodčí souboj Oscara pustil jako dovolený, následně ukázal Čermákovi žlutou kartu za ruku a nařídil přímý kop pro Slavii.

Jenže do situace se vložil videoasistent Zelinka a doporučil hlavnímu sudímu změnu verdiktu. Usoudil, že by Oscar šel sám na bránu. Szikszay po zhlédnutí situace na monitoru žlutou kartu zrušil a Čermáka vyloučil.

Rozhodčí Ladislav Szikszay ukazuje Aleši Čermákovi z Bohemians červenou kartu v utkání proti Slavii.

Hosty to pořádně rozzlobilo, šla proti nim dvě sporná rozhodnutí za sebou. Nefauloval Oscar? A když už tedy ne, byla žlutá karta pro Čermáka zjevnou chybou, že VAR musel intervenovat?

„Nechci se k tomu vyjadřovat,“ prohlásil Veselý na tiskové konferenci.

„Viděl jsem hned, že Oscar čistě odebral míč a mohl jít sám na bránu, mohli jsme to dohrát i do gólu. Podle mě jasná červená karta, říkal jsem to i rozhodčímu a jsem rád, že to tak vyhodnotili. Aleš Čermák si asi myslel, že se bude pískat faul, proto po balonu sáhnul. Těžko říct, jestli to byl nějaký reflex. Možná jo,“ tvrdil slávistický kapitán Tomáš Holeš, přestože od situace byl třicet metrů.

Bohemians se do konce poločasu ubránili, krátce po půli inkasovali od Dioufa a v nastavení dostali druhý gól od Botose.

„Musím rozdělit hodnocení na dění před kartou a po ní. Chtěli jsme tady hrát aktivně, hrát vysoko, napadat domácí, běhat s nimi. S trochou štěstí se nám to dařilo, domácí reagovali nákopy za obranu, v některých fázích jsme podle mě hru i vyrovnali,“ pravil Veselý.

„Ale po červené jsme museli pokračovat trochu jinak, abychom to do poločasu přežili. Přeskupili jsme řady. Škoda, že jsme vydrželi silný tlak včetně neuznaného gólu, a v době, kdy jsme dobře odolávali, jsme dostali gól z jednoduché situace,“ poznamenal.

Bohemians naštval i další verdikt. V 68. minutě při zrodu brejku domácí Štěpán Chaloupek ostře fauloval hostujícího kapitána Lukáše Hůlku. Podrážkou ho zasáhl nad kotníkem. Szikszay odpískal jen faul, osobní trest neudělil, přestože šlo o zákrok na pomezí žluté a červené karty.

Jde také o nekonzistentní rozhodnutí videoasistenta Zelinky, který hlavnímu „vleze“ do ruky Čermáka, ale už neintervenuje při faulu Chaloupka.

„Bylo to na zlomení nohy, Hůlka tam má ohromnej šrám. Hraje s maskou na obličeji, tak teď asi bude mít masku i na noze,“ řekl kouč Veselý.

V závěru Chaloupek tvrdě fauloval znovu a tentokrát mu už hlavní sudí žlutou kartu dal. V tu chvíli však už měla být minimálně druhá.

Bohemians i v deseti bojovali o remízu, vyloženou šanci si však nevytvořili. „Byly momenty, kdy se to mohlo vyrovnat,“ řekl Hůlka mnohoznačně. „Nemluvím jen o našich možnostech, ale i o situacích, které má v moci ovlivnit někdo jinej.“