Bez Hancka si tým představit nechci, řekl Priske. Jak bere Jankta či Höjera?

Nejdřív 0:0 v pohárové kvalifikaci s Vikingem Stavanger, pak porážka 1:2 v ligové premiéře s Libercem. A výhra až proti Olomouci.

Sledovalo ji přes čtrnáct tisíc fanoušků, což je o dva tisíce víc než přišlo na Viking a o tisíc víc než dorazilo na Liberec.

„Vím, že náš výkon nebyl perfektní. Ale měli jsme pasáže, kdy jsem byl spokojený. Pak přišly zase ty, které nebyly ideální. Co je skvělé pořád, jsou fanoušci. Doufám, že nás budou podporovat dál, i v těžkých časech,“ přeje si Priske.

Občas také vyjádřili nespokojenost, to když jste v tempu polevili. Chápal jste je?

Líbilo se mi, jak jsme hráli prvních patnáct dvacet minut. Hráli jsme ve velké intenzitě jak do ofenzivy, tak do defenzivy. Ale pak jsem spokojený s tím, jakou jsme ukázali tvář, nebyl.

Čím si to vysvětlujete?

Soupeř změnil rozestavení a nám chvíli na hřišti trvalo, než jsme se s tím srovnali. Jakmile to hráči načetli, byli si zase jistější. Rád využívám gólmana při rozehrávce, ale nesmí to být ve chvíli, kdy z toho nic nemáme. Zbytečně jsme ho několikrát zpětnými přihrávkami dostali pod tlak.

Ten pak asi neunesl útočník Juliš při penaltě, kterou neproměnil. Proč na ni nešel Hancko, který góly z pokutových kopů dává?

Rozhodli se tak hráči na hřišti. Taky jsem očekával, že půjde kopat Hanci právě s ohledem na to, že je dával v minulé sezoně. Ale byl faulovaný, tak asi proto došlo k tomu rozhodnutí, že si to vzal Lukáš. Byl připravený, chtěl dát gól. Bohužel, bude na něj muset čekat dál. Já mu přeju, aby se trefil. Maká hodně tvrdě a zasloužil by si to.

Bude mít vůbec Hancko k další penaltě příležitost? Vyjednává o přestupu do Feyenoordu. Dovede si bez něj současnou Spartu představit?

Tým si bez něj ani představit nechci. Mluvil jsem s ním i s Tomášem Rosickým. Ale vím, že přestupy jsou součástí fotbalu. Já jsem mu řekl, že je pro nás klíčovým hráčem a co mu my trenéři můžeme nabídnout. Jak být lepší, jak být ještě silnější a třeba si vysloužit ještě lepší nabídku, než má v tuhle chvíli.

Na výhře nad Olomouci se gólem a asistencí podílel dánský obránce Höjer. Pomáhá mu, že vy trenéři jste jeho krajané?

Je mi jedno, kdo z jaké země pochází. Jestli z Česka, Slovenska, z Dánska nebo třeba z Norska. Chceme pomáhat a rozvíjet všechny hráče. Možná je pro něj komfortní, že jsme jeho krajané, ale přistupujeme k němu stejně jako k ostatním. Nemá žádné výhody. Jeho potenciál v minulé sezoně zabrzdilo dlouhodobé zranění a on ho musí znovu zase budovat.

V obraně hraje další váš krajan, překvapilo vás, jak se Sörensen v sestavě a ve Spartě rychle zabydlel?

Na něm je právě nejlepší to, jak si rychle na novou soutěž, nové prostředí i kulturu rychle zvykl. První zápas odehrál jen čtyři dny od přestupu. Co se defenzivy týče, hraje velmi dobře, vyhrává souboje, ale s míčem to z jeho strany bylo dnes horší. To, jak rychle se adaptoval, je zároveň pochvalou pro jeho spoluhráče, jak ho přijali, i pro všechny v klubu, kteří se snaží, aby se tady všichni cítili jako doma. Tohle můžu potvrdit i za sebe.

Na posledních deset minut jste pustil do hry Jankta, který přišel v týdnu. Co od něj očekáváte?

Ještě než Sampi přišel, měl jsme z něj velmi dobrý pocit. Vedli jsme spolu několik rozhovorů a poznal jsem ho blíž. Vidím v něm velký přínos.

V čem konkrétně?

Jedna věc je jeho fotbalová kvalita. Působil mnoho let ve špičkových ligách, hraje za reprezentaci. To mluví za všechno. A za druhé je to osobnost. Je to dobrý kluk, hráč, který pomůže a nabudí ostatní k lepším výkonům. Takové hráče v týmu potřebujete. Je důležité, aby hráči spolu mluvili, argumentovali, povzbudili se, aby tvořili opravdu jeden tým. V tom nám trenérům můžou spoustu věcí usnadnit. Nemusíme všechno říkat my, ale hráči si to řeknou mezi sebou. A Sampi takový je.