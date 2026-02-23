Plzeň nás donutila hrát její fotbal. S remízou musíme být spokojení, řekl Priske

Nejen chycená penalta náhradního brankáře Surovčíka, ale i další jeho zákroky zachránily sparťanskou obranu, která zejména v první půli hořela.
„Znovu předvedl dobrý výkon, tentokrát vyloženě rozhodující. Nejen kvůli penaltě, ale díky dalším správným rozhodnutím,“ pochválil gólmana.
Až na povedený začátek, kdy Mercada vychytal brankář Wiegele, jinak spokojený být nemohl.
Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu
Čím to, že vás Plzeň tolik přehrála?
Začali jsme opravdu dobře, drželi balon a vytvářeli si šance. Mercado měl tu největší a mohl nám vytvořit dobrou pozici do zbytku zápasu. Jenže od dvacáté minuty se nám nedařilo držet balon a předvádět fotbal, který chceme. V zápase jsme se pomalu ztratili a začali hrát to, co vyhovuje Plzni. Nákopy, souboje, standardky.
To se vám v Plzni děje opakovaně. Proč se vám tady nedaří mít navrch?
Nemyslím si, že vaše domněnka je správná, že by byl obraz hry vždy stejný. Tentokrát to bylo jasné, Plzeň je prostě dobrý tým. To si musí všichni uvědomit. Jsou neporažení v Evropě, kde mají za sebou velmi dobré zápasy, stejně jako na domácí scéně. Obecně hrají hodně přímočaře, což je velmi složité bránit ve chvíli, kdy nedokážete sami udržet balon. Pak skončíte jako my, že je zápas hodně rozkouskovaný, je proti nám deset rohů, pět přímých kopů a spousta autů. Prostě pomalý zápas.
Na což jste po půli reagoval vysunutím Mannsverka a příchodem Vojty s Martincem.
V prvním poločase jsme měli jednoduchý plán – držet balon a díky Mannsverkovi z obrany přečíslovat zálohu. Tak jako to běžně děláme s Vydrou nebo Zeleným. Ale museli jsme začít lépe bránit, proto na plac šli tři stopeři. I proto, abychom lépe čelili dlouhým nákopům od brankáře, kterých na nás šlo asi dvacet. Proto dávalo smysl hrát se třemi čistokrevnými stopery.
Nezvažoval jste, že by Martinec naskočil od začátku?
Doufám, že je jasné, že jsme původně zamýšleli odlišný přístup. Chtěli jsme přečíslovat zálohu Mannsverkem, ale pomalu jsme první poločas ztráceli a drželi se spíš níž u brány. Proto jsme zvolili Martince, který nám v soubojích před bránou umí pomoct.
A co Kuchta, který opět zůstal jen na lavičce? Jaká je jeho situace?
I jeho jsem samozřejmě zvažoval. Nakonec jsme se rozhodli pro Vojtu. Situace je jednoduchá, máme v týmu velkou konkurenci. Tři skvělí útočníci a hrát může jenom jeden, plus jedno střídání. Má to těžké, stejně jako všichni chce mít co nejvíc minut. Záleží jen na něm, co ukáže v tréninku, to platí pro celý tým.
Jak jste viděl penaltové rozhodnutí?
Bylo jasné, že zahrál rukou hodně blízko vápnu, takže jsme jen věřili videorozhodčím.
Byla vůbec nějaká šance, že by zápas stihnul zraněný Vindahl?
Ne, to možné nebylo. Možná příští týden, uvidíme.