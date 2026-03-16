Chance Liga 2025/2026

S kým bude Sparta hrát? Některá zranění jsou fakt zvláštní, kroutí Priske hlavou

Autor:
  8:00
Poskládal tým, který soupeři ze Slovácka dal pět branek (5:2). Další jedenáctku však trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske měl na marodce. „Ten seznam zraněných je opravdu dlouhý, ale některá zranění jsou strašně zvláštní,“ nechápavě kroutil hlavou.
Sparťanský trenér Brian Priske | foto: ČTK

Jedna z prezentací sparťanských fanoušků během zápasu proti Slovácku.
Sparťanští fotbalisté slaví s fanoušky výhru nad Slováckem, v zeleném dresu...
Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...
Sparťanský křídelník Garang Kuol s míčem před Andrejem Stojčevským ze Slovácka
Ještě neuběhla ani hodina hry, když si kapitán Lukáš Haraslín sedl na trávník a po přerušení ze hry nuceně musel odstoupit.

„Ještě jsem s ním o zdravotním stavu nemluvil, takže vám neřeknu, co se stalo,“ poznamenal Priske o necelé dvě hodiny později na tiskovce.

Pokud by Haraslín nemohl nastoupit ve čtvrtek proti Alkmaaru v osmifinálové odvetě Konferenční ligy, byla by to pro tým velká rána. Už proto, že proti Slovácku chybělo jedenáct hráčů a v základní sestavě poprvé naskočil dorostenec Hugo Sochůrek.

Trenér Priske o 17letém Sochůrkovi

„Sice nedal gól a neměl ani asistenci, ale pro mě byl mužem zápasu. Podal skvělý výkon, hrál velmi dobře. Všiml jsem si ho už v létě v dorostu. Od začátku jsem viděl, že má v sobě něco navíc. Je to ukázka skvělé práce trenérů v akademii. Myslím si, že dneska byl správný moment, aby nastoupil od začátku a udělal další krok.“

Magnus Kofod Andersen s Eliasem Cobbautem jsou mimo dlouhodobě, stejně jako mladík Ondřej Penxa.

Santiago Eneme se zranil v lednu na Africkém poháru národů, ale další hráči si potíže přivodili v posledních týdnech.

„Bohužel, to je fotbal. Když bojujete o každý míč, to riziko je tam vždycky,“ přemítal Priske. „Jenže některá zranění jsou opravdu nenormální. Jen si vezměte Petera Vindahla. Vyskočí na míč a došlápne na brankovou konstrukci. Tohle jsem ještě nezažil.“

Stoper Emmanuel Uchenna ve čtvrtek v Alkmaaru naskočil poprvé od listopadu, do hry šel po půlhodině za zraněného Matěje Ryneše, ale na Slovácku už zase chyběl. „Necítil se stoprocentně fit, tak jsme nechtěli riskovat,“ zmínil Priske.

Zmíněný Ryneš a stoper Adam Ševínský, který v Alkmaaru dohrával se sebezapřením, mají svalové potíže. Navíc Ševínský měl pro zápas se Slováckem trest za žluté karty. „V poslední době hráli všechno, protože nám chyběli právě Uchenna se Sörensenem. Mají to zřejmě z přetížení.“ Asger Sörensen nastoupil naposled koncem ledna v prvním jarním kole na Dukle...

A další marodi? Záložník Eneme zlomenina, stoper Patrik Vydra rovněž zlomenina v oblasti nártu. „To byla smůla. V derby při souboji šlápne na balon,“ poznamenal Priske.

Středopolař Sivert Mannverk utrpěl v Alkmaaru zlomeninu palce u nohy. „Prostě nemáme štěstí, spousta zraněných je smolných. Je na ostatních, aby kluky zastoupili.“

Pozitivní zprávou je, že se proti předpokladům vrátil Albion Rrahmani. Měl být fit až po nadcházející reprezentační přestávce. „Situace se změnila,“ poznamenal Priske.

Pokud se někteří rychle neuzdraví, ve čtvrteční v odvetě proti Alkmaaru nebude mít k dispozici ani pět náhradníků jako proti Slovácku. Stoper Jakub Martinec a křídelník Joao Grimaldo, kteří hráli od začátku, totiž nejsou na soupisce pro poháry.

„Doufám, že výhra hráčům zvedne sebevědomí. Máme za sebou těžké období,“ zmínil Priske vyřazení z českého poháru v Mladé Boleslavi, porážku v ligovém derby na Slavii i nepovedené první osmifinále Konferenční ligy v Nizozemsku.

„Když na sobě nosíte tenhle rudý dres, je to těžké, očekávání jsou velká. Když se vám stane tohle, je ten dres nosit ještě těžší. Proti Slovácku jsme v sestavě měli sedm kluků, kteří přišli loni v létě nebo teď v zimě,“ upozornil Priske.

„Není jednoduché vybudovat v týmu vazby, mít správnou chemii. Ale dnešní výkon ukázal, že jsme na správné cestě. Po těch předchozích porážkách není pro hráče jednoduché nastoupit, ale zvládli to dobře,“ řekl Priske.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 26 16 6 4 54:30 54
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 26 14 6 6 47:31 48
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 26 11 7 8 28:25 40
6. FC Slovan LiberecLiberec 26 10 9 7 38:25 39
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 26 10 3 13 38:44 33
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 26 6 10 10 25:31 28
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 26 7 6 13 20:32 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 26 5 8 13 22:36 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

S kým bude Sparta hrát? Některá zranění jsou fakt zvláštní, kroutí Priske hlavou

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.