„Ta tehdejší porážka v Jablonci a sestup, to pro mě byl nejhorší zážitek v trenérské kariéře, jaký jsem kdy zažil,“ řekl Červenka.
„Tak jsem to hráčům před zápasem lehce připomněl, že jsme tehdy odsud odjížděli ve velice špatné náladě a že už to nechci nikdy zažít. Proto jsem teď naprosto spokojený. Vítězství si nesmírně vážíme, je pro nás ohromně cenné, ale nerodilo se lehce, jak to vypadá. Ovšem kluci pracovali v defenzivě velice pečlivě,“ pochvaloval si.
Čím jste Jablonec v první půli, v níž jste vstřelili tři góly, zejména zaskočili?
Hlavně jsme do zápasu dobře vstoupili, byli jsme aktivní nahoře a snažili jsme se soupeře dostávat pod tlak, aby neměli snadnou rozehru, protože v tom jsou strašně silní. A podařilo se nám vstřelit důležitý rychlý gól. Pak jsme přežili nepříjemnou pětiminutovku, kdy byl Didiba zraněný, my jsme připravovali hráče na střídání a hráli jsme v deseti.
|
Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli
Situaci jste ale ustáli.
Byly tam tři nebezpečné momenty, jednou jsme vykopávali míč z brankové čáry. Ale následně jsme přidali druhý a poté ještě třetí gól. V prvním poločase jsme podali opravdu velice slušný výkon.
Po změně stran už se hrálo převážně na vaší polovině, co se změnilo?
Bylo jasné, že Jablonec bude tlačit, dal tam tři útočníky, hru zjednodušil, ze stran posílal centry. My jsme to dobře uskákali, ale jen jsme odvraceli míče pryč, protože domácí se pořád tlačili ve velkém počtu do šestnáctky, my jsme proto byli vzadu v hodně lidech a dopředu to moc nešlo.
Velký tlak na začátku druhé půle jste dokázali přečkat bez gólu.
Ke konci jsme přece jen jeden dostali, ale pak už jsme soupeře do žádné vyložené šance nepustili a zaslouženě vyhráli, i když jsme se ve druhém poločase zaměřili spíš na ubránění náskoku. Neměli jsme důvod se hnát dopředu a už jsme nebyli tak nebezpeční jako v prvním.
Dva góly po brejcích dal Kanu. Jak ho celkově hodnotíte a v čem je jeho největší síla?
Třeba při prvním gólu do toho vběhl až se sebeobětováním, bylo to velmi nebezpečné, ale vyústilo to v důležitý první gól. Kanu má výbornou práci tělem, je to důrazný a velmi silový hráč. Těžko se na něho hraje, i v trénincích s ním mají kluci problémy, je to fakt takový buldok.
Musí být těžké ho v náběhu zastavit.
On to prostě umí, je silný a tentokrát to ukázal, když se dostal přes stopery Jablonce velmi rychle a dvakrát tu situaci krásně vyřešil gólem. Občas se ale potýká s tím, že někdy zaspí, naběhne až po přihrávce a pak mu ten krok chybí.
Když byl tak platný a gólový, proč byl tedy střídaný už o přestávce?
V té situaci u prvního gólu se tvrdě srazil s brankářem Hanušem a dostal koňara. Rozhodli jsme se ho raději vystřídat už po první půli, protože v pauze mu to místo ztuhlo a hrozilo nějaké zranění, což jsme nechtěli riskovat.
Jablonec v předchozích třinácti kolech dostal jen osm gólů a vy jste mu dali tři v prvním poločase. Zlínský zázrak?
I to se tak někdy stane. Soupeř hraje výborně, je nebezpečný a hlavně má velmi dobře propracovanou a disciplinovanou defenzivu, práce trenéra Kozla je vidět a v této sezoně tady ještě nikdo nevyhrál. Takže z toho pohledu, že se nám podařilo dát Jablonci na jeho stadionu tři góly, to pro nás byl fakt snový zápas.
Vyhráli jste v Plzni, remizovali na Slavii, teď zvítězili v Jablonci, čím to, že se vám na hřištích silných soupeřů tak daří?
Asi důsledností, protože ti kluci moc dobře ví, že když s těmito týmy malinko zaspí nebo něco podcení, tak jsou hned potrestáni. Možná proto k těmto zápasům přistupují velmi disciplinovaně a plní taktické pokyny na maximum. Nedovolí si nic ani na chvilku vypustit a já bych si přál, abychom to přenesli i do těch domácích zápasů.
Proč se to v nich zatím tolik nedaří?
Pracujeme dobře, ale vždycky přijdou jeden dva momenty, ve kterých něco nedoděláme, dostáváme z nich góly a to nás stojí vítězství. Doma se nám nepodařilo čtyřikrát v řadě zvítězit, když nepočítám pohár, takže na ty povedené zápasy venku chceme navázat i na našem stadionu, aby z toho měli radost fanoušci doma a ne jen ti na výjezdu.