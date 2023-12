Jsem vděčný za každou sekundu, kterou tady můžu strávit, říká Priske k podzimu

V minulé sezoně dovedl fotbalovou Spartu k titulu, který klub získal po devíti letech.

Po letošním podzimu je tým první s pětibodovým náskokem na Slavii a v pondělí se dozví soupeře pro vyřazovací část Evropské ligy.

Na podzim Sparta odehrála jedenatřicet zápasů, z nichž dvaadvacet vyhrála a jen v pěti podlehla.

V tom závěrečném proti Teplicím (2:1) se v neděli ukrutně nadřela. „Bez pochyb jsem za náš podzim hodně šťastný a spokojený. Máme padesát bodů, v Evropě jsme z těžké skupiny postoupili do jara. Byla to skvělá sezona. Jsem skutečně pyšný,“ prohlásil šestačtyřicetiletý Brian Priske.

Nemrzí vás, že pro Spartu úspěšný rok 2023 končí?

Ne, fakt ne. Jsem docela rád, že už to končí. Aspoň se konečně trochu vyspím. Byl to perfektní rok a to ze tří důvodů.

Jaké to jsou?

Máme skvělé hřiště a stadion, nejlepší v republice. Jak byl trávník připravený, to bylo úžasné. Je sedmnáctého prosince a my máme fantastické hřiště, na kterém můžeme hrát způsobem, jakým chceme.

Priske k vyloučení Sadílka „Peter Vindahl i Sáďa se o to podělili svými rozhodnutími. Oba věřili, že dělají správnou věc. Nevyšlo to, ale to je fotbal.“

Za druhé?

Fanoušci. Ať už tady na Letné, nebo na zápasech venku. Před třemi dny jich na sedm set letí za námi na Kypr. Na Letné jste tu sílu cítili i vy. Vítězili jsme i díky nim.

A třetí důvod?

Jak držíme při sobě. Kabina, hráči, , realizační tým. I to je výsledkem toho, že i když hrajeme pětadevadesát minut v oslabení proti těžkému soupeři, tak tlačíme, chceme vítězství. Někdy vám to přinese i víc, než byste si zasloužili. I díky všemu jsem hrdý a vděčný.

Jaký byl rok 2023 pro vás osobně?

Nejen tenhle rok, ale všech těch osmnáct měsíců, co jsem tady. Daleko to předčilo moje představy. Musel jsem si zvykat na cizí zemi, její kulturu, mentalitu, poznávat životní odlišnosti. Přesto jsme úspěšní. Když jsem přicházel, měl jsem silnou víru. Jsou kluby v moji rodné zemi, kde jsem působil déle. Ale po roce a půl cítit takovou podporu od fanoušků a tolik emocí... Proto říkám, jsem vděčný, že můžu být ve Spartě. Jsem vděčný za každou sekundu, kterou tady můžu strávit. A že jsem tady s lidmi, kteří mají na všem obrovskou zásluhu.

Jak jste na tom s češtinou? Zdá se, že už docela slušně rozumíte.

Slovíček chytám víc a víc. Ale poskládat je to věty, to je hrozně složitý. Rád bych vám chtěl vyjádřit víc respektu tím, že bych váš jazyk trochu ovládal, ale je vážně těžký. Ale když tady vydržím pět let, tak se určitě posunu. Můžeme se dohodnout, že pak budu mluvit česky.

Je na vás vidět, jak jste šťastný, ale jistě jste si v posledním zápase proti Teplicím prožil horké chvíle. Je to tak?

Pro hráče bylo velmi těžké hrát pětadevadesát minut v deseti proti těžkému soupeři. Ale oni chtěli na hřišti dominovat i tak, chtěli hrát fotbal, což pro ně nebylo jednoduché. Rozhodla mentalita a individuální kvalita. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě.

Hodně jste to prožíval. Cloumaly s vámi emoce?

To je fotbal. Celý zápas hrajete proti soupeři, který má o hráče víc. Pak je radost větší. Mě těší, že jsme si vítězství zasloužili. Viděl jsem Spartu, která do soupeře bušila a chtěla vyhrát. Jsem na tým hrdý.

V čem jste se od jarního zisku titulu nejvíc zlepšili?

Jak se prezentujeme, jakým způsobem hrajeme především v ofenzívě. Víme, že máme kvalitu. Taky je třeba ocenit, jak jsme na tom byli fyzicky. Věděli jsme, že jestli příští rok v květnu chceme znovu zvednout trofej a zároveň uspět v Evropě, tak se musíme posunout o další úroveň výš. Myslím si, že se na to hráči úžasně adaptovali.

Nastává zimní přestávka. Jaké změny v kádru se dají očekávat?

Budou, ale neřeknu vám kolik a na jakých postech. Je jasné a logické, že něco přijde. Až budeme vědět, tak vás budeme informovat. Jedna změna je jistá už teď, Luboš Loučka odchází z našeho realizačního týmu a stává se trenérem béčka. Chtěl bych mu moc poděkovat za všechno. Byl to loajální voják v každé chvíli. Stál za námi i v době, kdy se nám loni na začátku moc nedařilo. Tvrdě pracoval a věřil tomu, že budeme úspěšní. Je smutné, že odchází, ale dostává šanci jako hlavní trenér. V pondělí ho čeká závěrečná zkouška k trenérské licenci. Věřím, že ji zvládne a jako hlavní kouč bude úspěšný. Já ho budu vždycky podporovat.