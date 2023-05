Jaro Sparta ovládla jasně. První půle v Liberci byla pod naši úroveň, řekl Priske

Po šestnácti podzimních kolech sparťané ztráceli sedm bodů na obhájce titulu z Plzně, pět bodů jim chybělo na Slavii. Po dalších čtrnácti duelech mají na Slavii dvoubodový náskok, na Plzeň dokonce jedenáctibodový.

Když před závěrečným dějstvím základní části byli se Slavií srovnání na 65 bodech, sami jistě nečekali, že se jim do startu nadstavby povede rivala ještě předstihnout.

Zvlášť když do Liberce cestovali bez pěti hráčů základní sestavy.

Zvlášť když Slavia, jež hostila Hradec Králové, doma dosud jen vyhrávala.

Ale její nenadálé klopýtnutí a šťastný sparťanský obrat v nastavení po dvou penaltách přinesl v čele tabulky zvrat. Během dubna už několikátý.

Sparta tak před finišem sezony drží dvě výhody:

1. derby se Slavii odehraje doma;

2. při rovnosti bodů na konci soutěže bez ohledu na skóre či vzájemné zápasy skončí v každém případě před Slavií.

„Samozřejmě, že chcete být první a mít v utkání se Slavií výhodu domácího prostředí,“ poznamenal trenér Priske. „Ale jak už jsem vám říkal, není důležité, jak jsme na tom nyní, chceme být první hlavně po pětatřiceti kolech. Na tom, co bylo do té doby, nezáleží,“ zdůraznil sparťanský kouč.

Tabulka jarní části Fortuna ligy Tým Z V R P S B 1. Sparta 14 11 3 0 40:14 36 2. Slavia 14 8 5 1 30:11 29 3. Bohemians 1905 14 8 2 4 26:20 26 4. 1.FC Slovácko 14 7 3 4 16:11 24 5. Jablonec 14 5 4 5 24:30 19 6. Plzeň 14 5 3 6 21:19 18 7. Pardubice 14 5 3 6 16:19 18 8. Olomouc 14 3 8 3 20:22 17 9. Liberec 14 4 5 5 18:22 17 10. České Budějovice 14 5 2 7 18:24 17 11. Ostrava 14 4 3 7 17:18 15 12. Mladá Boleslav 14 3 6 5 13:18 15 13. Hradec Kralové 14 4 3 7 15:21 15 14. Zlín 14 3 5 6 22:25 14 15. Teplice 14 3 4 7 15:28 13 16. Brno 14 2 5 7 13:22 11

Během nedělního utkání v Liberci to rozhodně nevypadalo, že Sparta rivala předstihne, přestože se slávisté s Hradcem Králové (1:1) trápili.

„První poločas jsme odehráli pod naši úroveň. Chyběla nám energie, disciplína a i některé základní fotbalové dovednosti. Čelili jsme dobrému týmu s dravými mladými hráči a kvalitním trenérem. Soupeř nás za náš špatný vstup potrestal,“ podotkl Priske.

I když po pauze se sparťané zvedli, pořád to na soupeře nestačilo. A pokud by Liberec dotáhl ke gólu jednu z několika protiakcí, nejspíš by sparťané poprvé na jaře prohráli.

Tabulka po podzimu 2022 Tým Z V R P S B 1. Plzeň 16 12 3 1 34:10 39 2. Slavia 16 12 1 3 51:14 37 3. Sparta 16 9 5 2 30:15 32 4. Olomouc 16 7 3 6 25:18 24 5. Hradec Králové 16 7 2 7 19:19 23 6. Mladá Boleslav 16 6 4 6 26:24 22 7. Bohemians 1905 16 6 4 6 27:29 22 8. Slovácko 16 6 4 6 20:27 22 9. Liberec 16 6 3 7 21:21 21 10. Ostrava 16 5 5 6 26:24 20 11. Brno 16 6 2 8 27:34 20 12. Teplice 16 5 4 7 23:35 19 13. České Budějovice 16 5 3 8 17:30 18 14. Jablonec nad Nisou 16 4 4 8 22:27 16 15. Zlín 16 2 6 8 15:30 12 16. Pardubice 16 3 1 12 13:39 10

Než došlo k obratu ve skóre, měli sparťané na hřišti jen čtyři hráče z obvyklé základní sestavy: gólmana Kováře, stopera Vitíka, wingbacka Wiesnera a hroťáka Kuchtu. Ostatní posty zastali náhradníci či pomoc z rezervního týmu, například vůbec poprvé v lize se představil útočník Schánělec.

„Za výhru jsme rádi. Nakonec čísla vám řeknou vždycky to nejdůležitější,“ pronesl Priske. „Ale musíme být upřímní a přiznat, že náš výkon nebyl dobrý. Hlavně v první půli nebyl vůbec akceptovatelný,“ kritizoval.

Sparťané v posledních čtyřech kolech na razili na silné protivníky. Se Slavií, na Slovácku, s Plzní i v Liberci pokaždé inkasovali jako první, ale dokázali se do zápasu vrátit. Dvakrát vyrovnat, dvakrát skóre otočit.

„Po takovém vývoji je zápas vždycky náročný. Před zápasem v Liberci jsme na to hráče upozorňovali, ale stalo se nám to zase. Navíc způsob, jakým jsme branku obdrželi, byl šílený a úplně zbytečný a musíme na tomto aspektu zapracovat,“ zlobil se Priske.

„Ale taky musíme říct, že jsme nastoupili s opravdu mladým týmem, a některé chyby jsou pochopitelné.A taky jsme novu ukázali, že máme dobrou mentalitu. Hnali jsme se za vítězstvím, což je jeden z důvodů, proč jsem opravdu rád, že jsem ve Spartě.“

Těžká utkání v závěru základní části ukázala Spartě, co ji čeká dál. Ve středu žhavé finále poháru proti Slavii, kterou v sezoně ještě neporazila. V nadstavbě hraje v Olomouci a na Slovácku, kde v jarní části remizovala. Na Letné hostí znovu Slavii, Plzeň a nevyzpytatelné Bohemians, s kterými v domácím prostředí rovněž ztratila.

Z mnoha absencí se jí na pohár vrátí potrestaní kapitán Krejčí se Zeleným. Nejistý je start zraněných Kairinena se Sörensenem. „Bohužel Čvančara bude mimo asi delší dobu,“ podotkl Priske.