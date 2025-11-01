Chance Liga 2025/2026

Loni v Jablonci prožil nejhorší den kariéry. Teď snový zápas, radoval se zlínský kouč

Autor:
  20:29
Loni v květnu zažil v Jablonci obrovské zklamání, když klub pod jeho vedením po porážce 0:1 v poslední kole spadl do druhé ligy. O necelý rok a půl později nabraly emoce na stejném místě úplně jiný směr. Trenér Bronislav Červenka dovedl zlínské fotbalisty na stadionu elitního týmu tabulky k překvapivé výhře 3:1.
Zlínský trenér Bronislav Červenka během utkání na Slavii

Zlínský trenér Bronislav Červenka během utkání na Slavii | foto: ČTK

Zlínský útočník Stanley Guzorochi Kanu dal v Jablonci dvě branky.
Jablonecký Vachtang Čanturišvili inkasuje žlutou kartu v utkání proti Zlínu.
Jablonecký Matěj Polidar (vlevo) proniká s míčem okolo Miloš Kopečného ze Zlína.
Jablonecký Matěj Polidar proniká s míčem okolo Mariána Pišuly ze Zlína.
7 fotografií

„Ta tehdejší porážka v Jablonci a sestup, to pro mě byl nejhorší zážitek v trenérské kariéře, jaký jsem kdy zažil,“ řekl Červenka.

„Tak jsem to hráčům před zápasem lehce připomněl, že jsme tehdy odsud odjížděli ve velice špatné náladě a že už to nechci nikdy zažít. Proto jsem teď naprosto spokojený. Vítězství si nesmírně vážíme, je pro nás ohromně cenné, ale nerodilo se lehce, jak to vypadá. Ovšem kluci pracovali v defenzivě velice pečlivě,“ pochvaloval si.

Čím jste Jablonec v první půli, v níž jste vstřelili tři góly, zejména zaskočili?
Hlavně jsme do zápasu dobře vstoupili, byli jsme aktivní nahoře a snažili jsme se soupeře dostávat pod tlak, aby neměli snadnou rozehru, protože v tom jsou strašně silní. A podařilo se nám vstřelit důležitý rychlý gól. Pak jsme přežili nepříjemnou pětiminutovku, kdy byl Didiba zraněný, my jsme připravovali hráče na střídání a hráli jsme v deseti.

Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli

Situaci jste ale ustáli.
Byly tam tři nebezpečné momenty, jednou jsme vykopávali míč z brankové čáry. Ale následně jsme přidali druhý a poté ještě třetí gól. V prvním poločase jsme podali opravdu velice slušný výkon.

Po změně stran už se hrálo převážně na vaší polovině, co se změnilo?
Bylo jasné, že Jablonec bude tlačit, dal tam tři útočníky, hru zjednodušil, ze stran posílal centry. My jsme to dobře uskákali, ale jen jsme odvraceli míče pryč, protože domácí se pořád tlačili ve velkém počtu do šestnáctky, my jsme proto byli vzadu v hodně lidech a dopředu to moc nešlo.

Velký tlak na začátku druhé půle jste dokázali přečkat bez gólu.
Ke konci jsme přece jen jeden dostali, ale pak už jsme soupeře do žádné vyložené šance nepustili a zaslouženě vyhráli, i když jsme se ve druhém poločase zaměřili spíš na ubránění náskoku. Neměli jsme důvod se hnát dopředu a už jsme nebyli tak nebezpeční jako v prvním.

Zlínský útočník Stanley Guzorochi Kanu dal v Jablonci dvě branky.

Dva góly po brejcích dal Kanu. Jak ho celkově hodnotíte a v čem je jeho největší síla?
Třeba při prvním gólu do toho vběhl až se sebeobětováním, bylo to velmi nebezpečné, ale vyústilo to v důležitý první gól. Kanu má výbornou práci tělem, je to důrazný a velmi silový hráč. Těžko se na něho hraje, i v trénincích s ním mají kluci problémy, je to fakt takový buldok.

Musí být těžké ho v náběhu zastavit.
On to prostě umí, je silný a tentokrát to ukázal, když se dostal přes stopery Jablonce velmi rychle a dvakrát tu situaci krásně vyřešil gólem. Občas se ale potýká s tím, že někdy zaspí, naběhne až po přihrávce a pak mu ten krok chybí.

Když byl tak platný a gólový, proč byl tedy střídaný už o přestávce?
V té situaci u prvního gólu se tvrdě srazil s brankářem Hanušem a dostal koňara. Rozhodli jsme se ho raději vystřídat už po první půli, protože v pauze mu to místo ztuhlo a hrozilo nějaké zranění, což jsme nechtěli riskovat.

Jablonecký Alexis Alegue se snaží obejít brankáře Stanislava Dostála ze Zlína.

Jablonec v předchozích třinácti kolech dostal jen osm gólů a vy jste mu dali tři v prvním poločase. Zlínský zázrak?
I to se tak někdy stane. Soupeř hraje výborně, je nebezpečný a hlavně má velmi dobře propracovanou a disciplinovanou defenzivu, práce trenéra Kozla je vidět a v této sezoně tady ještě nikdo nevyhrál. Takže z toho pohledu, že se nám podařilo dát Jablonci na jeho stadionu tři góly, to pro nás byl fakt snový zápas.

Vyhráli jste v Plzni, remizovali na Slavii, teď zvítězili v Jablonci, čím to, že se vám na hřištích silných soupeřů tak daří?
Asi důsledností, protože ti kluci moc dobře ví, že když s těmito týmy malinko zaspí nebo něco podcení, tak jsou hned potrestáni. Možná proto k těmto zápasům přistupují velmi disciplinovaně a plní taktické pokyny na maximum. Nedovolí si nic ani na chvilku vypustit a já bych si přál, abychom to přenesli i do těch domácích zápasů.

