Jak mistrovství ve standardkách. Júsufa jsem tam ani nechtěl dát, řekl Veselý

„Pro nás to jsou extra důležité tři body, protože šlo o první zápas po pauze a tohle vás dostane do větší pohody. Myslím, že jsme navázali na vydařenou zimní přípravu v Turecku nejen výsledkově, ale i herně. Byl tady hodně těžký terén, který hru trošku znemožňoval, ale mému týmu patří velká pochvala, jak to zvládl,“ řekl Veselý.

Jak jste zápas viděl?

Myslím, že v prvním poločase jsme byli lepším mužstvem. Měli jsme víc ze hry a nebezpečnější situace. Bohužel jsme nebyli ve vápně dost důrazní a chyběla nám větší přesnost. Druhý poločas začal ve stejném duchu, pak ale Jablonci vyšla střídání a dostal nás pod tlak, ten jsme však po nějakých úpravách asi po deseti minutách otupili.

Jak byste okomentoval závěr zápasu, ve kterém jste rozhodli o své výhře?

No, ten závěr, tak od sedmdesáté minuty, mi přišel jako mistrovství Evropy ve standardkách, a byla to válka. Přelévalo se to na jednu a na druhou stranu a bylo jasné, že to může být jedna z věcí, která rozhodne. Oba týmy si po nich vytvořily nebezpečné závary, oba mají hráče, kteří jsou schopni to dobře kopnout i zakončit, nebylo to jednoduché. Utkání bylo víceméně vyrovnané, ale o ten jeden gól jsme byli lepší.

Zmínil jste terén, v čem to na něm bylo nejsložitější?

Samozřejmě klobouk dolů, jak tady bylo hřiště po zimě připravené, ale po patnácti, dvaceti minutách se strašně rozbilo. Myslím, že z toho pramenily ztráty na obou stranách, které někdy vypadaly až komicky, ale hráčů se musím zastat, protože stojné nohy opravdu ujížděly. Měli těžké svůj pohyb zabrzdit, koordinovat a natož hrát.

Ve vašem týmu řádila viróza, jak jste tvořili strategii?

Měli jsme jich připravených několik, proto jsme v nácvicích pracovali s více variantami rozestavení. Navíc jsme měli v první fázi zprávy, že je tady skvělé hřiště, ale byly to spíš fámy, což jsme v sobotu zjistili od nějakých našich zvědů... A také jsme museli reflektovat zdravotní stav, protože třeba teprve ve čtvrtek nám naskočili gólmani a další hráči, takže jsme nevěděli, kdo přesně bude chytat a hrát.

To byl případ i Júsufa?

Ano, byl. V týdnu nám taky padl. U něj jsme nechtěli riskovat nějaké svalové zranění, byť určitá varianta, že by hrál od začátku, byla. Ale když jsme se dozvěděli o stavu hřiště, tak jsme se po dohodě s ním rozhodli jinak. Je to náš klíčový hráč, ale typologie tohoto zápasu nám určitě vyhovovala s rozestavením s Matouškem a Drchalem, kteří odvedli kus práce a domácí obraně dělali ohromné problémy. V jednu chvíli jsem dokonce uvažoval, že tam Júsufa vůbec nedám, ale on si na těch dvacet minut věřil a dal vítězný gól.

Do branky nastoupil Reichl, co pro něj hrálo roli před Frühwaldem a jak hodnotíte jeho výkon?

S trenérem gólmanů jsme o tom přemýšleli a prvním plusovým faktorem pro Reichla bylo, že i když jsme poslední podzimní zápas hráli doma s Karvinou 3:3, tak nás za stavu 1:3 výrazně podržel a pomohl k obratu a zisku bodu. Zadruhé v přípravě vypadal o něco sebevědoměji než Frühwald, který navíc začal až ve čtvrtek lehce trénovat. Ale neznamená to, že bychom zásadně změnili post jedničky, to zůstává otevřené, i když Reichl odvedl velmi dobrou práci, působil jistě a není důvod, aby příště zase nechytal. Jsem rád, že máme velmi slušnou dvojici gólmanů.