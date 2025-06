V zápase vystřídal dvě kompletní jedenáctky, z áčkového kádru měl k dispozici jen devět hráčů, zbytek si půjčil z druholigového rezervy.

Než tým v pondělí odcestuje na soustředění do Německa, už bude mít reprezentanty, kteří měli dovolenou a do přípravy mají nástup až o víkendu. Nejspíš někdo odejde a možná dorazí i jedna posila.

„Máme za sebou dobré dva týdny, znám prostředí, lidi i zázemí a pro mě bylo snadné se adaptovat,“ líčil Priske. „Spartu jsem pořád sledoval. Vím, že poslední měsíce byly náročné. Teď je na nás, abychom dosáhli výsledků, po kterých všichni toužíme.“

O čem ještě Priske mluvil?

O fanoušcích, kterých přišlo kolem dvou tisíc. „Dělají všechno, co můžou, aby nás podpořili. A my to rozhodně potřebujeme. V minulé sezoně to měli těžké, ale Ligu mistrů si určitě užili.“

O tom, jak mu fandové ukázali, jak ho mají rádi. „Osobně je to příjemné. Vždycky je hezké cítit, že si lidé vaší práce váží. Jsem připravený tvrdě pracovat a to uznání si zasloužit. Je hezké, když jsou lidé rádi, že vás vidí. Udělám pro ně všechno a hlavně taky hráče.“

O realizačním týmu. „Jsem spokojený s trenéry, které jsem přivedl. S Lucasem, s Diarmuidem i s Jackem. Ian, který nahradil Christiana Clarupa, má spoustu zkušeností z různých zemí i z kultur, které jsou blízké i té české. Myslím si, že klub udělal dobré rozhodnutí. A pak jsou tu taky ti, kteří tu byli už při mém předchozím působení.“

O tom, jaká bude nová Sparta. „Teď se k nám připojí hráči, kteří byli v reprezentacích, měli jsme i některé kluky zraněné. Budeme pracovat na některých taktických prvcích. Když se podíváme na minulou sezonu, dostali jsme hodně gólů. Na tomhle musíme určitě zapracovat. Taky jsme jich moc nedali, nevytvářeli jsme si dost nebezpečných situací a příležitostí. Ukazatel očekávaných gólů byl dost nízký. Liga se hodně vyvíjí, je tu spousta dobrých a silných týmů, takže to nebude snadné.“

O mladých hráčů z rezervy, kteří se proti Mladé Boleslavi ukázali. „Potřebovali jsme výpomoc od Luboše Loučky, protože nám chybělo snad patnáct hráčů. Kluci mě potěšili, Osmani dal gól, i Mensah udělal dobrý dojem. Potřebujeme, aby hráči z akademie tlačili na ostatní a zvyšovali úroveň. Na soustředění jich několik pojede s námi včetně Osmaniho s Mensahem.“

O rozhovorech se sportovním ředitelem Rosickým o změnách v kádru. „Diskutujeme o tom každý den, někdy i několikrát denně. Zvažujeme hodně možností. Není to tak jednoduché, jak si lidé možná myslí. Sezona byla dlouhá, spousta hráčů měla reprezentační povinnosti, v Americe se pořád hraje mistrovství světa klubů, takže přestupové období bude dlouhé. Jsme na trhu a snažíme se posílit. Myslím, že nás i někteří hráči opustí. Jsou tady dva tři roky a je čas, aby se vydali za dalšími výzvami. Nebo o Martina Vitíka je zájem ze strany mnoha klubů. Pokud někdo odejde, musíme přivést odpovídající kvalitu.“

O případném příchodu Pavla Kadeřábka. „Ano, je to jeden z těch, o kterém mluvíme a máme zájem. Je to sparťan, který se chce vrátit. Ale všechno se musí ještě vyřešit. Musíme si říct, jak si můžeme vzájemně pomoci. Na jeho pozici máme dobré hráče, ale naši kluci nás zajímají vždycky. Ti, kteří mají sparťanskou DNA, kteří klub znají, umí se poprat s tlakem.“

Sparťanský trenér Brian Priske prožívá přípravný zápas.

O výkonu proti Mladé Boleslavi. „Myslím, že dnes šlo hlavně o fyzickou stránku, abychom dostali do kluků zátěž. Možná jsme předvedli i nějaké taktické prvky, kterých jsme se v minulých dnech jen trochu dotkli. Podívali jsme se jen na pár věcí a snažili se dostatečně připravit na soustředění, kde už to bude z herního hlediska lepší. Přesto první poločas byl v mnoha aspektech slušný.“

O Kuchtovi na pozici pravé desítky. „Může nám tam někdy pomoct. Hlavně jsme se snažili dostat všechny hráče z áčka do stejné sestavy, což bylo docela obtížné. Samozřejmě ho jinak vidím jako hrotového útočníka, ale viděli jsme, že nám jako křídlo na pozici desítky může pomoct. Víme, že vždycky bude v pokutovém území agresivní. Je dobré mít vždycky víc možností a hráče, kteří dokážou zahrát na různých pozicích.“