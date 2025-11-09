Priske po další ztrátě: Neviděl jsem touhu po vítězství, musíme zase zažehnout oheň

Chance Liga 2025/2026

Nepovedený zápas s Teplicemi (2:2) hodnotil v době, než v Plzni začal ligový šlágr mezi domácí Viktorií a Slavií. To byla Sparta ještě v tabulce první. „Naše pozice je pořád dobrá, i když mohla být mnohem lepší. Jde jen o to, abychom to zase nakopli,“ prohlásil trenér Brian Priske.
Je spíš ostudou soupeřů, že sparťané pořád atakují čelo ligové tabulky. Vždyť z posledních pěti zápasů vyhráli jediný.

Jaký to rozdíl proti úvodu sezony, kdy ze šesti duelů zvítězili pětkrát, stříleli góly, vytvářeli si šance a bavili fanoušky. Ti mužstvo v neděli během utkání proti Teplicím vypískali už v poločase, po závěrečném hvizdu ocenili alespoň snahu.

„Souhlasím, že jsme měli do sezony dobrý start, vyhrávali a vypadali velmi dobře,“ vzpomínal Priske.

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Co se pak stalo? Co jste po první reprezentační pauze v září ztratili nejvíc?
Takhle krátce po zápase je to těžké říct. Zčásti to možná ovlivnila zranění. Naše touha po vítězství musí být větší než tlak, které ke Spartě patří. Jen si vezměte naše poslední zápasy na Slovácku, v Rijece, v Karviné. To bylo málo. Nacházíme se v období, kdy máme možná nižší sebevědomí a je na nás, abychom ho získali zpátky. Pevně věřím, že to dokážeme. Jsou tady dobří hráči, v minulosti už to dokázali.

Proti Teplicím jste vedli, pak prohrávali a nakonec vyrovnali. Co chybělo, abyste dali třetí gól?
Nemyslím si, že bychom si ho zasloužili. První poločas byl z naší strany špatný, neukázali jsme dost touhy po vítězství. Ke konci zápasu jsme výkon možná zlepšili, ale hrát dvacet třicet minut je málo.

Proč tam touha nebyla?
Tuhle otázku si pokládám sám. Není jednoduché na ni odpovědět, ale je mým úkolem odpověď najít.

Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se drží za hlavu v utkání proti Teplicím.

Fanoušci skandovali „bojujte za Spartu“. Máte pocit, že hráči nechtěli?
Myslím si, že za Spartu bojujeme vždycky. O tom vůbec nepochybuju. Ale někdy jen bojovnost nestačí. V prvním poločase chyběla vůle po vítězství, neukázali jsme dost energie. Nebyly tam náběhy za obranu. Přitom paradoxně jsme rychle vedli, ale pak už to bylo málo.

Co s tím?
Už se mi něco honí v hlavě, hledání odpovědí nás během reprezentační přestávky čeká. Musíme zase zažehnout oheň, najít způsob a vyhrát některé zápasy třeba i ošklivým fotbalem. To je moje zodpovědnost i práce.

Hosté závěr zápasu proleželi na trávníku, jak to ovlivnilo vaši snahu o třetí gól?
To nevím, o tom se ani bavit nechci. To není moje práce. Já se soustředím na svůj tým, tohle je zodpovědnost rozhodčího. Samozřejmě, že se mi to nelíbí, ale je to součást fotbalu. My sami máme spoustu starostí a hodně věcí potřebujeme zlepšit.

15. kolo

16. kolo

Kompletní los

14. kolo

15. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
2. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
3. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
