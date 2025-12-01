Chance Liga 2025/2026

Kouč Priske: Nejhorší poločas za dobu, co jsem ve Spartě. Tohle jde za mnou

Když fotbalová Sparta získala v první éře trenéra Briana Priskeho dva tituly, během každé z obou sezon zažila v lize ostudnou porážku se čtyřgólovým přídělem. V neděli večer si ten jeden výbuch „vyčerpala“ nečekaně doma proti Pardubicím (2:4). „Neakceptovatelné. Můžete tu naši porážku pojmenovat mnoha slovy, ale tohle prostě nejde. Musím říct, že první poločas byl nejhorší za dobu, co jsem ve Spartě,“ prohlásil Priske.
Rozhořčený trenér domácích Brian Priske v utkání s Pardubicemi

Rozhořčený trenér domácích Brian Priske v utkání s Pardubicemi | foto: Anna Kristová, MAFRA

Slovní roztržka mezi hostujícím brankářem Lukou Kharatishvilim a Janem Kuchtou...
Lukáš Haraslín (Sparta Praha) proměňuje v 95. minutě penaltu proti Pardubicím.
Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.
Zklamaní hráči Sparty po prohraném zápase s Pardubicemi.
Nejhorší poločas pod Priskem tým zažil před třemi lety v derby na Slavii, kde na podzim 2022 prohrál 0:4...

Stejně drtivě sparťané padli i v Plzni na jaře 2024. Ale čtyři góly od Pardubic? A ještě doma?

Priske byl viditelně nepříjemně překvapený tím, co se na hřišti odehrálo. „Vždycky jsem zodpovědný já,“ zdůraznil kouč.

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Berete to na sebe, ale jak zápas ovlivnila zvolená sestava? Udělal byste něco jinak?
Co se děje na hřišti, je odraz toho, jak trénuju já. Padá to na mě. Já to beru. Jsem ten, kdo dělá rozhodnutí. V prvním poločase jsme udělali změny, další přišli během přestávky. Jsem ten, kdo vezme rukavice a jde do ringu bojovat. Ano, zodpovědnost jde za mnou.

Po půlhodině jste vystřídal dva hráče Panáka s Vydrou. Kdybyste měl možnost neomezeného množství změn, kolik hráčů byste vyměnil?
Potřeboval jsem něco udělat. Chyběla nám energie, vášeň, rychlost, bylo toho ještě daleko víc. Kdybych mohl, asi bych střídal víc hráčů.

Slovní roztržka mezi hostujícím brankářem Lukou Kharatishvilim a Janem Kuchtou ze Sparty.
Lukáš Haraslín (Sparta Praha) proměňuje v 95. minutě penaltu proti Pardubicím.
Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.
Zklamaní hráči Sparty po prohraném zápase s Pardubicemi.
Jak je možné, že všechno chybělo?
To je dobrá otázka, takovou si pokládám taky. Nedávno jsme tady měli zklamání při zápase s Teplicemi, po reprezentační přestávce jsme cítili, že máme dobré týdny. Vyhráli jsme v Boleslavi i ve Varšavě. I pro mě byl výkon v prvním poločase s Pardubicemi šokem. Mým úkolem teď je, jak všechno dělat líp, abychom to napravili. Tým máme kvalitní, máme dobré hráče. Je na mně, jak s tím naložit.

Po třetí brance Pardubic došlo mezi hráči k potyčce. Nebyla reakce přehnaná?
Omlouvám se, ale před tiskovkou jsem to ještě neviděl. Neměl jsem čas se podívat na žádné záběry. Byl jsem zaneprázdněný, mluvil jsem s hráči i s realizačním týmem. Jen jsem zaregistroval, že tam byla potenciální červená karta.

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Co jste řešil s hráči?
To je asi jasné, ne?

Dlouho to vypadalo na nejhorší domácí výsledek v lize za poslední roky, ale reakce publika nebyla negativní, jak by se dalo čekat. Překvapilo vás to?
Naši fanoušci vždycky stojí za týmem, to je tady každý zápas. Byli skvělí, podporovali nás, snažili se hráče hnát dopředu. Odvedli skvělou práci nejen po dobu sto minut ale i po zápase. Chtěl bych ocenit, jak s respektem reagovali na našeho kapitána Haraslína, když k nim šel. Za to moc děkuju. Nejdůležitější je zůstat spolu. Potřebujeme naše výsledky srovnat, najít konzistenci. Nejen vyhrát dva, ale třeba osm deset zápasů. Když se ohlédnu za posledními týdny, konzistentní nejsme.

Snad to byl poslední výpadek. To bylo neakceptovatelné, říká kapitán Sparty

Už v průběhu prvního poločasu jste změnili rozestavení, ze tří stoperů jste přešli na čtyři obránce v řadě. Neuvažujete o tom, že ve formaci uděláte revoluci jako při svém prvním půlroce ve Spartě před třemi lety?
Mohlo by se to stát, v tom je fotbal kouzelný. Jako trenér můžete dění ovlivnit změnou rozestavení, jinou sestavou. Díváme se na všechny možnosti. Když se vyhrává, tak takové otázky na rozestavení nepadají, ale rozumím. Možnost už byla v létě. Když se podíváte, většina soupeřů hraje podobně v pěti vzadu.

V kolik po takovém zápase usnete?
Nevím, ale vyspím se určitě. Spím i po špatných zápasech. Chápu, že někdo fotbal bere tak, že je to na život a na smrt . Ano, máme za sebou špatný zápas, špatný výkon, ale pořád jsme ve hře v Evropě a v lize jsme na druhém místě. Do konce roku nás čeká pět zápasů a všechny budou důležité. Já už se těším na to, jak ráno vstanu a začnu hledat způsoby, jak naše výkony zlepšit.

18. kolo

17. kolo

SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha

6. 12. • 18:00 • Andrův stadion, Olomouc

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 17 4 6 7 18:23 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
