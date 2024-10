Od slávistických mladíků do Pardubic. Kouč Střihavka dostal šanci v lize

Pardubice jsou po víkendové smolné porážce s Ostravou (2:3) předposlední, ve dvanácti zápasech získaly jen sedm bodů za dvě výhry a remízu.

Střihavka, někdejší ligový útočník, je začínajícím koučem. Dosud působil jen u slávistické mládeže, pak byl roky u její rezervy, s níž letos z třetí ligy postoupil do druhé.

„Je to pro nás neskutečná zkušenost. Je to velký skok, ale zároveň i výzva. Já mám rád překonávání překážek, proto se na to moc těším a věřím, že to společně zvládneme,“ řekl jedenačtyřicetiletý trenér pro klubový web.

Ve Slavii ho nahradil Jiří Žilák, jeden z šéfů slávistické akademie, který předtím vedl dorost v Plzni a pak byl u mládežnických reprezentací.

Odvolaný pardubický kouč Saňák přišel k týmu v létě, kdy nahradil Radoslava Kováče. Ten v klubu působil dvě sezony. V té první se tým zachránil v baráži, loni skončil třináctý, těsně nad barážovými příčkami.

Saňák se stal třetím odvolaným koučem sezony po budějovickém Jiřím Lerchovi a boleslavském Davidu Holoubkovi. Rovněž po víkendovém dvanáctém dějství ke změně kouče sáhlo i Slovácko, kde skončil Roman West. Jeho nástupcem se dočasně stal asistent Palinek.

David Střihavka ještě jako trenér slávistické rezervy.

„Čeká nás hodně práce. Prioritou je nejvyšší soutěž udržet. Tímto bych chtěl poděkovat vedení Slavie, že došlo k rychlé dohodě. Moc dobře si uvědomujeme, že je to pro celý klub velký zásah,“ řekl pardubický sportovní ředitel Vít Zavřel.

Střihavka, Černý i Jablonský v minulosti působili ve Slavii jako hráči, v poslední době vedli její rezervu. S nimi se do Pardubic vydal i kondiční trenér Ondřej Mach.

„Věřím, že nově příchozí trenéři pro nás budou přínosem,“ přál si Zavřel.

Střihavka je někdejším ligovým útočníkem, se Spartou v roce 2005 získal i ligový titul a zahrál si Champions League. O tři roky se z něj radoval ve Slavii, v roce 2011 v Plzni. Během působení v Ostravě dal v jednom utkání čtyři branky.

Zkusil si také angažmá v Norwich City, v Tilburgu, v Žilině, v Prešově či dokonce v Libanonu.

Trenérskou kariéru začal před pěti lety u slávistické mládeže, v létě 2023 nastoupil k béčku.

„Přicházíme do Pardubic s tím, že chceme přinést určité věci, které jsme mezi sebou měli nastavené. Opíráme se o poctivou a tvrdou práci. Naším cílem je, aby tým předváděl co nejlepší fotbal, který bude přinášet výsledky,“ prohlásil jedenačtyřicetiletý kouč.

„Jsme ve složitější situaci, jelikož jsme si ten tým nemohli připravit. O to větší výzva to pro nás je. Víme, že tým pracoval velice dobře, jen měl smůlu a některé zápasy nedotáhl do konce,“ podotkl Střihavka.

„Je za nimi vidět práce, která je velmi dobrá a kvalitní. Víme, že rádi pracují s mladými hráči a my mladý kádr máme,“ podotkl Zavřel.