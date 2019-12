Vize plzeňského trenéra Guľy: Ofenzivní fotbal a aby se hráči zlepšovali

Adrián Guľa poskytl rozhovor klubové televizi, s novináři bude hovořit až na startu zimní přípravy 6. ledna.

O čem někdejší ligový fotbalista Opavy, Jablonce, Púchova či Viktorie Žižkov mluvil?

O nástupu do nového angažmá. „Dá se říct, že už se nemůžeme dočkat, až vyběhneme na hřiště. Těším se na tuto obrovskou výzvu, těším se na každodenní kontakt s hráči. Dosud jsem byl u reprezentace, což je trochu jiná práce. Těším se na návrat do klubového fotbalu, obzvlášť do takového klubu, jako je Viktoria Plzeň.“

O plánech, o hře. „Můj trenérský rukopis je jasný. Chci, aby moji hráči byli aktivní jak v práci s míčem, tak při jeho ztrátě. Aktivní, ofenzivní fotbal, ale samozřejmě i s vyváženou defenzivou. Snažím se se svým realizačním týmem pracovat tak, aby se hráči mohli každý den zlepšovat. To je taková moje nejbližší vize a motivace.“

O české lize. „Je to pro mě jedna z dalších met. Zažil jsem českou ligu jako hráč, i když ne jako významný hráč. Pořád jsem ji sledoval. Mám tady přátele, známé, kamarády. Česká liga má pro mě velmi kvalitní kredit, v mých očích má stoupající úroveň. Jak z pohledu kvality a zázemí stadionů, tak i z pohledu samotné hry.“

O českých klubech i reprezentaci. „Česká mužstva se dokážou probojovat do evropských pohárů, národní mužstvo hraje pravidelně na mistrovství Evropy. To všechno jsou pro mě velmi inspirativní věci, abych toho mohl být součástí. Byla to moje vize, abych na sobě pracoval a mohl jednou trénovat klub, jako je Viktoria Plzeň.“

O realizačním týmu. „Jsem rád, že jsem s sebou mohl vzít své dlouholeté kolegy. Prvním asistentem je Marián Zimen, ale velmi podstatnou roli pro mě hraje každý člen realizačního týmu. Ladislav Kubalík vedle povinností na hřišti bude mít na starost i analytické věci, video, sledování soupeřů, skauting hráčů. Martin Kojnok je kondiční specialista.“

O Markovi Bakošovi, dosavadním asistentovi. „Zájem náš i klubu byl, aby Marek zůstal součástí realizačního týmu. Já jsem za to velmi rád. Něco jsme spolu prožili jako hráči, taky vím, že se jedná o velmi populárního a charakterně silného člověka, a to je pro mě podstatné.“

O Matuši Kozáčikovi, dosavadním brankáři. „S Matúšem jsme počítali jako s brankářem, ale jeho rozhodnutí jít s námi do společného projektu mě velmi potěšilo. Matúš je profesionál, něco ve Viktorce zažil, má tu úžasné renomé a velmi silný vztah s hráči. Také lidsky je na vysoké úrovni.“