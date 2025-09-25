Priske za návštěvu v kabině sudích trest nedostane. Není důvod, řekla disciplinárka

Sparta před necelými dvěma týdny v Hradci Králové nečekaně podlehla 1:2. V zápase nedošlo ze strany sudích k žádný sporným verdiktům, které by výsledek ovlivnily.
Necelou hodinu po závěrečném hvizdu, kdy hostující tým opouštěl stadion, se sparťanský kouč vrátil a tamní pořadatelé se ptal, kde je kabina rozhodčích. Zaklepal a poté vstoupil.
Priskeho návštěvu potvrdil druhý den po zápase sám hlavní sudí Jan Beneš serveru isport.cz s tím, že ho tam sám pustil. A jelikož nedošlo k žádné kontroverzi, ale spíš o přátelské setkání, neuvedl to do zápisu o utkání.
Čin sparťanského kouče a sudího následně odsoudila většina vedení Ligové fotbalové asociace (LFA) i fotbalové asociace (FAČR).
Výkonný výbor LFA, v němž vedle zástupce Sparty Dušana Svobody sedí i slávistický šéf Jaroslav Tvrdík, plzeňský generální ředitel Adolf Šádek, ostravský majitel Václav Brabec, olomoucký manažer Ladislav Minář a dva zástupci za druhou ligu Martin Vozábal a Tomáš Linhart, podal podnět disciplinárce.
Etická komise bude řešit Priskeho návštěvu sudích. Porušení řádů, říká LFA
Ale komise neshledala porušení řádů.
„Disciplinární komise v uplynulém týdnu shromáždila veškeré dostupné důkazní materiály a požádala o vyjádření všechny zúčastněné strany, které měly souvislost s událostí týkající se vstupu osob do kabiny rozhodčích po utkání Sparty v Hradci,“ poznamenal předseda komise.
„Komise konstatuje, že na základě všech shromážděných podkladů došlo v inkriminovaném případě ke vstupu trenéra Briana Priskeho do kabiny rozhodčích se souhlasem hlavního arbitra, a tedy v souladu s disciplinárním i soutěžním řádem asociace (FAČR). Proto disciplinární komise proto neshledala důvod k zahájení disciplinárního řízení.“
Priske i o návštěvě sudích: Šel jsem popřát štěstí a omluvit se. Komisi to rád vysvětlím
Tím kauza končí pro Priskeho, nikoli však pro sudího Beneše. Jeho předseda fotbalové asociace (FAČR) David Trunda zase žene před etickou komisi, jejíž rozhodnutí teprve padne.
Benešovi hrozí sankce až 500 000 Kč nebo zákaz činnosti na dva měsíce až dva roky, pokud komise uzná, že porušil kodex rozhodčích. Ten hovoří o povinnosti podobnou skutečnost uvést do zápisu o utkání a oznámit komisi rozhodčích.
Záhy se objevilo také video z útrob stadionu, které odhalilo mimo jiné skutečnost, že Priske u rozhodčích strávil něco málo přes dvě a půl minuty.
„Z ilegálně rozšířeného videozáznamu je snad celkem jasné, že jsem přišel do kabiny sudích pětačtyřicet minut po zápase, byl jsem v klidu, dokonce jsem požádal jednoho z pořadatelů, aby mě tam zavedl. Zaťukal jsem, zeptal se, jestli můžu vstoupit, zcela bez emocí. Pozdravil jsem, poděkoval rozhodčím za zápas, popřál jim hodně štěstí a omluvil se čtvrtému sudímu za incident během zápasu. Pak jsem odešel. To je vše,“ vysvětloval po sobotním utkání s Plzní (2:1), když si na začátku tiskové konference vzal slovo.
Kromě Priskeho návštěvy se po utkání v Hradci řešilo také chování domácího sportovního ředitele Jiřího Saboua, jenž o poločasové přestávce napadl brankáře Vindahla. Za svůj prohřešek obdržel už minulý týden zákaz výkonu všech funkcí na šest soutěžních utkání a musí ještě zaplatit pokutu ve výši 25 tisíc korun.