Vypadalo to na krutou porážku. Za remízu jsem vděčný, říká kouč Střihavka

„Tentokrát jsem poznal prvoligový fotbal se vším všudy. S divokým průběhem, zvraty ve skóre, emocemi... Vtáhlo mě to,“ líčil Střihavka.

Další plus už je ryze klubové. Pardubice se Sigmou dvakrát prohrávaly, nejdřív 0:1 a pak i 1:2. Nakonec uválčily remízu, kterou v devadesáté minutě zachránil střídající odchovanec Adam Fousek. A bodovaly počtvrté z pěti utkání pod Střihavkou.

„Nevím, co by se stalo, kdybychom s Olomoucí prohráli. V první půli jsme hráli přesně tak, jak si představujeme, ale neproměnili jsme dvě tři tutové šance a po nešťastném gólu ze standardky jsme šli do kabiny za stavu 0:1. Bylo složité se dát dohromady, ale chytli jsme se. A pak opět přišel tvrdý direkt z ojedinělé akce soupeře. Tým prožil další těžkou chvíli, ale nakonec bere zaslouženou remízu,“ ulevilo se Střihavkovi.

Po té poslední s Budějovicemi (0:0) jste byl zdrcený. Co po Olomouci?

Teď to byla trochu jiná situace než proti Budějovicím. Tam jsme měli tak velikou dominanci, že jsme opravdu přišli o zasloužené vítězství. I tentokrát se zdálo, že zápas nezvládneme a zažijeme krutou porážku. Převládá ve mně vděčnost, že jsme dokázali ten výsledek zachránit.

Dostal jste svoji první žlutou kartu v lize. Co se vám nezdálo?

Nejsem na ni moc pyšný, protože většinou dokážu svoje emoce ovládat, ale někdy se to zkrátka tak sejde. Vnímal jsem, že útočníci soupeře chodili chytře do těla našim stoperům a ve chvíli, kdy jste rozeběhnutý a někdo do vás ve výskoku drcne, tak s tím nejde nic dělat. Byly to polofauly, které jsem viděl celý zápas. Žlutá pak přišla v emocích, chvíli po té neodpískané penaltě v náš prospěch (VAR posoudil ruku ve vápně jako nastřelenou). To jsou situace na zamyšlení.

Co vám poslední dva domácí zápasy ukázaly? Tým podruhé v řadě bodoval, zvedá se.

Doma si především musíme zařídit trochu lepší průběh. Z lavičky vnímám, že nejsme nijak zalezlí a jen nečekáme na gól, případně nějakou standardku. Máme na to udávat tempo a vyhrávat větším brankovým rozdílem. Doufám, že se toho my i fanoušci společně dočkáme.

Choreo fanoušků Pardubic během zápasu s Olomoucí.

Na druhou stranu máte pořád problémy udržet nadějný stav. Sigma vám dala dva góly v podstatě z ničeho.

Mrzí nás to. Obzvlášť na tu první situaci po standardce jsme se chystali. Přesto jsme inkasovali. Druhý gól byl nešťastný, ztratili jsme balon při zakládání akce a z jednoho protiútoku. který jsme si tak dobře vyřešili, jsme po teči dostali gól. Tvrdá rána, ale zvedli jsme se. Zase jsme dva góly dali, je to nahoru dolů.

Už v sobotu vás čeká utkání na Slováckem. Jak náročný týden zažíváte? Třeba i s ohledem na to, co jste říkal po svém nástupu do Pardubic, že tým potřebuje dohnat kondici.

No, tři zápasy v šesti dnech, to už je slušná porce. Na některých hráčích bylo ve středu vidět, že toho mají plné zuby. Na regeneraci máme opravdu málo času, navíc nás čeká dlouhá cesta, takže budeme muset dobře zvolit sestavu.Naštěstí ale máme široký kádr a prostor dostanou méně vytížení kluci. Bude to pro nás opět důležitý zápas.