Jelínka šokovaly zlínské kiksy. Ale kluci fotbal hrát umí, ujišťuje

„Byl jsem zaskočený z chyb, které jsme v zápase dělali. V průběhu týdne jim nic nenasvědčovalo. Hráči pracovali velmi dobře, přesně, v rychlosti,“ líčil Jelínek.

Jenže něco jiného je trénink a něco jiného ostré utkání, které zlínskou defenzivu svléklo do naha.

„Z některých situací jsem byl v šoku,“ přiznal Jelínek, který měl na přípravu pět dnů. „Už vstup do zápasu byl hrůzostrašný.“

Hlinka nechtěně nachystal míč Tetourovi, který ho poslal z hranici vápna k tyči a hosté už v 86 vteřině prohrávali.

„Jednomu z nejzkušenějších hráčů se nemůže taková chyba stát hned v první minutě. Velmi mě to mrzí,“ klopil oči Miroslav Hlinka.

„Nepřesnými nahrávkami dozadu jsme posílali Baník sami do protiútoků,“ nechápal Jelínek.

Zlín předvedl v Ostravě parodii na bránění stejně jako na podzim 2019, kdy také inkasoval čtyřikrát. Třeba Kuzmanovič se Zajícem měli v 82. minutě tolik času, že si mohli střihnout, kdo míč ze dvou metrů doklepne do sítě.

Zlínskou bránu v té době už hájil Dostál. Rakovana, který dostal poprvé v této sezoně šanci od začátku, knokautoval kolenem Tetour a gólman Fastavu musel do nemocnice. Drsný střet, po němž ztratil na chvíli vědomí, odnesl naraženými žebry. Otřes mozku se naštěstí nepotvrdil. Další zlínská pozitiva?

Výkon španělského šikuly Martíneze, který z pozice podhrotového hráče rozpohyboval zlínskou ofenzivu a jehož stopu nesou oba hostující góly. Úvodní dal sám technickým obstřelem, druhý vymyslel předfinální průnikovou nahrávkou. První prvoligové minuty stihl odehrát ještě před svými devatenáctinami dorostenec Tkáč, který je stejně jako Martínez příslibem do budoucna.

„Týden u týmu mi potvrdil, že kluci umí hrát fotbal, jsou pracovití a rychlí, ale musí se to do nich dostávat. S mužstvem se dá pracovat, jenže to chce čas,“ věří Jelínek.

Ale ten nemá. Po sezoně ho předá novému trenérovi, kterým by se mohl stát Juraj Jarábek.