Priske po prvním tréninku: Dobří hráči se správnou mentalitou, to rád vidím

První trénink byl ve strahovském centru krátký, sotva hodinu, zato výživný. „Nad očekávání náročný,“ líčil Jan Mejdr, posila z Hradce Králové.

I Priske mluvil hodně o fyzické kondici.

Když přišel mezi novináře, byl ujištěn, že jeho slova není třeba překládat do češtiny.

„Všichni mluvíte anglicky? Paráda, to jsem rád,“ pochvaloval si s úsměvem.

Na otázky ještě nedošlo, protože dánský kouč hráče viděl teprve druhý den. V úterý tým absolvoval fyzické testy na Fakultě tělesné výchovy a sportu. A ve středu dopoledne první trénink.

„Jsem rád, že jsme konečně na hřišti, tam se hráči i my trenéři cítíme nejlíp. Poslední dny byly taky fajn, analyzovali jsme hráče a celý klub, viděli jsme hodně videí hráčů, mluvili jsme o všem s Tomášem Rosickým. Ale být na trávníku s hráči a kolegy z realizačního týmu, je přece jen něco jiného. Těší mě, že už můžeme začít,“ říkal.

„Na fyzičku se budeme nejen během přípravy, ale i pak v sezoně hodně ohlížet. To se ve Spartě žádá, chceme přece být nejlepší, což platí i pro fyzickou přípravu. Budeme po hráčích chtít, aby pracovali ve vysoké intenzitě, nejen při zápasech, ale i v tréninku,“ zdůraznil pětačtyřicetiletý dánský kouč.

„Na úvod jsme se věnovali cvičením na držení míče, s důrazem právě na intenzitu a represink. Na tom by měla stát většina tréninků.“

Ani další dny si sparťané neodpočinou. První týden i začátek příštího chce Priske do hráčů dostat především kondici.

„Zápasovým věcem se zatím věnovat nebudeme, protože tu nejsou kluci z reprezentací. Určitě nás čeká těžká práce, chceme se všichni ukázat,“ podotkl Mejdr.

„Reprezentanti dostali deset dní dovolené, kterou opravdu potřebují. Celou sezonu tvrdě pracovali, teď je téměř zničily další čtyři zápasy v deseti dnech. Je důležité, aby si odpočinuli. Snad se vrátí v plné síle. I proto nebudeme v prvních dnech pracovat na taktice, spíš chceme hráče lépe poznat,“ prohlásil Priske.

Reprezentantů má Sparta celkem čtrnáct. I tak měl Priske první den přípravy k dispozici přibližně dvacet hráčů, mezi nimi spoustu mladíků a navrátilců z hostování. Čelůstka s Kukučkou, kteří jsou po dlouhodobém zranění, trénovali sami na vedlejším hřišti.

„Chceme vidět všechny. Na soustředění v Rakousku (od 3. července) už se chceme zaměřit na konkrétní prvky v obranné a útočné fázi a odehrát tam dobré přípravné zápasy, ať jsme nachystáni na první zápas v pohárové kvalifikaci,“ řekl Priske.

Sparta nový ročník začne 21. července domácím zápasem 2. předkola Konferenční ligy proti Vikingu Stavanger. Soupeře se sparťané dozvěděli krátce po středečním poledni.

„Hned se pustíme do práce a budeme analyzovat a připravovat se na tyhle dva zápasy. Složení kádru asi lehce upravíme už před odjezdem na soustředění do Rakouska, pak se uvidí.“

Sparta má zatím hotové tři posily: Mejdra, Kryštofa Daňka a Jaroslava Zeleného. Jedná o příchodu Lukáše Sadílka ze Slovácka.

„Pokud jde o přestupy, je to otázka na Tomáše Rosického. Já jsem trenér, moje práce je trénovat ty, které mám k dispozici, na to se soustředím. To, co jsem viděl dneska, mi udělalo radost. Máme tu technicky velmi dobré hráče, se správnou mentalitou - to je přesně to, co nový trenér vždycky rád vidí,“ řekl Priske.

„Určitě chvilku potrvá, než si zvyknou na styl, kterým chceme hrát, ale na první zápas v Evropě už musíme být připravení.“