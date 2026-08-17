Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Chance Liga 2026/2027

Slavia má skvělý tým, ale při troše štěstí jsme mohli vyhrát, řekl trenér Liberce

Michael Havlen
  6:58
Branislav Fodrek

Branislav Fodrek | foto: ČTK

Branislav Fodrek
Branislav Fodrek
Branislav Fodrek
Branislav Fodrek
12 fotografií
Fotbalový Liberec v úvodu ligy baví! Družina ze severu Čech jako první v sezoně dokázala obrat mistrovskou Slavii, v elektrizující atmosféře téměř vyprodaného stadionu U Nisy s ní remizovala 1:1. „Byl to výborný ligový zápas před fantastickou kulisou. Vzhledem k průběhu utkání asi musíme bod brát, i když trošku cítíme, že jsme měli k vítězství blíž,“ řekl domácí trenér Branislav Fodrek.

„Oba týmy daly gól, takže remíza je nakonec asi spravedlivá. Při troše štěstí jsme mohli vyhrát, ale respektujeme to a jedeme dál,“ prohlásil Fodrek.

O vaší aktivní hře svědčí i to, že jste jasně vyhráli na rohy a ve druhém poločase Slavia neměla střelu na branku.
Čekali jsme těžký zápas proti výbornému soupeři, na druhou stranu jsme hráli doma před plným stadionem. Chtěli jsme hrát aktivně, bohužel jsme si nepohlídali jeden aut a inkasovali jsme. V poločase jsme hráč nabádali, aby hráli dál aktivně. Věřili jsme, že máme šanci dát aspoň jeden gól, a za tím jsme si šli. Jsem rád, že chlapci hráli do poslední minuty nadoraz a vyrovnali. Kdybychom ten gól nedali, bylo by to pro nás hodně kruté.

Liberec - Slavia 1:1, v intenzivním zápase hosté vedli, ale poprvé v sezoně ztratili

Slavia se trefila po dlouhém autu, což je její specialita. Co tam bylo z vašeho pohledu špatně?
Měli jsme trošku špatné postavení, i když jsme se na to připravovali, protože Slavie z autu skóruje každé kolo. Podběhli jsme míč, nakonec z toho byla tečovaná střela a gól. Mrzelo nás to, byla to první situace, která došla k naší brance. Pak nás podržel brankář Koubek, ale do další vyložené šance už jsme Slavii nepustili. Naopak my jsme měli nebezpečné situace.

Měli jste nějakou speciální přípravu na Chorého, který přišel na hřiště jako střídající hráč?
Věděli jsme, že když nezačne, asi půjde na hřiště v průběhu zápasu. Chlapci v defenzivě hráli zodpovědně a do žádných velkých akcí nepustili ani jeho, ani další hráče Slavie.

Vénuste Baboula si nese míč po vyrovnávací trefě proti Slavii.

Povedlo se vám střídání, vyrovnávací gól dal Baboula.
Ne vždy to vyjde, ale tentokrát se to povedlo. Už v Brně se dostal do velkých šancí, které ale zahodil a byl z toho trochu nervózní. Řekl jsem mu, že jeho čas přijde. Makal a vrátilo se mu to, v daném momentě je ale jedno, kdo ten gól dal. Mužstvo si ho zasloužilo.

Proč vám v sestavě chyběli Bořil a Dulay?
Oba mají zdravotní problémy. Bořil si v Brně poranil vazy v kotníku, snad to ale nebude nic vážnějšího. Dulay byl nemocný.

Chorý zpátky v akci. Jsme rádi, ale nedokázali jsme ho využít, litovali slávisté

Jak to vypadá s bosenským reprezentantem Mahmičem? Čeká se, až odejde do zahraničí, nebo ho budete moci použít i do zápasů?
Máme alternativu s ním i bez něj, ale situace se může každou chvíli změnit. Trénuje s mužstvem, ale těžko říct, jak to nakonec dopadne.

Dokázali jste si výkonem proti Slavii, že se můžete měřit s každým?
Už jsem říkal, že česká liga je velmi vyrovnaná. Slavia má skvělé mužstvo. Naši hráči v dosavadním průběhu ligy ukázali hodně kvality, ale věřím, že můžeme být ještě lepší. Při maximálním výkonu můžeme konkurovat každému.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

3. kolo

4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 12:3 10
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 2 0 9:5 8
4. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 5:3 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 7:6 7
7. FK TepliceTeplice 4 2 1 1 10:10 7
8. AC Sparta PrahaSparta 4 2 0 2 8:7 6
9. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
11. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
13. SK Artis BrnoArtis Brno 4 0 1 3 4:8 1
14. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 3:7 1
15. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 1 3 3:9 1
16. FC ZlínZlín 4 0 0 4 3:9 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.

Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....

KVÍZ: Nablýskané a ikonické. Znáte slavné sportovní trofeje?

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Nablýskané, ikonické a pro většinu nedosažitelné. Každá z nich vypráví jiný příběh. Každá je stejně tak jedinečná jako výkon, který k ní vede. Mají jediný cíl – vzdát hold šampionům a zapsat je do...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mistr světa Rodri posílil Barcelonu

Sledujeme online
Španělský kapitán Rodri věnuje polibek trofeji pro vítěze mistrovství světa.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

My tě tu nechceme! Juráska kotel Sparty vulgárně urážel, po omluvě mu zatleskal

Matěj Jurásek před sparťanským kotlem.

Jenom to podtrhlo, jak silně nejaktivnější sparťanští fanoušci tohle téma vnímají. Už když záložník Andrew Irving vrátil domácím fotbalistům vedení, kotel místo oslav pokračoval ve vulgárním pokřiku...

