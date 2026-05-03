Chance Liga 2025/2026

Snad se bude hrát víc než 36 minut. Kouč Priske si rýpl do způsobu hry Slavie

  22:36
V klidu zhodnotil zápas, který jeho tým v neděli večer nad Jabloncem vyhrál 2:0. Při zmínce o blížícím se střetu na Slavii, která v případě vítězství zažehne oslavy titulu, se u trenéra sparťanských fotbalistů Briana Priskeho emoce projevily.
Sparťanský trenér Brian Priske | foto: ČTK

„Budeme se snažit hrát náš fotbal a uvidíme, jestli to bude stačit na to, aby byl míč ve hře víc než šestatřicet minut,“ rýpl si sparťanský kouč do způsobu hry Slavie.

Sparta čtyři kola před koncem sezony ztrácí na rivala osm bodů, na titul takřka jistě nedosáhne, ale zásadní pro ni je, aby příští sobotu v derby v Edenu nedělala komparz slávistickým oslavám.

Sparta - Jablonec 2:0, výhra v režii Kuchty. Domácím pomohlo vyloučení Sobola

Potřebuje aspoň neprohrát.

„Garantuju vám, že budeme připravení na sto procent. Ne na sto, na sto deset procent,“ zdůraznil Priske.

„Ano máme spousta zraněných, ale tým, který tam nastoupí, bude bojovat. Využijeme všechny naše možnosti a zbraně, abychom předvedli náš způsob hry.“

Priske o duelu s Jabloncem

„Neodehráli jsme úžasné utkání, hlavně první poločas od nás perfektní nebyl. Byli jsme rádi, že jsme dali gól do šatny. To je vždycky příjemné. Kvůli absencím jsme museli dělat vynucené změny, hráči pak hledali mezi sebou souhru, což se nám ne úplně dařilo. Ale nakonec si myslím, že jsme byli lepším týmem a vyhráli zaslouženě. Samozřejmě je výhodou, když je soupeř v deseti a hrajeme v přesile. O tom jsme si přesvědčili minule na Bohemians.“

„Bohužel, Grimaldo a Kadeřábek utrpěli svalová zranění a to nikdy není pozitivní. Co se týče Haraslína, tak nevím, kdy se vrátí.“

Slavia k titulu kráčí poměrně jasně díky slabosti soupeřů a také způsobem, které v české lize platí. Urvat body za každou cenu a neřešit, jestli fotbalem, který se líbí.

Naposledy vyhrála v sobotu v Liberci (2:1) zápas, z kterého bolely oči. Celkem se duel i s nastavením natáhl na sto osm minut, ale čistého času byl míč ve hře méně než 40 minut.

„Co od Slavie čekám? To je snad poměrně jasné, není nutné to komentovat,“ prohlásil Priske.

„Hrají jiný fotbal než my. Mám k nim respekt, i když s jejich způsobem hry nesouhlasím. Je smutné, když se ve skupině o titul potkají dva elitní týmy a míč je ve hře třetinu doby,“ podotkl Priske.

„Je smutné, že jeden tým má sedm žlutých karet, jednu červenou a kluka v nemocnici. A ten druhý si ze zápasu odnese jen jednu žlutou kartu. My budeme hrát náš fotbal,“ ujistil Priske.

A může Sparta svým způsobem hry donutit Slavii, aby se z derby zase nestala válka? „Ano, jsem o tom přesvědčený,“ řekl Priske.

Rekordní červená při debutu. Nebyla nutná, řekl Priske k vyloučení Azaky

Jenže v jarní části v těžkých zápasech v Plzni, proti Alkmaaru a ani právě na Slavii se to Spartě nepodařilo. Jak tedy může v sobotu Slavii svůj styl vnutit?

„Prostě musíme hrát líp než v těch předchozích zápasech. Ukázat odvahu, kvalitu, prostě být lepší.“

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Kompletní los

Skupina o záchranu - 1. kolo

Play off o umístění - 1. semifinále

Skupina o titul - 1. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 31 16 8 7 53:35 56
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 31 12 10 9 44:32 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
2. 5. v 15:00 a 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
2. 5. v 15:00 a 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 31 6 12 13 30:39 30
14. 1. FC SlováckoSlovácko 31 5 9 17 27:46 24
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

