Dominantní výkon, užíval si kouč Priske. Pochvala pro Minčeva i Laciho

Před dvěma týdny čtyři góly Mladé Boleslavi, před týdnem šest na stadionu Bohemians a v neděli tři rány do brány Jablonce.

Sparta má za sebou povedená představení, s Jabloncem především po přestávce předvedla dominantní výkon.

Nedivte se, když pak jedenáct tisíc lidí v hledišti chtělo zvlášť ocenit dánského kouče, který se přemlouvat nenechal a tribunám bouřlivě kynul.

„Pro mě je lepší být součástí společných oslav,“ ošíval se. „Pro mě je nejdůležitější být tady pro klub a pro tým.“

Neříkejte, že vás to nepotěšilo? Určitě se vám do dalšího zápasu bude dobře spát.

Myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas. Kromě pasáže, kdy jsme hráli v deseti bez ošetřovaného Kairinena, jsme ho kontrolovali. Druhý poločas jsem si opravdu užil, to byl výborný dominantní výkon. Jsem rád, jak jsme přidali na intenzitě.

K tomu pomohl střídající Minčev. Říká si o základní sestavu? V předchozích dvou zápasech dal tři góly.

Z jeho strany to byl dobrý výkon. Ano, zaslouží si hrát, říká si o místo. Ale já ho pořád vidím nejvíc na pozici, kde hraje Kuchta. Prosazuje se, chtěl bych ho pochválit, ale musí si formu i disciplínu udržet.: Pak je na mně, kolik minut dostane. Máme hodně hráčů, kteří když naskočí z lavičky, tak jsou schopní náš výkon zlepšit. Třeba jako Laci.

Minčev v poločase střídal Mabila, kterému utkání naopak nevyšlo. Co s ním bylo?

V týdnu si zápas se všemi hráči zhodnotíme jako vždycky. Ale souhlasím s tím, že jeho výkon vypadal zvláštně. Do hry obvykle přináší velkou míru intenzity, to tam nebylo. Když jsme ho vystřídali, nový hráč přinesl týmu impulz i tu intenzitu.

Při ošetřování Kairinena jste hráli v deseti osm minut. Neriskovali jste příliš?

Lékaři potřebovali čas, aby přišli na to, jestli šlo jen o povrchové zranění, nebo o něco vážnějšího. Přece jen, dostal ránu do hlavy. Do hry se sice už nevrátil, ale vypadal v pořádku. Snad to je jen tržná rána nad okem.

V tabulce jste se přiblížili Plzni i Slavii. Dodaly vám jejich ztráty motivaci?

Ani sekundu jsem v přípravě na zápas nestrávil tím, že bych mluvil o jiných týmech. Ale výsledky jsme samozřejmě znali. Musíme se soustředit jen na náš výkon, na to jak chceme hrát, na naše cíle v zápase. Nevěnuju pozornost tomu, jak hrály ostatní týmy. My musíme vyhrávat a veškeré úsilí směřovat k našim zápasů. Ať pak se mají fanoušci o čem bavit.