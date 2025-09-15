Tolik ztrát, tolik špatných rozhodnutí. Kouč Priske o první ligové porážce v sezoně

V součtu s pohárovými předkoly Sparta podlehla potřetí v sezoně. V Aktobe, v Rize a teď v Hradci Králové. Body za remízu ztratila i v Jablonci. Zdá se, že venkovní zápasy jí nesvědčí. Vyhrála jen v Liberci, v Pardubicích a v Jerevanu gólem z poslední minuty.
V Hradci sparťané zkolabovali v úvodu. „Přitom samotný začátek jsme měli slušný. První dvě tři minuty jsme hráli na soupeřově polovině, dostali se do vápna, měli střelu,“ vybavoval si Priske.
Co se z vašeho pohledu dělo pak?
Dostali jsme nešťastný vlastní gól. Při druhém jsme se zachovali špatně. Nejdřív jsme zbytečně odevzdali míč a pak to nezvládli zastavit.
Čím si tak špatný úvod vysvětlujete? Nedostatek koncentrace? Špatný přístup?
To teď nejsem schopen říct, ale přijít na to musíme. Ty první minuty nám zápas pořádně zkomplikovaly.
Vlastní gól si dal Uchenna, v dosavadním průběhu sezony váš nejlepší obránce, kterého jste po pauze střídal. Jak si podle vás vedla defenzíva celkově?
Hodnotit ji krátce po zápase a pár větami není pro mě jednoduché. Ale když se podíváte na to, že soupeř moc střel neměl, tak z toho pohledu výkon defenzívy špatný nebyl. Ale darovali jsme domácím dvě branky, v principech jsme se měli zachovat líp. Agresivita, intenzita hry. Když ve většině ohledů nebudeme připravení, dopadneme i v dalších zápasech jako tady.
V dalších týdnech vás čekají rivalové Plzeň, Ostrava a Slavia. Může vás porážka před těžkou sérií poznamenat?
Něco jsme si s hráči už řekli. Použil jsem i slovo budíček, ale nejen to. My do každého zápasu musíme jít s jiným přístupem, disciplinovaně, se soustředěním,s jiným mentálním nastavením. Každopádně nám to připomnělo fakt, že tohle si dovolit nemůžeme. I tak jsme takový zápas měli vyhrát. Na druhou stranu velký respekt před Hradcem. Když se podíváte na statistiky, na metriku očekávaných gólů, oni ji měli nižší než my a přesto dokázali zvítězit.
Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu
Zápas provázely velké emoce. Jaký máte názor na poločasový incident, kdy hradecký ředitel Sabou napadl vašeho brankáře Vindahla?
Nebylo tady víc emocí než v jiných zápasech. My jsme nesouhlasili s některými verdikty, což emoce přináší. V poločase se něco stalo, to můžu potvrdit. Nevím, co k tomu říct konkrétně, na to se asi podívejte sami. Ale aby došlo ke kontaktu mezi funkcionářem a naším hráčem, to se stávat nemůže, přestože každý chceme pro svůj tým udělat maximum.
Během první půle jste důrazně domlouval útočníkovi Rrahmanimu. O co šlo?
To s emocemi nemělo nic společného. Prostě jsem mu říkal, že v určitých situacích je zapotřebí se chovat lip, jinak je řešit. Ne, nikoho jsem neuklidňoval.
Po nedávném přestupu z Newcastlu jste na posledních dvacet minut nasadil dvacetiletého Garanga Kuola. Jak se vám líbil?
Zatím se s českou ligou i prostředím seznamuje, má to určitý vývoj. Myslím si, že už něco z toho, co umí, ukázal. Ale ještě českou ligu potřebuje poznat, připravit se na soupeře. Až si tím projde a bude volit správná řešení, minut bude dostávat víc.
To nejčerstvější posila Martinec se s českou ligou seznamovat nemusí. Proč jste brali jeho?
Jde o kvalitního hráče, který nám zvýší konkurenci. Víte, že během posledních týdnů jsme měli zraněných několik obránců. Jsem spokojený, že přišel. Zná českou ligu, soupeře, je velmi dobrý při standardkách, umí podpořit ofenzívu i je dobrý i v defenzívě.
V Hradci vám chyběli Haraslín, Kadeřábek, Kofod Andersen, Ryneš, Ševínský a Cobbaut. Kdy se mohou do zápasů vrátit?
Doufejme, že někteří brzy.