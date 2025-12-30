Kouč Veselý černý závěr podzimu ustál, na Sinjavského mají Bohemians dvě nabídky

Bohemians se v úvodu sezony pohybovali v první polovině tabulky, ale od konce září v jedenácti kolech vyhráli jen ve Zlíně. K němu zapsali už jen tři remízy s Olomoucí, v Liberci a s Mladou Boleslaví a sedm porážek.
Především ta poslední doma s Karvinou (0:3) vyvolalo mezi fanoušky pohoršení, navíc k ní došlo ve výročním utkání. Kouč Veselý, jenž do října působil i jako asistent reprezentačního trenéra, si společně s hráči a realizačním týmem cosi vyříkával pod tribunou skalních fanoušků.
„Bylo to korektní, oběma stranám jde o to, aby byly výsledky lepší. Pro nespokojenost mám pochopení. Zněla tam i vulgárnější slova, ale k té situaci to patřilo a já to přijímám. V leckterých věcech jsme se shodli,“ poznamenal Veselý s tím, že během zimní přestávky svou pozici s vedením klubu probere.
Krátce před koncem roku jsou diskuze u konce. Zůstává. Klub to oznámil prostřednictvím sociálních sítí, kde k fanouškům komunikoval i další probírané záležitosti.
„Na Vlasije Sinjavského evidujeme zájem od dvou prvoligových klubů, ovšem k žádnému konkrétnímu jednání o jeho odchodu zatím nedošlo.“ Měly by jít o Pardubice a ostravský Baník.
„V řešení je odchod Adama Kadlece už během zimní ligové přestávky a s tím související příchod hráčské náhrady.“
Dvaadvacetiletému vysokému krajnímu či střednímu obránci Kadlecovi vyprší v létě smlouva, pak by byl k mání zadarmo. V kuloárech se mluví o zájmu Liberce a Plzně.
„Jan Vondra smlouvu s klubem už prodloužil. Júsuf Hilál a Lukáš Hůlka dostali nabídku na prodloužení smlouvy.“