Trakařem na derby. Nadšenci jdou po stopách dávné sázky, ujedou 145 kilometrů

Michael Havlen
  14:00
Psal se rok 1965. V hospodě Kufr u nádraží ve Smržovce se tehdy scházela parta místních. Mezi nimi i zarytý slávista František Pacák a jeho soused Antonín Pavlíček, stejně oddaný sparťan. Slavia tehdy bojovala o návrat do nejvyšší fotbalové soutěže a Pavlíček prohlásil, že když se jí to podaří, odveze Pacáka na derby do Prahy na trakaři.
Fotogalerie3

Antonín Pavlíček vjíždí s Františkem Pacákem na strahovský stadion při derby Sparta - Slavia v září 1965, přihlíželo 50 tisíc diváků. | foto:  trakaremnaderby.cz

A tak se i stalo. Slavia postoupila a Pavlíček se začal připravovat na 145 kilometrů dlouhou pouť z Jizerských hor do Prahy. Nechal si vyrobit lehký duralový trakař a speciální postroj, který rozkládal váhu na ramena.

Na start „trakařové jízdy“ se na náměstí ve Smržovce 28. srpna 1965 přišlo podívat přes deset tisíc lidí! Obrovské davy vítaly její účastníky v každém městě, kam zavítali. Byla to událost, o níž se psalo i v zahraničí. Dělníci v továrnách podél trasy dokonce směli na chvíli přerušit výrobu, aby mohli oba borce pozdravit.

V ulicích Smržovky se při startu „trakařové jízdy“ před šedesáti lety sešly obrovské davy lidí. Podobně to vypadalo i jinde na trase.

I přes různé strasti se Pavlíček s Pacákem po týdnu nakonec doplahočil až do Prahy. Derby se hrálo 4. září 1965 na Strahově a na tribunách se sešla rekordní návštěva 50 105 diváků. A v téhle bouřlivé atmosféře vjeli na atletickou dráhu stadionu o poločasové přestávce dva kamarádi ze Smržovky. Dočkali se bouřlivých ovací a derby nakonec skončilo 2:2.

Teď po 60 letech se parta nadšenců z Jizerských hor rozhodla, že na akci Trakařem na derby naváže. „Místní do mě tak dlouho hučeli, abychom to zopakovali, až jsem nakonec kývl. Původně jsme chtěli jet jen symbolicky do nedalekých Lučan, ale pak padl návrh, abychom to jako tenkrát protáhli až do Prahy a uctili tak odkaz dvou původních aktérů,“ říká starosta Smržovky Marek Hotovec.

Zapomenutý příběh. Jak sparťan odvezl slávistu na trakaři na derby

Když padlo rozhodnutí, všichni se začali shánět po původním trakaři z poloviny šedesátých let. Ten se najít nepodařilo, a tak vznikla jeho věrná replika, která prošla ostrým testem s nákladem na nedávných smržovských slavnostech.

Trakař tentokrát nebude tlačit jen jeden člověk jako před šedesáti lety. „Takoví hrdinové nejsme,“ směje se další z organizátorů Martin Lubich. „Je nás na to asi čtrnáct a budeme se střídat. Pořád ale držíme to, že sparťan potlačí slávistu.“

Původní trasu bylo potřeba trochu pozměnit, protože se dnes místy jedná o silně frekventované silnice. Cílem navíc letos není Strahov, nýbrž Letná.

Porce 145 kilometrů ze severu Čech do hlavního města bude rozdělená na sedm etap. V každé cílové stanici mají účastníci domluvené ubytování a plánují i besedy.

Slavnostní start je v neděli 28. září na náměstí T. G. Masaryka ve Smržovce. První kilometry povedou přes zdejší sáňkařkou dráhu do Železného Brodu. V dalších dnech budou účastníci pokračovat přes Turnov, Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou a Brandýs nad Labem až do Prahy-Kbel. Předposlední etapa pak povede do Vršovic, kde sídlí pražská Slavia. V den derby následuje přesun na stadion Sparty.

Derby Sparta - Slavia je na programu v 11. ligovém kole v neděli 5. října. „Všichni ctí tradice, a tak se podařilo domluvit se Spartou, že nám s trakařem umožní udělat před zápasem čestné kolečko,“ říká Lubich.

Akce má i charitativní rozměr. Na webu trakaremnaderby.cz organizátoři spustili sbírkovou hru Finanční derby, ve které mezi sebou soupeří fanoušci Sparty a Slavie. Do úterního večera tam lidé poslali zhruba 35 tisíc korun. Výtěžek půjde na obnovu tradiční sáňkařské dráhy ve Smržovce.

