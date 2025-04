„Zasloužili jsme si tři body, ale nemáme ani jeden,“ štvala Střihavku těsná prohra v utkání, ve kterém Pardubice z osmi střeleckých pokusů netrefily ani jednou prostor mezi tyčemi.

Je to ten důvod, proč jste Slovácko neporazili?

První poločas byl v jednoznačně v naší režii. Vytvářeli jsme si více než stoprocentní šance. Tanko to nedal ani do prázdné brány. Druhá půle byla rozkouskovaná. Soupeř změnil hráčskou typologii, byl nebezpečnější, ale pořád to byly příležitosti, o kterých jsme byli přesvědčení, že nás neohrozí. Nakonec rozhodla krásně trefená standardka Havlíkem. Je to pořád dokola. Jsou to složité momenty, nezasloužili jsme si prohrát. Takový je život, jdeme dále.

Máte jistou baráž. Mění se pro vás něco?

Nic. Jeli jsme na Slovácko hodně sebevědomí. Věděli jsme, že není v top formě a ani nemělo v poslední době dobré výsledky. Věděli, že nás potřebují porazit, byla na nich vidět nervozita. Chtěli jsme to využít. Potřebujeme dávat góly z vyložených šancí, jinak se neposuneme. Říká se, že je to o hlavě, ale nedat gól do prázdné brány... Teď ze mě mluví emoce. Možná až se uklidním, bude hodnocení jiné.

Zkusíte pod sebe dostat ještě Duklu? Čtrnácté místo může znamenat přímou záchranu, pokud ve druhé lize skončí do třetí příčky Vyškov.

Takhle po tomhle zápase nepřemýšlím. Chceme vítězit, hrát dobrý fotbal, který přinese výsledky. Nekalkuluji, chtěli jsme vyhrát, budeme chtít vyhrát následující utkání venku s Duklou, zmobilizovat síly a najít střelce, který bude rozhodovat zápasy.

Protočíte sestavu?

Viděli jste, že i do zápasu se Slováckem jsme udělali pár změn. Herně byl první poločas jeden z našich nejlepších. Hráli jsme dobrý fotbal. Měli jsme zajímavé a pohledné akce, spoustu jsme jich ještě nedotáhli. Každý týden hledáme správnou sestavu, okysličujeme ji, zatím jsme střelce nenašli. Jestli je to o hlavě, musíme kluky uklidnit a pracovat na tréninku. Pak přijde zápas, kdy nám to sedne. Čekáme na něj, věřím, že přijde, protože výkony jsou fakt dobré.

Kouč Pardubic David Střihavka během domácího utkání s Olomoucí (4. prosince 2024)

Co s Tankem, který zazdil dvě tutovky?

Je nebezpečný, herně jde nahoru, ale historicky víme, že ve vyložených šancích často selhával. Budeme s ním pracovat, je to pořád mladý kluk.

Budete teď více sledovat druhou ligu a potenciálního soupeře pro baráž?

Průběžně to řešíme. Moji kolegové z realizačního týmu pan Krejčí s panem Jirkou jezdí na zápasy a vyhodnocujeme si je. Připravujeme se pečlivě.

Za soupeře se rýsuje nedaleká Chrudim, která bude hrát příští sezonu na vašem stadionu.

Bylo by to pikantní. Ale ještě máme před sebou čtyři zápasy a chceme je zvládnout.