Byl bych radši, kdybychom dali gól dřív, řekl Priske. Rrahmaniho má před Vojtou

Zatímco na Dukle sparťané vedli od 24. minuty a soupeře dorazili v závěru, ve Zlíně poprvé skórovali až po hodině hry.
Byl jste podle průběhu utkání přesvědčený, že ten gól dřív nebo později stejně dáte?
Věřil, stoprocentně. Ale samozřejmě bych byl radši, kdybychom skórovali dřív. Jenže v první půli jsme měli pasáže, kdy jsme hráli příliš pomalu. Byli jsme trpěliví, přidali větší kvalitu, to nám pomohlo.
|
Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín
První a rozhodující gól dal Rrahmani, který na hrotu dostal opět přednost před konkurenty, tentokrát před Vojtou. Proč?
Albion je náš nejlepší střelec, daří se mu a i minule nehrál špatně. Matyáš první kolo kvůli trestu hrát nemohl, ale v tréninku pracuje velmi dobře, zlepšuje se. Vidíme na něm, jaké dělá pokroky. Musíme na něj pomalu, ale zároveň na něj působíme tak, aby tlačil na Kuchtiče s Albionem a ukázal, že je lepší než oni.
Na lavici jste nechal i kapitána Haraslína. Jaké byly důvody?
Původně měl hrát, ráno byl v pohodě, ale během dne, jak jsme přijížděli ke stadionu, se necítil dobře. Udělali jsme změnu a místo něj šel od začátku do hry Mercado.
|
Důležité áčko pro sparťana Irvinga. Byl to skvělý den, říká posila z Premier League
Těsně před tím, než jste dali první gól, se už Haraslín chystal do hry. To se jeho stav během utkání tak zlepšil?
On se necítil na celých devadesát minut, ale věděli jsme, že je připraven nastoupit v průběhu.