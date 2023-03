Priske: Hradec? Tří bodů si musíme vážit, už na podzim jsme byli ti šťastní

Dokonce ani nyní poté, co Hradec hrál od 20. minuty jen v deseti.

„Už v podzimním domácím utkání proti Hradci jsme my byli ti šťastní, je to proti němu velice složité. Proto jsem nečekal ani tentokrát lehký zápas,“ uvedl trenér Brian Priske po utkání, jehož výsledek (2:0) a následná remíza Slavie v Liberci (2:2) bodově dotáhly Spartu k vedoucímu letitému rivalovi.

V čem je Hradec tak těžkým soupeřem?

Hraje přímočaře, má dobré útočníky, kteří to umí udělat těžké každému soupeři.

Měli jste ale výhodu jednak v tom, že v hledišti měli převahu vaši fanoušci, jednal v tom, že soupeř hrál dlouho v deseti.

S fanoušky máte pravdu, bylo jich tu hodně a nás hnali dopředu. A červená karta soupeře? O moc jednodušší to po ní pro nás nebylo, občas se to tak ve fotbale stane. Musíme vidět soupeře, jakého jsme proti sobě měli, navíc s velmi dobrým gólmanem.

Jak jste byl spokojený s výkonem vašeho týmu? Hlavně první poločas nevypadal na navázání na výkony z předcházejících zápasů.

Souhlasím, tam jsme udělali řadu individuálních chyb a špatných rozhodnutí a nepřiblížili jsme se kvalitě z posledního období. Těžké bylo i hřiště, které nám to neulehčilo. Červená karta pak změnila zápas, museli jsme začít hrát rychleji, ale nemohli přitom ztrácet míče, protože by Hradec mohl chodit do protiútoků, v nichž je silný. Hrát v jedenácti proti deseti není tak snadné, jak se může zdát.

O výhru jste se museli obávat až skoro do konce, druhý gól vstřelil Wiesner nedlouho před závěrečným hvizdem.

Kdybychom dali druhý gól dříve, možná to mohlo vypadat jinak. Hradec ale ukázal, že má velmi dobrý tým, který stojí na pevných základech a je dobře trenérsky vedený, proto si tří bodů si musíme vážit.

Na druhé straně vás ale příliš neohrozil, defenziva tedy v pořádku?

Zvládli jsme ji dobře, ale samozřejmě v tom vyloučení soupeře pomohlo, protože nemohl útočit v tolika hráčích.

Nyní následuje reprezentační přestávka, v níž se vám tým rozjede po světě. Jaký program jste pro zbytek připravili?

Bude nám chybět patnáct hráčů, kteří se rozjedou po celé Evropě, navíc Awer Mabil cestuje až do Austrálie. Moc nás nezbude. Po tréninku v příštím týdnu dostanou hráči o víkendu volno, což se pak bude týkat i reprezentantů, chceme, aby všichni měli prostor na odpočinek. Čeká nás po reprezentační pauze hodně cestování, reprezentanti navíc budou dost dlouho pryč od rodin. Po domácím zápase s Brnem nás čeká těžký duben, vedle ligy i domácí pohár.