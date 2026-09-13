Ty čtyři porážky jsou neakceptovatelné, řekl Priske. Proti Jablonci už viděl intenzitu

V jakém rozpoložení byl tým před zápasem?
Prohráli jsme čtyři zápasy ze sedmi, což je neakceptovatelné. Je to asi pochopitelné, že když se nevyhrává, přichází nejistota, pochyby. Po poslední porážce v Hradci jsme si zápas s hráči prošli společně. Ukázali si, co bylo špatně, co dobře. Je teď na nás, abychom pracovali a zlepšovali se.
Vyhráli jste po dvou ligových porážkách. Co jste zlepšili?
Intenzitu, kvalitu. Byli jsme silní, rychlí, především v prvních šedesáti minutách. Chybělo nám, abychom druhý gól dali dřív.
Po delší době jste nasadil mladého Sochůrka. Jak se vám líbil?
Hrál velmi dobře. Byl i nemocný, je skvělé ho zase vidět zpátky na hřišti. Jsem skutečně velmi šťastný za něj, jak to odehrál. Řekl si o další šanci.
Stopery Guddala s Mbe Sohem jste prohodil. Proč?
Měl jsem zkrátka pocit, že Mbe Sohovi to bude víc sedět po noze na pravé straně a že Guddal to vlevo zvládne. Odehráli velmi dobré utkání. Myslím si, že každým zápasem je to lepší a lepší.
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Jakou energii do mužstva přinesl Christian Clarup? Šéf fyzické přípravy se do Sparty vrátil po roce.
Je stejný jako byl předtím. Nemyslím si, že se nějak změní. Je tady chvíli, těch změn nebude ze začátku tolik. Prostor pro větší přijde v zimě. Přinese energii do celého týmu tím, jak pracuje a jaký je.
Ve středu hrajete úvodní duel Evropské ligy v Jerevanu a proti stejnému soupeři jako loni v kvalifikaci o Konferenční ligu. Jak Ararat-Arménii vnímáte?
Soustředili jsme se na zápas proti Jablonci, pohárem se začneme zabývat od neděle. Od loňského utkání mají určitě několik nových hráčů, hrát se bude na jiném stadionu, ale třeba trenér zůstal. I na něj se těším. Bude to zajímavé.
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Máte promyšlenou rotaci pro Evropu a pro ligu?
Představu mám, ale nemyslím si, že jsme v situaci, abychom udělali sedm osm změn. Po návratu nás v Olomouci čeká nejdůležitější zápas do reprezentační pauzy. Musíme taky zohlednit zdravotní stav, ale teď je důležitá hlavně konzistence.
Myslíte si, že máte vhodnější tým pro Evropu než pro soubojovou českou ligu?
Nemyslím si. Ano, česká liga je jiná, v lecčem náročnější. V Evropě to někdy může vypadat, že máme pro naši hru víc prostoru. Uvidíme, jaké to bude v Jerevanu.