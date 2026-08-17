Slavia má skvělý tým, ale při troše štěstí jsme mohli vyhrát, řekl trenér Liberce

„Oba týmy daly gól, takže remíza je nakonec asi spravedlivá. Při troše štěstí jsme mohli vyhrát, ale respektujeme to a jedeme dál,“ prohlásil Fodrek.
O vaší aktivní hře svědčí i to, že jste jasně vyhráli na rohy a ve druhém poločase Slavia neměla střelu na branku.
Čekali jsme těžký zápas proti výbornému soupeři, na druhou stranu jsme hráli doma před plným stadionem. Chtěli jsme hrát aktivně, bohužel jsme si nepohlídali jeden aut a inkasovali jsme. V poločase jsme hráč nabádali, aby hráli dál aktivně. Věřili jsme, že máme šanci dát aspoň jeden gól, a za tím jsme si šli. Jsem rád, že chlapci hráli do poslední minuty nadoraz a vyrovnali. Kdybychom ten gól nedali, bylo by to pro nás hodně kruté.
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Slavia se trefila po dlouhém autu, což je její specialita. Co tam bylo z vašeho pohledu špatně?
Měli jsme trošku špatné postavení, i když jsme se na to připravovali, protože Slavie z autu skóruje každé kolo. Podběhli jsme míč, nakonec z toho byla tečovaná střela a gól. Mrzelo nás to, byla to první situace, která došla k naší brance. Pak nás podržel brankář Koubek, ale do další vyložené šance už jsme Slavii nepustili. Naopak my jsme měli nebezpečné situace.
Měli jste nějakou speciální přípravu na Chorého, který přišel na hřiště jako střídající hráč?
Věděli jsme, že když nezačne, asi půjde na hřiště v průběhu zápasu. Chlapci v defenzivě hráli zodpovědně a do žádných velkých akcí nepustili ani jeho, ani další hráče Slavie.
Povedlo se vám střídání, vyrovnávací gól dal Baboula.
Ne vždy to vyjde, ale tentokrát se to povedlo. Už v Brně se dostal do velkých šancí, které ale zahodil a byl z toho trochu nervózní. Řekl jsem mu, že jeho čas přijde. Makal a vrátilo se mu to, v daném momentě je ale jedno, kdo ten gól dal. Mužstvo si ho zasloužilo.
Proč vám v sestavě chyběli Bořil a Dulay?
Oba mají zdravotní problémy. Bořil si v Brně poranil vazy v kotníku, snad to ale nebude nic vážnějšího. Dulay byl nemocný.
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Jak to vypadá s bosenským reprezentantem Mahmičem? Čeká se, až odejde do zahraničí, nebo ho budete moci použít i do zápasů?
Máme alternativu s ním i bez něj, ale situace se může každou chvíli změnit. Trénuje s mužstvem, ale těžko říct, jak to nakonec dopadne.
Dokázali jste si výkonem proti Slavii, že se můžete měřit s každým?
Už jsem říkal, že česká liga je velmi vyrovnaná. Slavia má skvělé mužstvo. Naši hráči v dosavadním průběhu ligy ukázali hodně kvality, ale věřím, že můžeme být ještě lepší. Při maximálním výkonu můžeme konkurovat každému.