Liberec - Slavia 1:1, v intenzivním zápase hosté vedli, ale poprvé v sezoně ztratili

Sestřih zápasu
Vénuste Baboula se raduje z prvního gólu v Chance Lize.

Slávističtí fotbalisté poprvé v novém ročníku ztratili body. Ve čtvrtém kole Chance Ligy remizovali v Liberci 1:1. Brzy vedli díky šťastné teči kapitána Holeše, ale nebyli lepším týmem. Za domácí...

Slavia má skvělý tým, ale při troše štěstí jsme mohli vyhrát, řekl trenér Liberce

Branislav Fodrek

Fotbalový Liberec v úvodu ligy baví! Družina ze severu Čech jako první v sezoně dokázala obrat mistrovskou Slavii, v elektrizující atmosféře téměř vyprodaného stadionu U Nisy s ní remizovala 1:1....

17. srpna 2026  6:58

Chyba Konečného? Trpišovský ho chválil: Byl dominantní, ve Slavii má budoucnost

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský sleduje zápas proti Slovanu Liberec.

Slávistického nešťastníka Mikuláše Konečného, mladého obránce, který se v závěru vypjatého nedělního duelu v Liberci chybou podepsal pod vyrovnávací gól na 1:1, chválil. „V prvním poločase patřil k...

17. srpna 2026  5:30

Chorý zpátky v akci. Jsme rádi, ale nedokázali jsme ho využít, litovali slávisté

Tomáš Chorý se diví.

Probil se k centru z levé strany, ale hlavou míč jen lehce lízl směrem k rohovému praporku. Tomáš Chorý, útočník slávistických fotbalistů, po třech měsících a jednom týdnu zase oblékl sešívaný dres....

16. srpna 2026  23:20

Byl to hrozně zvláštní zápas, komentoval Kohút utkání plné zásahů VAR

Michal Kohút se raduje z branky proti Artisu.

V Hradci Králové vydržel na hřišti 45 minut. Nyní proti Artisu Brno šedesát. A ještě k tomu už v osmé minutě vstřelil vítězný gól fotbalistů Baníku Ostrava. Záložník Michal Kohút je po vleklém...

16. srpna 2026  22:38

Mistr světa Rodri odchází po 7 letech z Manchesteru City do Barcelony

Rodri ze Španělska pózuje s trofejí pro nejlepšího hráče MS.

Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri po sedmi sezonách opustí Manchester City a přestoupí do Barcelony. O dohodě mezi kluby informují britská a španělská média. Anglický klub za...

16. srpna 2026  22:02

Liberec - Slavia 1:1, v intenzivním zápase hosté vedli, ale poprvé v sezoně ztratili

Sestřih zápasu
Vénuste Baboula se raduje z prvního gólu v Chance Lize.

Slávističtí fotbalisté poprvé v novém ročníku ztratili body. Ve čtvrtém kole Chance Ligy remizovali v Liberci 1:1. Brzy vedli díky šťastné teči kapitána Holeše, ale nebyli lepším týmem. Za domácí...

16. srpna 2026  19:13,  aktualizováno  21:55

Smutný a ošklivý duel, řekl kouč Skuhravý. Nádvorníka udivilo krátké nastavení

Trenér Baníku Roman Skuhravý sleduje zápas proti Artisu Brno.

Videoasistenti Pavel Ochotnický a Jana Adámková spasili fotbalisty Baníku Ostrava ve čtvrtém kole první ligy s Artisem Brno (1:0). Po jejich zásahu sudí Jan Všetečka odvolal dva góly hostů a také...

16. srpna 2026  20:28

Ve Spartě si nemůže dovolit ošidit vůbec nic. Pomůže Juráskovi test odolnosti?

Matěj Jurásek hovoří ke sparťanskému kotli.

Na Letnou už pomalu padala tma, když se z kabiny šoural ke vstupní bráně. Nalehko, jen v šortkách a šedém triku. A možná se strachoval, co ho na parkovišti před závorou čeká. Určitě se Matěji...

16. srpna 2026  19:39

Arsenal jasně ovládl Community Shield, Calafiori dal City nejrychlejší gól v historii

Hráči Arsenalu slaví zisk anglického Superpoháru.

Fotbalisté Arsenalu vyhráli poosmnácté anglický Superpohár. Ligový mistr zdolal v Cardiffu vítěze Anglického poháru Manchester City 3:0.

16. srpna 2026  19:11

Baník - Artis 1:0, domácí výhru ubránili v deseti. Sudí odvolal tři góly a penaltu

Sestřih zápasu
Nákop Dominika Preislera.

Fotbalisté Ostravy ve 4. kole první ligy udolali Artis Brno 1:0. Jedinou branku dal v osmé minutě Michal Kohút. Baník dohrával od 74. minuty bez vyloučeného Vlasije Sinjavského, náskok ale udržel a...

16. srpna 2026  17:01,  aktualizováno  17:23

Defenziva Teplic hořela i na Spartě. Frťala: Z ofenzivního stylu necouvneme

Tepličtí fotbalisté slaví gól proti Spartě.

Dva zápasy, devět inkasovaných gólů. V soubojích s elitními českými prvoligovými týmy Plzní a Spartou se naplno projevily porodní bolesti přerodu fotbalových Teplic z defenzivního na ofenzivní a...

16. srpna 2026  14:02

Rezerva Baníku deklasovala Žižkov a opustila v druhé lize sestupové příčky

Ostravský záložník Marek Havran se raduje z gólu v baráži proti Táborsku.

Fotbalisté Ostravy B po výhře 4:1 na Žižkově v utkání 4. kola druhé ligy opustili sestupové příčky neúplné tabulky. Rezerva Baníku si připsala první vítězství v ročníku a posunula se před svého...

16. srpna 2026  12:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×