První půle měla blízko k dokonalosti, chválil Priske. Stihne Haraslín derby?

„První poločas měl od nás velmi blízko k dokonalosti, odehráli jsme ho fantasticky,“ pochvaloval si Priske.
„Nevím, jestli se nám v této sezoně povedla nějaká pasáž utkání víc. Vycházeli jsme z výborné obrany a měli spoustu šancí. Mohli jsme dát ještě více gólů.“
Vaše šance se rodily po ziscích míče ve středu hřiště a po přihrávkách za obranu. Byl to záměr, anebo domácí tak špatně bránili?
Je to součást našeho způsobu hry, ale na druhou stranu videoanalytik Ondra Janda nám představil hru Baníku, byla to jedna z možností, jak tady uspět. Věděli jsme, že důležité bude zachytit jejich přechod do útoku, protože v těch situacích více riskují. Tím, že jsme zůstávali víc dopředu, jsme narušovali jejich rozehrávku.
Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli
V tom byl velmi dobrý především Patrik Vydra. Souhlasíte?
Ano, hrál velmi dobře, zatím se mu daří celou sezonu. Některé zápasy odehrál i na stoperu, takže se umí adaptovat na více pozic. Je velmi dobře nastavený a dodává kvalitu naší hře.
Ostravské hřiště je po letních silných deštích v dezolátním stavu. Připravovali jste se na to?
Věděli jsme, že není v nejlepší kondici, to se v některých pasážích sezony může stát. Ale je škoda, že ho nepokropili, to by pomohlo oběma týmům, dodalo by to utkání více kvality.
Ve druhém poločase jste už tolik nedominovali. Budete hráčům vyčítat polevení, anebo to bylo dané jasným vedením?
Možná jim k tomu něco řeknu. O přestávce jsem se na hráče snažil působit, aby do druhé půle šli tak, že ji zase vyhrají, protože dobrá mužstva to tak mají. To se nepovedlo, dali jsme soupeři možnost vytvořit si více šancí než do přestávky. Byl bych rád, aby zápas pokračoval jako v prvním poločase, ale co jako trenér chcete, když máme tři body, čisté konto a vstřelili jsme tři góly. Takže jsem spokojený.
Vybaví se vám zápas, kdy byste v Ostravě vyhráli tak jednoznačně?
Úplně jednoduché to vítězství nebylo, viděli jste naše hráče, ke konci byli unavení. V české lize nejsou snadné zápasy, na každý je potřeba být připravený, ale co si pamatuji, jednou jsme tady tři góly už dali.
Stále vám chybí Lukáš Haraslín. Bude v pořádku do utkání se Slavií, které vás čeká příští neděli?
Do toho zápasu zbývá ještě týden. Jeho léčba se odvíjí podle předpokladů. Máme v plánu, aby odehrál nějaké minuty už ve čtvrtek v Konferenční lize se Shamrockem. Pokud to půjde, bude připravený i na derby.