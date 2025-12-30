Kouč Veselý černý závěr podzimu ustál, na Sinjavského mají Bohemians dvě nabídky

Chance Liga 2025/2026

Čtyři porážky za sebou se skóre 1:8, sesun na dvanáctou příčku. Přesto nepovedený závěr podzimu Jaroslav Veselý, trenér fotbalistů Bohemians, ustál. „Trenér Veselý povede mužstvo i v jarní části sezony,“ prohlásil sportovní ředitel Miroslav Držmíšek.

Jaroslav Veselý, trenér Bohemians, během utkání na Slavii. | foto: ČTK

Bohemians se v úvodu sezony pohybovali v první polovině tabulky, ale od konce září v jedenácti kolech vyhráli jen ve Zlíně. K němu zapsali už jen tři remízy s Olomoucí, v Liberci a s Mladou Boleslaví a sedm porážek.

Především ta poslední doma s Karvinou (0:3) vyvolalo mezi fanoušky pohoršení, navíc k ní došlo ve výročním utkání. Kouč Veselý, jenž do října působil i jako asistent reprezentačního trenéra, si společně s hráči a realizačním týmem cosi vyříkával pod tribunou skalních fanoušků.

„Bylo to korektní, oběma stranám jde o to, aby byly výsledky lepší. Pro nespokojenost mám pochopení. Zněla tam i vulgárnější slova, ale k té situaci to patřilo a já to přijímám. V leckterých věcech jsme se shodli,“ poznamenal Veselý s tím, že během zimní přestávky svou pozici s vedením klubu probere.

Plzeňský Amar Memič se ve skluzu snaží zastavit průnik Vlasije Sinjavského z Bohemians.

Krátce před koncem roku jsou diskuze u konce. Zůstává. Klub to oznámil prostřednictvím sociálních sítí, kde k fanouškům komunikoval i další probírané záležitosti.

„Na Vlasije Sinjavského evidujeme zájem od dvou prvoligových klubů, ovšem k žádnému konkrétnímu jednání o jeho odchodu zatím nedošlo.“ Měly by jít o Pardubice a ostravský Baník.

Obránce Adam Kadlec z Bohemians si zahřívá ruce během utkání proti Slavii

„V řešení je odchod Adama Kadlece už během zimní ligové přestávky a s tím související příchod hráčské náhrady.“

Dvaadvacetiletému vysokému krajnímu či střednímu obránci Kadlecovi vyprší v létě smlouva, pak by byl k mání zadarmo. V kuloárech se mluví o zájmu Liberce a Plzně.

Útočník Hilál Júsuf z Bohemians v souboji s jabloneckým Nemanjou Tekijaškim

„Jan Vondra smlouvu s klubem už prodloužil. Júsuf Hilál a Lukáš Hůlka dostali nabídku na prodloužení smlouvy.“

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
