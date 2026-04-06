Respekt Koubkovi i hráčům. Ukázali, co v sobě Češi mají. Priske o baráži i Spartě

Necelý týden po kouzelném úterním večeru se na stadionu na Letné zase hrála česká liga, Sparta porazila Karvinou 2:0, ale Priske se ještě vrátil k finále baráže. V ní českého národní mužstvo porazilo jeho dánské krajany na „jeho“ Spartě.
„Velký respekt trenéru Koubkovi a hráčům. Dokázali jste velkou věc, dosáhli na obrovský úspěch,“ prohlásil Priske.
„Vnímal jsem, jak tím žil celý národ. Postoupili jste po těžkých zápasech, o to víc si trenér Koubek zaslouží uznání. Sám se těším, až se na vaše na mistrovství světa zápasy budu dívat.“
O čem Priske ještě mluvil?
O tom, co dovedlo Čechy k úspěchu. „Z výsledku jsem byl zklamaný. Měli jsme spoustu šancí, které jsme neproměnili. Čeští hráči prokázali silnou mentalitu, disciplínu a obrovské úsilí. Byla radost vidět, jak na hřišti bojují, jak se při penaltách semkli a drželi kolem ramen. Ukázalo mi to, co všechno Češi v sobě mají.“
O standardních situací, z nichž padly všechny góly v baráži a které pomohly Spartě proti Karviné. „Jak víte, několikrát jsem říkal, že standardky jsou důležitý nástroj k tomu, jak dojít k výsledku. Co jsem v sobotu viděl v lize, prosadil se z nich Jablonec ve Zlíně i Plzeň proti Teplicím. My tady máme Jacka Wilsona, který se na ně zaměřuje. Před zápasem s Karvinou měl spoustu práce, aby si hráči po reprezentační přestávce standardky zase oživili. Rád bych viděl, že dáme víc gólů ze hry. Na druhou stranu jsme měli dvě tři vyložené šance, z kterých ty góly padnout měly.“
O osmibodovém náskoku na třetí Plzeň. „Pozitivní je, že jsme vyhráli a trochu jsme jí odskočili, ale pořád ztrácíme deset bodů na Slavii. Naší prací je manko snížit a bojovat do úplného konce.“
O skvělé formě Mercada, který během utkání proti Karviné vystřídal tři posty v sestavě a dal gól. „Právě fakt, že může hrát na několika pozicích, je jeho silnou stránkou. Můžeme ho využít zprava, zleva, na křídle, na wingbeku. Vidím, že je víc ofenzivnějším hráčem než třeba Jarda Zelený. Od prvního dne ukazuje skvělou mentalitu, velmi tvrdě pracuje, naslouchá radám, aby se mohl zlepšovat. Jakmile od nás přestoupil jeho kamarád Ángelo Preciado, tak roste, dostává se víc do popředí a přebírá víc odpovědnosti.“
O zraněných Chávesovi, Vindahlovi, Uchennovi. „Není to dobré, Cháves je pořád zraněný. U Petera Vindahla bych moc rád dal konkrétní odpověď, ale čekáme na další vyšetření a není to moc pozitivní. Ani s Uchennou to nevypadá dobře, předchozí zranění si obnovil, pořád cítí bolest. Zkoušeli jsme ho dostat zpátky do zápasů, ale po Alkmaaru se to zhoršilo. S výhledem do konce sezony nejsem optimistický.“
O Rrahmanim, který proti Karviné neodehrál ani minutu. „Ze zranění se dostal, je v pořádku. Teď už je na něm, aby se probojoval zpátky do sestavy. Proti Karviné jsme museli střídat dva obránce, což ovlivnilo další plány na změny. Víme o jeho kvalitách, co nám mohou přinést.