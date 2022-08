Byli jsme pomalí a ve špatných pozicích, úvod mě velmi zklamal, řekl Priske

Prohra s Libercem, remíza s Bohemians a jen jediné vítězství nad Olomoucí. Už příliš mnoho bodů sparťané ztratili na Letné, kam pořád dochází tisíce fanoušků. Sobotní remízu s Bohemians sledovalo přes sedmnáct tisíc lidí.

„Abych pravdu řekl, víc řeším, proč jsme ztratili, než to, jestli jsme hráli doma nebo venku. Každopádně doma chceme vždycky vyhrát už kvůli fanouškům, kteří byli zase skvělí,“ řekl Priske.

Zase jste dostali gól jako první, stejné to bylo s Libercem či minule v Boleslavi. Proč?

Vím, že pětatřicet minut se nám nepovedlo a mě to velmi zklamalo. I na hráčích jsem viděl, jak na sebe byli naštvaní, špatně to nesli. V kabině jsme se o tom bavili, ale zase bych chtěl zmínit, že v závěru půle už to šlo a měli jsme velkou šanci na vyrovnání. Na náš výkon se musíme soustředit od prvních sekund. Byla to pro nás další lekce.

Čím si tedy špatný úvod vysvětlujete?

Bavili jsme se o tom s hráči i s kolegy trenéry. Z mého pohledu nebyli hráči ve správných pozicích, když jsme měli míč. Soupeři jsme pak bránění hodně zjednodušovali. A další důvod podle mě byl, že jsme byli pomalí. Třeba Čvančara se často pohyboval u lajny, stopeři zase mohli mít lepší postavení, když na ně hrál jediný útočník. Musíme se z toho poučit, a hlavně musíme být rychlejší.

Co musíte změnit, aby se to neopakovalo?

Zase bych neřekl, že špatné začátky jsou u nás pravidlem. Minulý týden v Mladé Boleslavi jsme sice prohrávali, ale přitom jsme od začátku měli šance a herně jsme dominovali a pak inkasovali ze standardky. V Českých Budějovicích jsme brzy vedli dva nula, takže trend v tom nevidím. Já řeším, proč jsme špatně začali proti Bohemce. Proč naše intenzita a herní projev byly ve zbylých pětapadesáti minutách výrazně lepší. Tím, že se pak naše hra zlepšila, je vidět, že jsme na správné cestě. Jen ta cesta bude ještě dlouhá.

Co se stalo, že se obraz hry změnil?

Hráči byli ve správných pozicích, které drželi. Čvančara začal řádit, byl jak zvíře. Daněk se dostával do dobrých možností, nakonec jsme mohli i vyhrát. Až budu zápas analyzovat, víc se budu soustředit na těch pětapadesát minut, proč jsme v nich byli lepší.

Proč jste střídal Sadílka, který určitě nebyl nejslabší?

Viděli jsme na něm, že mu postupně dochází energie. Když máme možnost hru oživit hráči z lavičky, tak to uděláme. Vybrali jsme Sáčka, měl několik střeleckých pokusů, dostal se do šance. Bylo to rozhodnutí v té dané chvíli pomoci týmu.

Zápas nedohrál Karabec, ze stadionu odcházel o berlích. Minule se zranil Pešek. Neznervózňuje vás, jak se marodka rozrůstá o ofenzivní hráče?

Nervozitou bych to nenazval, ale vnímat to musím. Pešek se bude léčit několik týdnů se zraněním kolene. U Karabce uvidíme po vyšetření.

Do konce přestupního termínu zbývají necelé dva týdny. Může se něco stát?

S Tomášem Rosickým se bavíme denně, ale do médií o takových věcech moc nemluvím. Když vidíme, kteří hráči jsou zranění, tak se něco dít může. Jak říkám, řešíme to interně.