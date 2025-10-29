Inspirace i Ligou mistrů. Jak kouč Priske se sparťany řešil mizérii v zakončení

Bylo krátce po ligové dohrávce s Bohemians (2:1), která pro ligového lídra byla složitá. Nejen odporem soupeře, ale i proto, že v předchozích třech zápasech Sparta nevyhrála a naposled v pátek podlehla v pohárovém duelu v Rijece.
„Od kluků fakt hezká reakce. Nešlo jen o tu Rijeku, ale i o předchozí remízy. Jsem spokojený,“ řekl Priske.
Sparta na druhý pokus využila zaváhání mistrovské Slavie a získala na ní tříbodový náskok. Když před týdnem slávisté remizovali se Zlínem, sparťané zase pokazili zápas na Slovácku (0:0).
V neděli Slavia opět nedala gól v Olomouci, kde brala jen bod. A Sparta v odloženém duelu ještě po hodině hry prohrávala...
Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka
„I tak jsem byl s hrou spokojený. Vytvářeli jsme si dost šancí, ale nedokázali jsme je správně vyřešit. Po přestávce jsme to prolomili,“ řekl Priske.
Střeleckou mizérii protrhl i Kuchta, skóroval po devíti zápasech. Povzbudí ho to? A proč jste se rozhodl ho nasadit do základní sestavy?
Jako trenér ty rozhodnutí dělat musíte. Já ho dneska udělal díky intuici. Cítil jsem v kostech, že bude správné Honzu nasadit. Předpokládal jsem, že by to mohl být zápas pro něj, že by mu Bohemka mohla sedět. Věřím, že mu gól pomůže, že mu zvedne sebevědomí.
Přesvědčil vás?
Nejen tím, že dal důležitý první gól. Byl i v dalších situacích, pomohl mužstvu náběhy, zahrál velmi dobře. Muselo být pro něj těžké, když devět zápasů neskóroval. Dnes to zvládl.
Se zakončením se soužíte dlouhodobě. Co chybí, aby jste byli víc efektivní?
Dát gól, správně vyřešit akci, to je ve fotbale nejtěžší. To rozhodování v poslední třetině hřiště, zvolit ten správný moment. Jak bude vypadat řešení, jak bude vypadat střela. Uvědomujeme si, že se nám tohle nedařilo. Poslední dny jsme hodně trávili sledováním videa, jak ty situace zvládat líp. Dívali jsme se na jiné hráče, například v Lize mistrů, abychom naším klukům ukázali, jak správná rozhodnutí mají vypadat, jak se dostat do správné pozice, jak toho využít, jak se v klíčovém okamžiku zachovat. Víme, že nám tohle chybělo. A věřte, že na to děláme.
Přišli jsme o gól roku, litoval Veselý po zásahu videa. Na Spartě úřadovalo třikrát
U koho jste se inspirovali?
Nechci moc zacházet do detailů. Myslím si, že není důležité jmenovat někoho konkrétně. Sledovali jsme nejlepší hráče na světě, ale i zápasy menších klubů v Evropské a Konferenční lize. Zásadní je, abychom viděli, jak se ti nejlepší chovají a jejich způsob rozhodování. My individuální kvalitu máme taky, dali jsme nejvíc gólů v lize, ale jsme Sparta a musíme se snažit všechno vylepšovat.
Podruhé za sebou jste dal přednost Preciadovi před Kadeřábkem. Proč? Byť se postaral o obě vaše branky, předtím toho hodně zkazil.
Jak už jsem říkal v odpovědi na Honzu Kuchtu, prostě se musíte rozhodnout mezi dvěma hráči na jednu pozici. Já zvolil Ángela. Věřili jsme, že na soupeře bude platit jeho rychlost, jeho individuální akce, že přes něj budeme útočit a dostávat do šancí. Kadeř přináší zase něco jiného. Má fantastickou mentalitu, náběhy za obranu, víc centruje do vápna.
Poprvé v lize jste do základní sestavy zařadil stopera Martince, zářijovou posilu z Jablonce. Jak se předvedl on?
Přemýšleli jsme, kdy nastane správný moment zařadit naše nové hráče. Nejen Martince, ale i Enemeho, Kuola, Millu. Dnes jsem cítil, že nastal správný okamžik. Odvedl dobrou práci. Nebylo to pro něj jednoduché. První start v základní sestavě před vlastními fanoušky a proti kvalitnímu soupeři, kterým Bohemka je. Minule na Slovácku a ani v Rijece jsme nezahráli dobře. Tak jsem si říkal, že bude důležité dát týmu novou energii, že je čas nasadit někoho nového. Kuba měl dobré momenty, ale někdy musí najít cestu k tomu, jaké jsou moje požadavky směrem k bránění.