Kouč Priske: Chtěli jsme vyslat signál, že to na Letné nikdo nebude mít lehké

Sparťané v sobotu v mrazivém počasí na Letné zdolali 3:1 Norimberk, účastníka druhé německé ligy.

Do třaskavého startu v Olomouci, která je v tabulce hned za třetí Spartou, zbývá už jen pár tréninků.

„Dnes bylo hlavní vyhrát. Dát góly a vyhrát,“ prohlásil Priske.

Uklidnila vás poslední zápas, nebo spíš znervózněla?

Musím říct, že příprava byla dobrá celkově. Kondiční trenéři odvedli kvalitní práci už v prosinci, abychom se v lednu mohli co nejvíc věnovat herní stránce. Hráči se zlepšili, dostali se na vyšší úroveň, v což jsem doufal. Noví kluci přinesli dynamiku. Samozřejmě i proti Norimberku jsme chtěli, abychom pár věcí dělali líp.

Na co se v posledním týdnu přípravy zaměříte nejvíc?

Především jde o presink, jak se v něm správně chovat. V těch situacích musí být všichni hráči stoprocentní, musí udělat všechno správně. Norimberk nám občas z toho utekl a chodil do rychlých protiútoků.

Může to být vaším až příliš odvážným rozestavením, v kterém ve středu pole máte jen dva hráče? Bylo to tím, že Kairinen a Krejčí nestíhali?

To bych neřekl. Ty brejky nevyplývaly z toho, že by Kairinen s Krejčím chybovali. Ale je fakt, že při našem rozestavení musí oba středopolaři pokrýt velký prostor a pak jsou někdy daleko od dalších hráčů. Co se týče protiútoků soupeře, tak chyba byla v našem napadání, represinku. A taky v tom, že jsme ztratili míč v prostorech, v kterých se to prostě stát nesmí.

Kapitán Krejčí odehrál jen poločas. Je po vleklém zranění zcela fit?

Pomalu sbírá minuty a posouvá se na úroveň, na kterou výkonnostně patří. Kairinen umí věci, kvůli kterým jsme ho přivedli. Myslím si, že ve středu pole jsme silní, máme tam ještě Laciho a samozřejmě Sadílka s Pavelkou, kteří kvůli zraněním nehráli. Sadílek by mohl začít s tréninkem už v úterý.

Ani minutu stejně jako v předchozím utkání proti Salcburku nedostali mladí záložníci Daněk s Karabcem. Co s nimi je?

Oba to mají těžké, je to tady velká konkurence. A zvlášť v rozestavení, v jakém teď hrajeme, těch míst pro ně není mnoho. Ale je to Sparta, tlak na místa tady musí být. Potřebujeme, aby hráči o místo v sestavě bojovali. Oba jsou mladí a musí se ještě učit, vyrovnat se s tím. Čekat na šanci a když ji dostanou, tak ji využít.

Nebylo by pro ně lepší, aby odešli na hostování?

Je dobře, že je máme v mužstvu. Když tady zůstanou i po skončení přestupního termínu, nebudu proti a budu s nimi pracovat. Jejich úsilí v tréninku je v pořádku. Je zapotřebí si uvědomit, že se nám vrátili hráčů po zranění, na ofenzivní pozice máme Kuchtu, Čvančaru, Haraslína, uzdravil se Jankto, je tady Minčev. Je na všech, aby ukázali, že jsou lepší než ti druzí.

Ve srovnání s předchozím utkáním proti Salcburku jste hráli pomalu. Proč?

Nechci se Norimberku dotknout, ale Salcburk má přece jen vyšší kvalitu. Všichni víme, v jaké hraje Salcburk rychlosti, jak rychlé hráče má. Nelze to srovnávat, byl to úplně jiný zápas. Ale i Norimberk nás prověřil. Na průběh utkání mohlo mít taky vliv, že jsme dali brzy dva góly. Za to jsem samozřejmě rád. Chtěli jsme vyslat soupeřům signál, že na Letné to na jaře nikdo nebude mít lehké.