„Odvolá“ Kováč třetího trenéra Slovácka za rok? Nepřijatelný výkon, ví Kameník

Petr Fojtík
  21:15
Roman West, Ondřej Smetana... A Jan Kameník? Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč „odstřelil“ po vzájemných zápasech své dva slovácké protějšky a teď dost možná završí bizarní hattrick. A to za pouhý rok. Slovan vyhrál v Uherském Hradišti 3:0, domácí přikoval na dno ligové tabulky a ještě více rozkolísal už tak nejistou Kameníkovu pozici.

Kouč Slovácka Jan Kameník během utkání na Dukle. | foto: ČTK

„Dokáži se vžít do pocitů trenéra i Slovácka, které prožívá těžké období. Je mi to líto, ale potřebovali jsme tady zvítězit, díváme se sami na sebe,“ vyjádřil Kováč solidaritu se svým kolegou.

„Ve fotbale se věci velmi rychle mění a co platilo včera, nemusí platit dnes. Moje situace je otázka na vedení,“ reagoval Kameník na přímý dotaz ohledně své aktuální budoucnosti ve Slovácku.

Dostali jste před zápasem ultimátum?
Vnímáme, jak jsme na tom v tabulce. Vedení se nás spíše snažilo povzbudit, abychom měli klid na práci a tým co nejlépe připravili.

Každopádně vaše situace je čím dál tím horší.
Bodový zisk je velmi slabý. Zarážející je naše neefektivita v zakončení, neschopnost vstřelit branku. Byť jsme měli šestnáct střel, nebyli jsme dostatečně přesní. Abychom mohli pomýšlet na dobrý výsledek, musíme udržet delší dobu čisté konto. V tříbodovém systému je to otázka jednoho dvou zápasů a můžete se přitáhnout a bojovat o lepší pozice.

Slovácko - Liberec 0:3, gól i asistence, hosty k výhře nasměroval Krollis

V předchozích duelech jste se mohli opřít o pevnou obranu, teď jste klidně mohli dostat šest, sedm gólů. Čím si to vysvětlujete?
Dodnes nás zdobila dobrá defenziva, soupeře jsme dokázali eliminovat. Nikdo si proti nám nevytvořil tolik brankových příležitostí jako Liberec. Teď to celé spadlo, organizace byla špatná. Nahrály tomu také okolnosti, zranění Rundiče se Stojčevskim na předzápasovém tréninku, pak jsme museli nuceně střídat Blahúta s Juroškou do 25. minuty, čímž se zbortil náš taktický plán.

Jen tím to ale nebylo, že?
Všechno to vycházelo z organizace a posunů do těžiště hry, všude jsme to měli daleko. Nechávali jsme soupeře chodit lacino k vápnu, kde zakončoval a nebyl pod žádným tlakem. Nebyli jsme dostatečně důslední. Vystavujeme hráče do ofsajdu, místo abychom s nimi běželi a podstoupili souboje, uděláme pohyb dopředu, což vyhovovalo libereckým hráčům, kteří byli pohyblivější a v náběhu si dokázali mnohem lépe poradit.

Zarážející je, že po přestávce jste bránili snad ještě hůře.
Nezměnilo se nic. Řekli jsme si, abychom lépe dostupovali, zlepšili pohyb, lépe navazovali hráče, ale to se nám nepodařilo. Druhý a třetí gól jdou jednoznačně za námi. Za stavu 0:1 jsme chtěli více útočit, otevřeli jsme to, ale když jsme ztratili míč, měli jsme velké problémy při návratu do obrany a Liberec tyhle situace dobře řešil.

Vnímali jste pozápasový hněv fanoušků?
Naprosto chápu jejich nespokojenost. Povzbuzovali nás do poslední chvíle. Chci se jim omluvit. Dnešní výkon byl nepřijatelný, takhle se prezentovat nemůžeme. Kalich hořkosti jsme si vypili do dna.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 13 9 3 1 25:12 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
6. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
8. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 4 4 5 11:14 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
