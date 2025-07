„Hráčům jsem v přípravě říkal, že takhle nějak si představuji Duklu za rok,“ prohlásil Holoubek. „Bohužel teď je Karviná o rok napřed, má dobrý tým, dobře vedený. Takhle bychom se chtěli prezentovat.“

Karvinský trenér Martin Hyský podotkl, že když by měl srovnat Duklu s prvním duelem Karviné před rokem, tak jeho hráči byli víc odvážnější.

„Ale hráli jsme doma s Libercem, takže to nechci rozebírat,“ podotkl. „David Holoubek je nastavený podobně jako já, u mužstva je krátce. Dukla se bude zlepšovat, aby hrála atraktivně. Ale potřebují čas.“

Hyský dodal, že Karvinští společně startují druhou sezonu. „Tým jsme dobře doplnili, jsou tady typologicky hráči, jaké jsme si představovali. Máme pohyblivé rychlé mužstvo. Když zůstane hladové, pokorné, protože to je asi nejdůležitější, budeme pro každého nepříjemným soupeřem.“

Davida Holoubka mrzelo, že Pražané hlavně první poločas prospali. „Byli jsme ustrašení, bojácní, což je velká škoda, protože kluci se nemají čeho bát. Mohou ukázat, že umějí hrát fotbal stejně jako Karviná,“ řekl Holoubek, který převzal tým po minulé sezoně po Petru Radovi.

Dukla má ale po tom, co se mezi elitou zachránila až v baráži s Vyškovem, i nového majitele Matěje Turka, sportovního ředitele Martina Haška a patnáct nových hráčů...

„Klub se rozhodl jít touto cestou a vidíte, že ti mladí jsou zajímaví, dokážou hrát fotbal. Když si všechno časem sedne, může to být hodně dobré,“ upozornil zkušený hostující obránce Jaroslav Svozil.

Souhlasí, že mužstvo čeká ještě hodně práce. „Příprava byla krátká, jsme na začátku, ale chceme hrát atraktivní fotbal a být konkurence schopní, abychom se vyhnuli barážovým a sestupovým pozicím. Teď se musíme soustředit na příští týden, kdy hrajeme v Olomouci. To musíme předvést mnohem lepší výkon než dnes.“

I trenér Holoubek podotkl, že tým je na začátku.

„Už přípravné zápasy ukázaly, že je to hodně křehké, že budeme muset hodně pracovat, ale utkání v Karviné nám naznačilo směr do budoucna,“ potěšilo Holoubka.

„Hráči, kteří nastupovali během utkání, dali hře svěží vítr a byli to i nováčci, co sbírali první prvoligové zkušenosti. Máme mladý tým, který se musí sehrávat. Občas dostaneme přes pusu, bude to bolet, ale od toho, abychom mužstvo zvedli, jsme tady my, trenéři.“

Dukla má ale náročný los. V dalším kole hraje v Olomouci, hostí Baník, jede do Liberce a poté narazí na Plzeň a Spartu...

„Máme to samozřejmě těžké, ale věřím, že klub, hráči i fanoušci budou silní a že to zvládneme,“ usmál se Holoubek. „Do žádného zápasu nepůjdeme s tím, že bychom ztratili. Naopak, každý budeme chtít odpracovat, odjezdit, předvést dobrý výkon a ten může znamená tři body.“