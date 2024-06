Odchází nejúspěšnější trenér Sparty, Priske má tři trofeje i rekordní body

Sedmdesát zápasů v lize, z nichž je padesát výher a jen pět porážek

Dalších deset utkání v českém poháru - devět výher, jedna porážka.

Žádný jiný trenér ve Spartě tak parádní bilanci neměl.

Nejvíc se Priskemu přiblížili Ivan Hašek a Michal Bílek, sparťanské hráčské legendy, které se do klubu později vrátily na pozice trenérů.

Nejúspěšnější trenéři Sparty Brian Priske - 2 tituly, 1 pohár, 1 finále poháru za dvě sezony Ivan Hašek - 2 tituly za dvě sezony Zdeněk Ščasný - 2 tituly za tři a půl roku Michal Bílek - 1 titul, 1 pohár, jedno finále poháru a jedno druhé místo za necelé dvě sezony Jozef Chovanec - 2 tituly, jeden pohár, podíl na jednom titulu ale za čtyři a půl roku Vítězslav Lavička - 1 titul, 1 pohár za celkem tři roky

Současný reprezentační kouč Hašek během dvou sezon rovněž dvakrát vyhrál ligu, dokonce během třiceti kol získal stejně bodů jako Priske, ale třetí trofej během angažmá v letech 1999 až 2001 už nepřidal.

Bílek ve své první sezoně v roli kouče Sparty uchvátil doublem, čili vítězstvím v lize i v poháru. A v dalším ročníku byl opět blízko oběma trofejím: na jaře 2008 tři kola před koncem měli sparťané čtyřbodový náskok, před sebou dvě utkání doma a zároveň byli ve finále poháru proti Liberci.

Ale po známém zkratu kapitána Tomáše Řepky, který v úvodu duelu s Brnem hodil míč do obličeje protihráče Aleše Besty a dostal červenou kartu, tým zkolaboval.

Když po následné porážce s Ostravou kouč oznámil, že po sezoně skončí, protože se mu pravděpodobně nepovede titul obhájit, vedení klubu před závěrečným dějstvím ligy a před finále poháru Bílka odvolalo. Na lavičku si sedl prezident klubu Jozef Chovanec...

Ten se, co se týče trofejí, Priskemu vyrovná, dokonce ho svým způsobem i předčí. Jako trenér dovedl tým k titulu na jaře 1997, přestože byl po sedmi kolech se čtyřmi body poslední.

Další ročník Chovanec jen rozehrál, protože od ledna 1998 povýšil k české reprezentaci. Nahradil ho asistent Zdeněk Ščasný, který tým dovedl k titulu a další rok ho obhájil. Chovancovi lze počítat zásluhu.

Oba se pak v dalších letech do Sparty vraceli. Chovanec po dočasném záskoku v závěru sezony 2008 tým převzal natrvalo v říjnu. Titul získal až po necelých dvou letech, dokonce bez porážky. Celkem tedy se Spartou vyhrál ligu dvakrát, na jednom titulu má poloviční podíl. Při zmíněném triumfu v poháru vedl tým jen ve finále.

Týmy s nejvíc body v ročníku Sparta 2023/2024 - 35 zápasů, 87 bodů (trenér Priske) Slavia 2020/2021 - 34 zápasů, 86 bodů (trenér Trpišovský) Slavia 2019/2020 - 35 zápasů, 85 bodů(trenér Trpišovský) Plzeň 2021/2022 - 35 zápasů, 85 bodů (trenér Bílek) Sparta s nejvíc body v ročníku 2023/2024 - 35 zápasů, 87 bodů (Priske) 2013/2014 - 30 zápasů, 79 bodů (Lavička) 2022/2023 - 35 zápasů, 78 bodů (Priske) 1999/2000 - 30 zápasů, 76 bodů (Hašek)

Ščasný se po dvou titulech v závěru devadesátých let minulého století vrátil do Sparty v průběhu jara 2015. Sice žádnou trofej nezískal, ale na jaře 2016 dovedl tým do čtvrtfinále Evropské ligy. Poté byl sportovním ředitelem a na lavičku usedl ještě v průběhu ročníku 2018/2019.

Priske je třetím sparťanským koučem, který v jedné sezoně vyhrál ligu i pohár. Po Bílkovi se to povedlo na jaře 2014 ještě Vítězslavu Lavičkovi. Tenkrát Sparta získala 79 bodů, což je za třicet kol nejvíc. Tenkrát se však ještě nehrála nadstavba.

Jaro 2014 bylo také naposled, kdy sparťané byli mistři. Titul neměli devět let, než čekání ukončil loni právě Priske.

Zatímco ve své první sezoně tým útočil zezadu a v průběhu podzimu měl až devítibodové manko na čelo tabulky, v posledním ročníku první příčku kontroloval od začátku. Vypadl z ní jen na týden během podzimu a na týden během jara, kdy se na vrchol dostala Slavia.

Sparta nahrála 87 bodů, což je rekord samostatné české ligy. Ve srovnání s nejplodnějšími ročníky k tomu pomohlo o pět zápasů víc díky nadstavbě.

Dosud nejvíc bodů získala Slavia. V covidovém ročníku 2020/2021 byla mistrem s 86 body, to se však nehrála nadstavba, ale jelikož bylo v lize osmnáct klubů, hrálo se čtyřiatřicet zápasů.

O rok dřív měla jen o bod méně stejně jako Plzeň v sezoně 2021/2022. Letošní slávistický zisk 85 bodů by stačil na titul ve všech ročnících samostatné české ligy s výjimkou 2020/2021 a toho posledního.