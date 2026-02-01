Kluci zaslouží respekt, jak zápas zvládli, řekl Priske. Potěšili ho i všichni nováčci

Průběh utkání na Dukle mu dovolil, aby ukázal tři ze čtyř zimních posil.
A navíc třetí gól byl v režii obou peruánských reprezentantů, pravý krajní obránce Sonne utekl, poslal před bránu střílený centr a levý křídelník Grimaldo uklízel míč na zadní tyči.
„Sonne vám dal odpověď na otázku, proč jsme ho vzali,“ poznamenal Priske. „Je velmi silný v ofenzivě, skvělá kondice, výborná pravá noha, má v sobě motor, hodně toho naběhá,“ zdůraznil Priske.
Dukla - Sparta 0:3, snadná práce pro hosty, dva góly dal Haraslín. Ukázaly se i posily
A Grimaldo? Ve svých prvních minutách na hřišti toho víc zkazil.
Měl tam dobré momenty, třeba jeden na jednoho kolem vápna je hodně nebezpečný. Ale samozřejmě jsou i činnosti, ve kterých se musí zlepšit. Musí zapracovat na fyzické kondici a hlavně si českou ligu osahat. Pro nové hráče není jednoduchá, to všichni víme. To platí o všech, kteří do Sparty přišli. Andy Irving nám po příchodu na hřiště taky hodně pomohl, odvedl dobrý výkon.
Kvůli trestu z podzimu nemohl nastoupit Matyáš Vojta. Jakým směrem uvažujete, které tři posily dáte na soupisku pro Konferenční ligu?
Dobrý pokus. Ale vážně, asi nečekáte, že vám to teď řeknu. Vím, že ne všichni mohou být dopsáni. Ještě si musíte počkat. Až termín vyprší, tak se to dozvíte.
Haraslín chválil přístup týmu: Penalta? Byl jsem si jistý, že jsem míč stihl na hřišti
Na Dukle jste soupeře přehráli jasně, dali jste tři góly. Čekal jste tak snadný zápas?
To vůbec ne. A zároveň si myslím, že tak snadný, jak napovídá výsledek, rozhodně nebyl. Uvědomuju si, že v české lize kdykoli můžete dostat gól ze standardky nebo z rychlého brejku a máte problém. Kluci si to pohlídali, ale jednoduché to opravdu nebylo.
Jak je pro vás důležitý Haraslín? Vybojoval i proměnil penaltu, po individuální akci dal druhý gól.
Máme kapitána, který hraje výborně a ze své pozice vytváří spoustu nebezpečných situací. Podal skvělý výkon.
Chyběli vám stoper Uchenna a útočník Birmančevič. Kdy začnou hrát?
Uche už naplno trénuje, ale na zápas se ještě stoprocentně připravený necítil. Je zdravý, příští týden by měl být k dispozici. Birma by měl začít trénovat individuálně, měl trochu jiný režim. Do tréninku s týmem se začne vracet postupně.