Proč se to v nich zatím tolik nedaří?
Pracujeme dobře, ale vždycky přijdou jeden dva momenty, ve kterých něco nedoděláme, dostáváme z nich góly a to nás stojí vítězství. Doma se nám nepodařilo čtyřikrát v řadě zvítězit, když nepočítám pohár, takže na ty povedené zápasy venku chceme navázat i na našem stadionu, aby z toho měli radost fanoušci doma a ne jen ti na výjezdu.

Vstoupit do diskuse

14. kolo

15. kolo

Kompletní los

13. kolo

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 13 9 3 1 25:12 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
6. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
8. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 4 4 5 11:14 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval

I on si oddechl, když v závěru nemuseli jeho svěřenci čelit pokutovému kopu. „Sigma do té doby snad neměla jedinou šanci. A kdybychom tu nakonec měli prohrát z penalty, to by bylo hodně kruté,“ uznal...

Dva neuznané góly na Spartě měly platit, řekla komise. VAR chybně intervenoval

S komentářem si vystačila na čtyři věty. Podle komise rozhodčích fotbalové asociace měly úvodní dva neuznané góly v utkání Sparty s Bohemians platit. Do obou situací vstupoval VAR, intervenoval však...

ONLINE: Chelsea vyhrála šlágr, chystá se Liverpool. Arsenal slaví, Krejčí opět padl

Sledujeme online

Fotbalisté Arsenalu před pondělní cestou do Prahy k utkání Ligy mistrů vyhráli v 10. kole Premier League na hřišti kurážného nováčka Burnley 2:0. Wolverhampton i s Ladislavem Krejčím opět padl, na...

1. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  20:53

Schick prohru s Bayernem neodvrátil. Mnichované dál vedou ligu bez ztráty bodu

Fotbalisté Bayernu Mnichov v 9. kole bundesligy porazili Bayer Leverkusen 3:0 a jsou v čele tabulky stále bez ztráty bodu. Lipsko v přímém souboji o druhé místo zdolalo Stuttgart 3:1 a ukončilo jeho...

1. listopadu 2025  20:48

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Aktualizujeme

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

1. listopadu 2025  17:12,  aktualizováno  20:39

Loni v Jablonci prožil nejhorší den kariéry. Teď snový zápas, radoval se zlínský kouč

Loni v květnu zažil v Jablonci obrovské zklamání, když klub pod jeho vedením po porážce 0:1 v poslední kole spadl do druhé ligy. O necelý rok a půl později nabraly emoce na stejném místě úplně jiný...

1. listopadu 2025  20:29

Svozil o vzepětí Dukly po půli: Někdy pomůže, když se „chytnete za rypák“

V prvním poločase byl se spoluhráči zralý málem na ručník, jeho Dukla však v Pardubicích i díky pořádnému kusu štěstí ztrácela jen 0:1. Ve druhém vyrovnala a nebylo daleko od vítězství. „Vytvořili...

1. listopadu 2025  20:23

Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli

Jablonečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohli vyšvihnout do čela prvoligové tabulky, jenže v utkání 14. kola doma proti Zlínu už v poločase překvapivě prohrávali 0:3. Po přestávce...

1. listopadu 2025  14:43,  aktualizováno  17:56

Slovácko - Liberec 0:3, gól i asistence, hosty k výhře nasměroval Krollis

Fotbalisté Slovácka v tabulce první ligy zůstávají poslední. V utkání 14. kola doma podlehli Liberci vysoko 0:3. Hosty k vítězství nasměroval v úvodu Krollis, který v druhém poločasu přihrál na gól...

1. listopadu 2025  14:19,  aktualizováno  17:45

Opava po zkratu Ndiayeho jen remizovala, Zbrojovka upevnila vedení

Fotbalisté Zbrojovky Brna v 15. kole druhé ligy doma porazili poslední Kroměříž 5:2 a upevnili si první místo. Tabulku vedou už o pět bodů před druhým Táborskem, které remizovalo 2:2 v Opavě, jež...

1. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  17:29

Pardubice - Dukla 1:1, domácí vedli, o výhru je připravil vlastní gól

Pardubičtí fotbalisté při svém vzestupu krok směrem do klidnější vod neudělali. Ve 14. kole Chance ligy nad pražskou Duklu vedli 1:0, ale po přestávce si obránce Bammens vstřelil vlastní gól. Souboj...

1. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  17:18

V Karviné se těší na Panáka se Zeleným, kteří před lety pomohli týmu do první ligy

Když v červenci 2014 přišli Filip Panák a Jaroslav Zelený do Karviné, v mužském fotbale teprve začínali. S klubem pak na jaře 2016 vybojovali historický postup do první ligy. V neděli od 15:30 se do...

1. listopadu 2025  13:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Cedidla půjde na „svůj“ Zlín. Na čaroděje Dostála v bráně se netěším, říká

Probil se do české reprezentace a připsal si v ní premiérový start. V roli klíčového hráče sestavy bojuje s fotbalisty Jablonce o nejvyšší příčky v první lize. Nyní zažije krajní obránce či záložník...

1. listopadu 2025  11:25

Koutný roste pro velký klub, cítí v Sigmě. Dle dat je nejlepší v lize, pomáhá chemie

Když vyjde před novináře, obvykle vypráví se svou typickou skromností a nesmělostí. V brance Sigmy Olomouc ale v této sezoně předvádí velmi sebevědomé výkony. Po třinácti zápasech fotbalové Chance...

1. listopadu 2025  9:11

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.