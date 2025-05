„Tak jsem si to vysnil. Hlavně jsem rád že jsem snad poprvé na tiskovce, kdy jsme vyhráli. Může to být veselejší,“ usmíval se Trávník po výhře 3:2, kterou pomohl dotvořit parádní ránou na 2:1. Z ligového gólu se radoval poprvé od vítězného derby ve Zlíně v říjnu 2022. „Šetřil jsem si ho,“ líčil dobře naladěný kapitán Slovácka.

Jak vám bylo, když jste dostali gól do šatny?

První poločas jsme tahali za kratší konec. Dukla měla více šancí. Ale pořád jsme to drželi na remízu, jenže před přestávkou jsme zbytečně inkasovali po nákopu. V pauze jsme si něco řekli a za to, co se pak stalo, jak jsme to otočili, jsem šťastný. Že jsme na moje narozeniny tuhle sezonu takovým způsobem ukončili.

Na obrat vám stačilo jen devět minut druhé půle. Po každém gólu jste se radovali, jako když Slovácko v roce 2022 vyhrálo MOL Cup.

Ležela na nás těžká deka. Všichni jsme to cítili. Hráli jsme o záchranu, věděli jsme, o co jde. Emoce byly velké a byly opravdové.

Co se dělo v pauze v kabině? Bylo to hodně drsné?

Za tuhle sezonu jsme si toho zažili dost. Řekli jsme si toho strašně moc, ale bylo to pořád dokola. Teď jsem rád, že už to skončilo.

Za čtvrt hodiny jste dali tři góly, na což jste předtím potřebovali devět poločasů. Kde se to ve vás vzalo?

Těžko říct. V minulých zápasech jsme také prohrávali, řekli jsme si něco v šatně a potom se to nezlomilo. Asi to bylo kvůli mně, že jsem měl narozeniny a třístý start.

Co dáte do kabiny?

Nic a doufám, že naopak něco dostanu. (úsměv)

Gólovou střelu z osmnácti metrů jste otřel o zadní tyč. Byl to záměr?

První střelu mi zablokovali. Potom jsem vystihl balon a první myšlenka byla, že si na to počkám a budu to chtít tlačit na zadní tyčku. Vyšlo to krásně. Tak jsem si to přesně představoval.

Teď jste i členem Klubových ligových legend. Je to pro vás speciální?

Znamená to pro mě hodně. Je to meta, kterou jsem si jako kluk ani nepředstavoval. Jsem hodně vděčný, že mi Slovácko dalo šanci. Pak jsme sbíral starty jinde, ale mohl jsem se zase vrátit. Jsem šťastný, že jsme ligu zachránili a klub může jít dopředu. Doufám, že se tady nějaké věci vyčistí a do příští sezony půjdeme úplně jinak, protože tahle nebyla dobrá. Musí být lepší.

Věk na konec kariéry nemáte. Další hranicí bude 400 zápasů?

Nemám žádnou konkrétní metu. Nechci říkat, že teď už stačí. Záleží na zdraví a kdo o mě bude kdy stát. Doufám, že budu přidávat starty ve Slovácku.

Které bude hledat po sezoně asi trenéra a kouč Dukly Petr Rada, který tady mluvil před vámi zase volný. Jak by se vám ve Slovácku zamlouval?

V Jablonci jsme pod ním zažil nejlepší část mojí kariéry. Ale nemůžu říct, že bych ho bral. A ani na to nechci odpovídat.