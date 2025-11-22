Veselý se zlobil: Vánoce daleko, ale my už dáváme dárky. Tohle není krasobruslení!

Skoro šest let už čekají Bohemians na ligový triumf nad rivalem ze sousedství.
„Jsem zklamaný, protože jsme určitě neodehráli špatné utkání, jenže Slavia nám opakovaně dala lekci z produktivity. Ukázala, jak se mají řešit situace v obou pokutových územích,“ kroutil hlavou hostující kouč. „Dva góly jsme dostali v podstatě z ničeho. Zejména ten první postavil Slavii na nohy. A ještě víc mě nadzvedl ten druhý, který pomohl Slavii zápas vyřešit.“
Přitom ani ve druhé půli jste nehráli zle.
Souhlasím, jenže Lukáš Provod pak pro jistotu trefí šibenici. Nepamatuju si, že bychom měli na Slavii osmnáct střel nebo víc rohů, jenže Slavii stačí v první půli čtyři pokusy a dá nám dva góly. To je ukázka kvality, které jsme se nepřiblížili. Zaslouženě jsme prohráli a měli bychom soupeři pogratulovat.
Budete hodně kárat stopera Vondru, který neuhlídal před prvním gólem útočníka Chorého?
Já ho káral už o poločase. Byla to nejviditelnější chyba, ale ne jediná. Ani centrující hráč nebyl pod tlakem, zaspali jsme a byli jsme potrestáni. To samé pak ze standardky. Slavia měla tři rohy a dala nám jeden gól, my jen v prvním poločase kopali osm rohů, ale neproměníme nic. Nerad bych, abychom si mysleli, že je to dobré. Není to dobré. Není to krasobruslení. Musíme se zlepšit, protože nás tyhle věci stojí body.
Už jste viděl opakovaný záběr Chaloupkovy ruky, po které vaši hráči v prvním poločase reklamovali penaltu?
Mohl bych vám pustit svůj pětiminutový záznam z kabiny, tam jsem to řekl jasně. Rozhodčí nám zápas určitě neprohrál. Jakékoli výtky jsem rychle uťal. My bychom si v první řadě neměli nechat dávat hloupé góly, za to nemůže žádný rozhodčí ani nic jiného. A až budeme v takových zápasech sami produktivní, budeme úspěšní. Je dobré začít od sebe a od toho, co můžeme ovlivnit. Nehledejme chyby někde jinde a buďme na sebe nároční. To bych doporučil svým hráčům i sobě.
Už podeváté v řadě jste v lize prohrál s trenérem Trpišovským. Neklesáte trochu na mysli, když jdete proti němu?
Neklesám, protože určitě nejsem jediný. Nevím, jestli ve chvíli, kdy je Jindra ve Slavii, s ním vůbec někdo v lize může mít pozitivní bilanci. Ale uspět jsme chtěli. Věděli jsme o špatné sérii v Edenu, ale neřekl bych, že by nás to stresovalo. Je jasné, že jednou tady Bohemka vyhraje, v kasinu vám taky nemůže padat pořád červená. Otázka je, jestli u toho ještě budu. I v Plzni jsme měli dlouhou sérii bez vítězství, a pak jsme tam v krátkém sledu uspěli dvakrát po sobě. Zrovna tak se to může stát tady.
Nedávno jste zmínil, že v týmu potřebujete tak akorát dobré hráče, aby vám je konkurence nevyfoukla. Nezačínáte se proto trochu bát o estonského obránce Sinjavského, který týden co týden předvádí výborné výkony?
Zrovna minulý týden jsme právě s Jindrou Trpišovským seděli na utkání jedenadvacítky v Hradci Králové a podezřele se mě na něj vyptával. Strašně jsem ho pošpinil, aby ho nedělali, že jim určitě nepomůže. Ale vážně: Vlasij má platnou smlouvu, takže by to případně určitě nebylo levné. Fotbal mě naučil, že přijít můžete o každého hráče. Ani nevím, jak to cítí on sám.
Nemluvili jste spolu o tom?
Zatím ne. Možná si sedneme po sezoně. Dostal se do formy i díky tomu, že u nás hraje pravidelně, což předtím ve Slovácku neplatilo. Teď ještě musí dobré výkony potvrdit i v jarní části. Je otázka, jestli by byl vůbec připravený na klub, jako je Slavia. Ale já doufám, že u nás ještě zůstane a budeme s ním moct dál pracovat. Vnímáme, že je to jedna z posil, která se nám povedla.
Mimochodem, váš jediný gól dal Adam Kadlec, který patřil v úvodu sezony mezi opory základní sestavy, ale v posledních týdnech z ní vypadl. Proč?
Je to skvělý univerzál, který se za poslední měsíce hodně posunul. Na začátku sezony opravdu patřil k nejlepším, ale potom v Liberci utrpěl otřes mozku, což ho zastavilo. A taky nemá úplně čistou hlavu, protože se řeší jeho případný odchod. Možná už teď jsou někde s manažerem dohodnutí, i když bych se rád mýlil. Klub se snaží jednat, ale pořád se to oddaluje. Máme určité indicie, uvidíme.