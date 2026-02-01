Chance Liga 2025/2026

Kluci zaslouží respekt, jak zápas zvládli, řekl Priske. Potěšili ho i všichni nováčci

Zatleskal nadšeným fanouškům, kteří obsadili takřka celou monstrózní osmitisícovou tribunu na stadionu Dukly. Pak trenér sparťanských fotbalistů Brina Priske chválil celé mužstvo. „Kluci zaslouží respekt, jak první zápas po zimní přestávce odehráli,“ prohlásil Priske po ligovém vítězství 3:0.
Sparťanský trenér Brian Priske během utkání proti Dukle

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání proti Dukle | foto:  Petr Topič, MAFRA

Přízemní centr míří skrz malé vápno na vzadu nabíhajícího sparťana Joaoa...
Sparťanský útočník Jan Kuchta v šanci před brankářem Rihardsem Matrevicsem z...
Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj parádní gól proti Dukle.
Brankář Rihards Matrevics z Dukly a fotbalisté Sparty sledují střelu Lukáše...
21 fotografií

Průběh utkání na Dukle mu dovolil, aby ukázal tři ze čtyř zimních posil.

A navíc třetí gól byl v režii obou peruánských reprezentantů, pravý krajní obránce Sonne utekl, poslal před bránu střílený centr a levý křídelník Grimaldo uklízel míč na zadní tyči.

„Sonne vám dal odpověď na otázku, proč jsme ho vzali,“ poznamenal Priske. „Je velmi silný v ofenzivě, skvělá kondice, výborná pravá noha, má v sobě motor, hodně toho naběhá,“ zdůraznil Priske.

Dukla - Sparta 0:3, snadná práce pro hosty, dva góly dal Haraslín. Ukázaly se i posily

A Grimaldo? Ve svých prvních minutách na hřišti toho víc zkazil.
Měl tam dobré momenty, třeba jeden na jednoho kolem vápna je hodně nebezpečný. Ale samozřejmě jsou i činnosti, ve kterých se musí zlepšit. Musí zapracovat na fyzické kondici a hlavně si českou ligu osahat. Pro nové hráče není jednoduchá, to všichni víme. To platí o všech, kteří do Sparty přišli. Andy Irving nám po příchodu na hřiště taky hodně pomohl, odvedl dobrý výkon.

Kvůli trestu z podzimu nemohl nastoupit Matyáš Vojta. Jakým směrem uvažujete, které tři posily dáte na soupisku pro Konferenční ligu?
Dobrý pokus. Ale vážně, asi nečekáte, že vám to teď řeknu. Vím, že ne všichni mohou být dopsáni. Ještě si musíte počkat. Až termín vyprší, tak se to dozvíte.

Haraslín chválil přístup týmu: Penalta? Byl jsem si jistý, že jsem míč stihl na hřišti

Na Dukle jste soupeře přehráli jasně, dali jste tři góly. Čekal jste tak snadný zápas?
To vůbec ne. A zároveň si myslím, že tak snadný, jak napovídá výsledek, rozhodně nebyl. Uvědomuju si, že v české lize kdykoli můžete dostat gól ze standardky nebo z rychlého brejku a máte problém. Kluci si to pohlídali, ale jednoduché to opravdu nebylo.

Jak je pro vás důležitý Haraslín? Vybojoval i proměnil penaltu, po individuální akci dal druhý gól.
Máme kapitána, který hraje výborně a ze své pozice vytváří spoustu nebezpečných situací. Podal skvělý výkon.

Chyběli vám stoper Uchenna a útočník Birmančevič. Kdy začnou hrát?
Uche už naplno trénuje, ale na zápas se ještě stoprocentně připravený necítil. Je zdravý, příští týden by měl být k dispozici. Birma by měl začít trénovat individuálně, měl trochu jiný režim. Do tréninku s týmem se začne vracet postupně.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
15. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
Ml. Boleslav - Bohemians 2:2, tři góly za sedm minut, hosté konečně vydřeli bod

Lukáš Hůlka z Bohemians slaví gól proti Mladé Boleslavi.

Napínavou čtyřgólovou přestřelku přinesl duel 20. kola fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Bohemians. Hosté vydřeli alespoň bod po čtyřech zápasech a do vedení šli po trefě Hůlky, druhý poločas...

31. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  17:19

Chorý: Že mě lidi nemají rádi? Vlastně mi to dělá dobře. Koubek je takový náš táta

Premium
Slávistický útočník Tomáš Chorý nechce slavit svůj druhý gól proti Plzni.

Dávno si zvykl, že jeho jméno dráždí. Kam ve fotbalové lize přijede, tam je Tomáš Chorý v nemilosti. „Věříte, že si z toho už dlouhodobě fakt nic nedělám? Podobné věci mě spíš jen vyhecují. A nebojím...

31. ledna 2026

